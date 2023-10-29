Власти решили выплатить россиянам сгоревшие после развала СССР вклады. Эксперты — о том, кому дадут деньги и сколько

Министр рассчитывал, что эта реформа остановит инфляцию и ограничит вредительскую деятельность советских «миллионеров». В реальности же пострадали простые люди. Ведь, когда вклады разморозили, деньги из-за инфляции потеряли в стоимости до 95%. То, на что раньше можно было купить «Жигули», превратилось в стопку бесполезных бумажек, которых едва хватало на пару походов в магазин.

Главный научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Абрамов посчитал, что основная цель той реформы — уменьшение количества «левых денег» в обороте.

