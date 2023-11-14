Раньше было лучше: что можно было купить на 1000 долларов 20 лет назад и сейчас

А вот с консервами дела обстоят намного хуже. В 2000 году можно было купить примерно столько же банок консервов, сколько и булок хлеба, — 4130. Килограмм консервов тогда стоил 19 с половиной рублей. С годами количество купленных банок неуклонно падало — цены росли, курс тоже менялся не в лучшую сторону. Но при этом оно никогда не опускалось ниже планки в 1000 банок. В 2021 году килограмм консервов можно было купить за 167 рублей, но за год средние цены подскочили в 3,5 раза — до 580 рублей. Этим и объясняется резкое падение графика.