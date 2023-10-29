Власти решили выплатить россиянам сгоревшие после развала СССР вклады. Эксперты — о том, кому дадут деньги и сколько

В 1991 году Советский Союз рухнул. Вместе с ним рухнуло и финансовое состояние миллионов граждан страны — деньги, которые у них находились на сберкнижках, «сгорели» всего за пару-тройку месяцев. Экономические реформы начала
Спустя тридцать с лишним лет в России вспомнили про утерянные советские вклады. На днях в Госдуме подготовили несколько вариантов возврата пропавших денег. Неужели миллионам граждан бывшего СССР вернут их сбережения? Об этом — в материале наших коллеги из MSK1.RU.
Как люди остались без средств к существованию
В конце 80-х генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и его команда начали проводить экономические реформы. Они надеялись, что внедрение элементов рыночной экономики, такие как легализация мелкого и среднего бизнеса, поможет наполнить полки магазинов, которые были пустыми из-за жесткого дефицита. Так в СССР появились первые богачи — владельцы кооперативов. К примеру, таким был Борис Березовский, основавший в 1989 году кооператив «ЛогоВаз».
Однако реформаторы не учли одно очень важное «но»: доходы кооперативов росли, денег на руках становилось всё больше, а товаров особо и не прибавлялось. Таким образом, деньги начали обесцениваться. Дабы исправить ситуацию, министр финансов Валентин Павлов провел денежную реформу. Он принудил граждан к обмену 50- и 100-рублевых купюр в течение трех суток, а также запретил снимать более 500 рублей в месяц с банковских счетов в Cберегательном банке СССР (первый и единственный коммерческий банк в СССР, «предок» современного Сбера).
Министр рассчитывал, что эта реформа остановит инфляцию и ограничит вредительскую деятельность советских «миллионеров». В реальности же пострадали простые люди. Ведь, когда вклады разморозили, деньги из-за инфляции потеряли в стоимости до 95%. То, на что раньше можно было купить «Жигули», превратилось в стопку бесполезных бумажек, которых едва хватало на пару походов в магазин.
Главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов посчитал, что основная цель той реформы — уменьшение количества «левых денег» в обороте.
— В экономике СССР обращалось огромное количество не обеспеченных товарами наличных денежных средств, которые сконцентрировались за рубежом и в руках теневого капитала, — заявил он в беседе с MSK1.RU — Минфину нужно было стабилизировать денежное обращение в стране, сократить теневые финансовые операции, которые нигде никак не учитывались и не облагались налогом. Поэтому «павловская» реформа, как и другие реформы того времени, была нацелена на приведение денежной массы к товарной и ужесточение денежно-кредитного обращения.
Как пытались решить проблему
В 1995 году президент России Борис Ельцин предложил полностью компенсировать утерянные советские вклады. По замыслу, сгоревшие сбережения переводились в долговые бумаги (целевые долговые обязательства), по которым Российская Федерация выплачивала бы проценты до тех пор, пока вся сумма сгоревших вкладов не покроется. В этом же году для этих целей был принят специальный закон.
Тем не менее дальше разговоров дело не пошло. Директор Института нового общества и экономист Василий Колташов предположил, что действия Ельцина были обычным предвыборным пиаром.
— Сейчас едва ли возможно вернуть эти средства. Ельцинский указ преследовал одну цель: ему нужно было победить на выборах, нужно было показывать, что он намеревается решить эти проблемы, но решать он ничего не собирался, — отметил специалист в разговоре с MSK1.RU. — После этого в течение двадцати с лишним лет ничего не удалось выплатить, хотя были относительно спокойные в экономическом плане периоды. Были большие поступления в бюджет.
С 2003 года в Госдуме постоянно приостанавливают действие закона «О базовом социальном наборе». Именно на основание этого закона определяется сумма, которая должна выплачиваться по ельцинскому указу. По оценкам Минфина, в случае вступления закона в силу правительство выплатило бы более 60 триллионов рублей для полной компенсации вкладов. Это почти в два раза превышает доходы федерального бюджета.
Валерий Абрамов заявил, что рано ставить крест на этом вопросе. Он посчитал, что возможности для выплат еще есть.
— Это важный вопрос, связанный с доверием к банковской системе, — заметил экономист. — У нас продолжают функционировать банки, которые являются юридическими правопреемниками советских банков. Советские вклады послужили основой для формирования капитализации и оборотных средств банков-правопреемников. Поэтому они должны найти возможности возместить вкладчикам советские вклады, используя различные финансовые инструменты. Можно найти способы возмещения. Со стороны наших финансовых органов и банковской системы это не только репутационные шаги, но и восстановление доверия к нынешней банковской системе, основой которой явились накопления населения.
Как предлагают решить проблему сейчас
В сентябре этого года Госдума в очередной раз приостановила начало выплат по ельцинскому закону. На этот раз — до 1 января 2027 года. Стоит отметить, что Госдума в 2009 году приняла постановление, благодаря которому можно частично вернуть средства. Другими словами, держатель советского вклада, родившийся после 1945 года, может получить удвоенную сумму, лежавшую на сберкнижке. Если же вкладчик родился до 1945 года, он может рассчитывать аж на утроенную сумму. Для того чтобы вернуть вклад, достаточно прийти в любое отделение Сбера с необходимыми документами.
Но стоит учесть важный нюанс: выплаты осуществляются по нарицательной стоимости. То есть, если на счету лежало 2000 советских рублей, в 2023 году вам, в лучшем случае, вернут 6000 уже российских рублей.
Кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил это как политику, направленную на то, чтобы уменьшить количество потенциальных получателей выплат по полной компенсации.
— Это звучит несколько по-издевательски, но на самом деле это циничный и прагматичный расчет. Вдруг кто-то согласится на частичную компенсацию и потом, в случае чего, выплачивать придется меньше, — отметил эксперт в разговоре с MSK1.RU.
Иногда, как в минувший понедельник, представители власти предлагают альтернативные варианты. Так, депутат Владимир Сенин предложил полностью возместить вклады людям старше 78 лет. По оценкам народного избранника, вкладчиков в этой возрастной категории немного, соответственно, и выплаты будут не такими астрономическими.
— И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста «78 плюс» лет начинать выплачивать, — заявил депутат.
Также он предложил перевести сгоревшие сбережения вкладчиков из государственных долговых обязательств в долговые обязательства Сбера. Впрочем, это предложение не вызвало энтузиазма среди членов рабочей группы.
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