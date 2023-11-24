Налоговые льготы, субсидии и гранты: что может получить бизнес от государства в 2023 году

Решение о введении моратория было принято, чтобы снизить нагрузку на бизнес в условиях и так непростой экономической ситуации. Кроме того, в России сейчас действуют и другие льготы и меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Мы собрали их в этом материале.



Ускоренное возмещение НДС

Вернуть уплаченный налог на добавленную стоимость в ускоренном порядке могут компании, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства. Для этого достаточно подать в налоговую службу заявление на сумму, которая не превышает размер налоговых выплат за прошлый год. ФНС за пять дней рассмотрит заявку и примет решение — если всё заполнено правильно и сходится, то будет сделан возврат. Рассмотрение заявки занимает пять дней, после чего налоговая делает возврат.

