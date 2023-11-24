Налоговые льготы, субсидии и гранты: что может получить бизнес от государства в 2023 году

На днях Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2024 года. С такой инициативой глава государства выступил на совещании с правительством 22 ноября. Мораторий был введен в марте 2022 года — тогда власти ограничили возможность внеплановых проверок, а плановые решили проводить только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска. Позже мораторий продлили на 2023 год, а теперь планируют продлить еще на год.
Решение о введении моратория было принято, чтобы снизить нагрузку на бизнес в условиях и так непростой экономической ситуации. Кроме того, в России сейчас действуют и другие льготы и меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Мы собрали их в этом материале.
Ускоренное возмещение НДС
Вернуть уплаченный налог на добавленную стоимость в ускоренном порядке могут компании, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства. Для этого достаточно подать в налоговую службу заявление на сумму, которая не превышает размер налоговых выплат за прошлый год. ФНС за пять дней рассмотрит заявку и примет решение — если всё заполнено правильно и сходится, то будет сделан возврат. Рассмотрение заявки занимает пять дней, после чего налоговая делает возврат.
Ускоренное возмещение НДС будет действовать до 2025 года.
Налоговые льготы для IT-компаний
В последнее время власти уделяют много внимания развитию и поддержке айтишников, это касается и специалистов, для которых появились льготные ипотеки и отсрочки от службы в армии, и организаций, работающих в IT-сфере. Для компаний из этой сферы сейчас действует нулевая ставка налога на прибыль и освобождение от уплаты НДС для разработчиков продуктов из реестра российского программного обеспечения. Кроме того, IT-компании могут платить сниженные страховые взносы — 7,6%.
Правда, назваться IT-компанией для получения преференций недостаточно — нужно, чтобы организация входила в реестр аккредитованных IT-компаний, доля дохода которых от деятельности в сфере IT превышает 70%. Также до 2025 года IT-компании освободили от большинства выездных проверок.
Налоговые льготы для турбизнеса
В июле 2022 года туристический бизнес освободили от начислений НДС — для организаций из этой сферы действует ставка 0%. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года и распространяется на отели, санатории, гостиницы, кемпинги, аквапарки, горнолыжные курорты и другие предприятия.
Чтобы получить налоговую льготу, компании нужно войти в реестр туробъектов, которым положен льготный НДС 0%. Подать заявку можно через «Госуслуги».
Налоговые льготы для общепита
Еще одна сфера, в которой действует нулевая ставка НДС — предприятия общественного питания. Для получения права на льготу, нужно, чтобы в предыдущий год работы были соблюдены несколько условий:
- доход за год менее 2 млрд рублей;
- удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания не менее 70% от общей суммы годового дохода;
- среднемесячный размер зарплат сотрудников не ниже чем в среднем по региону.
На продукцию, которую продают отделы кулинарии в розничной торговле льгота не распространяется.
Пониженные ставки страховых взносов
Малый и средний бизнес в 2023 году может платить страховые взносы по сниженной ставке — 15%. Правда, только если компания платит сотрудникам больше минимального размера оплаты труда, который составляет
Организации, которые платят экипажам судов, от уплаты страховых взносов по единому тарифу полностью освобождаются.
Налоговые льготы мобилизованным бизнесменам
В октябре 2022 года правительство подписало постановление, согласно которому индивидуальные предприниматели и единственные учредители бизнеса, которых призвали на службу по мобилизации, имеют право не платить налоги и взносы на протяжении всего срока службы и трех месяцев после нее. В течение всего этого срока предприятие также может не подавать налоговую отчетность. Кроме того, в этот период предприниматели могут избежать проверок со стороны налоговой службы.
