Когда подешевеют яйца: в «Руспродсоюзе» назвали сроки

— На сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом, когда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации, — заявил Леонов.



Чтобы решить проблему, Совет Евразийской экономической комиссии решил обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Благодаря этому яйца из Турции и Ирана смогут поступить на российский рынок по сопоставимой стоимости с отечественными. Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил, что турецкие яйца появятся на российских прилавках через 2–3 недели.

