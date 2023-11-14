Раньше было лучше: что можно было купить на 1000 долларов 20 лет назад и сейчас

Суммы в долларах зачастую применяют как своеобразное мерило хорошей жизни. Мы внимательно следим за курсом доллара, мысленно переводим в валюту собственную зарплату и прикидываем, хороша она или не очень. А эталоном хорошей жизни часто считается сумма в 1000 долларов. Что же можно было купить на эту тысячу в России в разные годы? А самое главное — сколько?
Курс доллара по отношению к рублю пережил несколько резких подъемов — во время кризисов 2008 и 2014 годов, а также после начала спецоперации в 2022 году. Средний курс за 11 месяцев 2023 года остановился на отметке в 85,1 рубля.
В начале нулевых соотношение курса валют и цен на продукты было идеальным. Именно поэтому больше всего товаров на 1000 долларов можно было купить в это время. Например, в 2000 году килограмм курицы можно было купить за 48,80 рубля, говядины — за 52,72 рубля, а свинины — за 58,45 рубля. Разница с 2023 годом колоссальная — курица стоит в среднем 230,77 рубля, говядина — 513,82 рубля, а свинина — 343,24 рубля.
При этом в период с 2014 по 2020 год на 1000 долларов тоже можно было хорошо закупиться мясом. Цены взлетели, но одновременно резко повысился и курс доллара — он стал стоить больше 60 рублей.
На графике видно, что в начале нулевых при наличии 1000 долларов можно было бы хорошенько запастись молоком или куриными яйцами. В 2000 году, например, можно было купить почти три тысячи литров молока! Но с годами это количество неуклонно снижалось и больше не достигло таких поразительных показателей.
Сыр и сливочное масло же в целом шли достаточно ровно, на количество купленных килограммов сильно не повлиял ни курс доллара, ни растущие цены.
В 2000 году килограмм колбасы можно было купить в среднем за 78 рублей. Неудивительно, что обладатель 1000 долларов мог шиковать и скупить всю колбасу в городе. К концу нулевых из-за укрепления рубля и роста цен количество колбасы пришлось урезать. Стоимость килограмма колбасы пробила планку в 100 рублей уже в 2002 году, 200 — в 2008-м, 300 — в 2013-м, а 400 — в 2020 году. Сейчас его можно купить за 507 рублей, и, если у вас есть 1000 долларов, можете взять сразу 168 килограммов.
В 2000 году на тысячу долларов можно было бы купить аж 4630 булок пшеничного хлеба. Сейчас за эту же сумму вы получите почти в два с половиной раза меньше — всего 1920 булок.
А вот с консервами дела обстоят намного хуже. В 2000 году можно было купить примерно столько же банок консервов, сколько и булок хлеба, — 4130. Килограмм консервов тогда стоил 19 с половиной рублей. С годами количество купленных банок неуклонно падало — цены росли, курс тоже менялся не в лучшую сторону. Но при этом оно никогда не опускалось ниже планки в 1000 банок. В 2021 году килограмм консервов можно было купить за 167 рублей, но за год средние цены подскочили в 3,5 раза — до 580 рублей. Этим и объясняется резкое падение графика.
Самая стабильная вещь в нашем графике — телевизор. Лучшим был период с 2000 по 2005 год, когда на 1000 долларов можно было купить целых 4 телевизора. Затем их количество упало до трех, а в тяжелые времена кризисов (2008–2015 годы) за 1000 долларов можно было взять и вовсе только два телевизора.
Цены на упаковку мыла в начале нулевых росли крайне медленно. За 13 лет они выросли с 8 до 20 рублей, но затем дело пошло немного побыстрее. В 2016 году упаковка стоила уже 30 рублей, в 2021-м — 40, а в 2022-м — почти 60.
Цены на шампунь, напротив, активнее росли в нулевые, а во второй половине 10-х годов слегка замедлили темп. Именно этим объясняется скачок графика в этом периоде. Тогда доллар как раз поднялся в цене, поэтому за тысячу «зеленых» можно было позволить себе намного больше бутылочек шампуня, чем в кризисные времена.
Как видите, запасаться бензином нужно было в начале нулевых — именно тогда на 1000 долларов можно было закупить больше всего литров.
В начале нулевых количество гробов, которое можно было изготовить за 1000 долларов, исчислялось десятками. Но после 2007 года это значение ни разу не поднялось выше 20. C 2020 года количество гробов, которое можно купить за тысячу долларов, неуклонно снижалось, но статистики на этот год пока нет.