Налоговые каникулы для ИП
Освобождение от уплаты налогов на два налоговых периода действует только для новых индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных. Эта мера распространяется только на ИП, которые на упрощенной системе налогообложения или патентной системе (УСН или ПСН). Кроме того, обязательное условие для получения налоговой льготы — работа в определенной сфере деятельности. В регионах эти сферы могут отличаться, но, как правило, это социальные, образовательные или производственные направления. Чтобы воспользоваться льготой, компании нужно иметь не менее 70% общего дохода от сферы деятельности, которая предоставляет право на налоговые каникулы в конкретном регионе. Уточнить список таких сфер можно в местном управлении налоговой службы.
Льготные кредиты
В 2023 году действует несколько программ льготного кредитования — для малого и среднего бизнеса, а также для IT-компаний.
Предприятия из реестра МСП могут получить кредит на инвестиции, приобретение производственного оборудования или рефинансирование имеющихся кредитов. Ставка зависит от типа компании и будет действовать от трех до пяти лет. При этом сам кредит может быть рассчитан на более долгий срок — просто по истечении льготного периода ставку пересчитают с учетом ключевой ставки Центробанка.
Для получения льготного кредита есть условия: нужно не иметь задолженностей по налогам и сборам свыше
Аккредитованные в сфере IT предприятия могут рассчитывать на льготные кредиты двух типов. По ставке до 3% годовых можно получить кредит на разработку и внедрение отечественных IT-решений, по ставке от 1 до 5% — на проекты по разработке или внедрению проектов по цифровой трансформации на основе российских решений.
Для получения льготного финансирования аккредитованная организация должна в течение всего действия кредитного договора сохранять не менее 85% штата и индексировать заработную плату сотрудников.
Промышленная ипотека
Промышленную ипотеку могут получить предприятия, которые относятся к категории «Обрабатывающие производства» по классификатору ОКВЭД (за исключением сфер, связанных с производством и продажей алкоголя, табака, нефти, газа и топлива). Кредит на льготных условиях дают на покупку, строительство, модернизацию или капремонт промышленных объектов под залог указанной в соглашении недвижимости. Льготная ставка для МСП — до 5% годовых, для технологических компаний — до 3%. Последним нужно быть в реестре получателей государственной поддержки инновационных исследований и разработок не менее пяти лет на момент получения кредита. Максимальная сумма ипотеки — 500 млн рублей, вернуть деньги нужно за 7 лет.
Гранты для IT-компаний
В 2023 году компании в сфере IT могут претендовать на гранты от государства. Для участия в программе организация должна быть правообладателем продукта из реестра отечественного ПО или оказывать услуги в сфере информационно-коммуникационной техники. Максимальная сумма такого гранта — 6 млрд рублей. Подать заявку можно на «Госуслугах», там же есть список грантов, актуальных на данный момент.
Молодежные гранты
Индивидуальные предприниматели от 14 до 25 лет, а также малые и средние предприятия, которые учредили предприниматели этого же возраста, могут рассчитывать на единоразовую выплату от 100 до 500 тысяч рублей, а если деятельность предприятия ведется в Арктической зоне — до 1 млн. На эти средства компания может оплатить аренду помещения, сделать ремонт или оплатить коммунальные услуги.
Организация, которая претендует на грант, должна иметь задолженностей по налогам не более тысячи рублей, а ее владелец должен быть готов к обучению в Центре поддержки предпринимательства или корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в проект придется вложить собственные средства, не менее 25%.
Гранты для социального бизнеса
Социальные предприятия могут рассчитывать на 500 тысяч рублей от государства, а если они расположены в Арктической зоне — на 1 млн рублей. Статус социального предприятия могут получить организации, которые берут на работу социально уязвимые категории сотрудников или производят общественно значимые продукты и услуги.
Бизнесмену также потребуется пройти обучение и самостоятельно вложиться в проект — не менее 50% от нужной суммы. Грант можно получить только один раз.
Субсидии за новых работников
Предприятия могут получить субсидию от государства, если принимают на работу беженцев, участников СВО или членов их семей, сокращенных с других предприятий сотрудников и безработных младше 30 лет. Размер субсидии — три минимальных размера оплаты труда на каждого сотрудника из этих категорий.
Для получения субсидии нужно не иметь долгов по налогам и штрафам более