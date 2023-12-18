Когда подешевеют яйца: в «Руспродсоюзе» назвали сроки

Цены на яйца снизятся только после Нового года. С таким заявлением выступил зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, сообщает ТАСС.
— Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта, — заявил Леонов.
По данным ассоциации, сегодня средняя цена десятка яиц в России превысила
— На сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом, когда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации, — заявил Леонов.
Чтобы решить проблему, Совет Евразийской экономической комиссии решил обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Благодаря этому яйца из Турции и Ирана смогут поступить на российский рынок по сопоставимой стоимости с отечественными. Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил, что турецкие яйца появятся на российских прилавках через 2–3 недели.
Рост цен на куриные яйца продолжается на протяжении всего 2023 года, но осенью цены взлетели особенно сильно. По данным Росстата, с начала года товар подорожал на 46,18%.
На «золотые яйца» пожаловались даже президенту. Во время прямой линии с Владимиром Путиным к нему обратилась пенсионерка из Краснодара Ирина Акопова и рассказала о том, что цена за десяток яиц перевалила за несколько сотен рублей.
— Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства, — извинился Путин за ситуацию с яйцами.