Увидим доллар за 80? Компании заставили продавать валютную выручку — как это повлияет на курс рубля

Владимир Путин бросил спасательный круг рублю и обязал некоторых российских экспортеров продать всю имеющуюся у них валютную выручку. Такое решение в моменте повлияло на биржу — утром она открылась со слегка укрепленным рублем. Курс доллара упал ниже 97 рублей, а евро — ниже 103. Действительно ли указ президента поднимет рубль с колен? И как долго это продлится?
О том, что метод продажи валютной выручки — один из двух действенных для Центробанка в данной ситуации, еще в начале месяца говорил экономист Константин Селянин.
— Нужно сделать две вещи. Первая — ЦБ почти наверняка придется прибегнуть к той мере, которую они уже применяли в начале СВО: обязательная продажа валютной выручки на Мосбирже — либо всей, либо части. Второе — принять меры для прекращения оттока капитала, который был рекордным в 2022 году и продолжается сейчас. Если эти две меры будут приняты, есть шанс, что падение рубля прекратится и, более того, может произойти даже укрепление, — считает экономист.
По словам Селянина, других инструментов, которые мог бы задействовать Банк России, пока нет — подъем ключевой ставки не принес продолжительного эффекта.
— Будут ли эти две меры достаточными? Скорее всего, да, но это будет серьезно зависеть от того, насколько строго будут выполняться эти положения. Есть вероятность, что Центробанк пойдет на частичные меры и, например, не будет обязывать экспортеров продавать всю валютную выручку. Каких-то других ходов или путей здесь пока не видно, — отметил экономист, добавив, что доллар и евро останутся на нынешних уровнях, если и эти меры не помогут.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласился с тем, что это достаточно стандартный маневр, который проводят любые страны. Россия тоже не раз проводила подобное.
— Это всегда улучшало валютное соотношение, появлялся дополнительный приток валюты, который позитивно влиял на рост или снижение рубля, улучшал соотношение, — пояснил экономист. — Когда появлялась валюта, дефицит становился меньше, и тот же самый доллар начинал опускаться во время продажи экспортной выручки. Но есть один нюанс. Например, вы получили 100 единиц экспортной выручки, продали их и получили рубли. Вы уже потеряли на комиссии — это немного, но потеря. При этом каждое предприятие, особенно крупное, попадающее под этот маневр, обязательно имеет свою импортную составляющую — оборудование, сырье, материалы. Предположим, это стоит 60 единиц валюты. Естественно, на этом они тоже потеряют, потому что покупка за 60 обойдется им дороже, чем продажа 100. Поэтому прибыль за счет этого маневра будет незначительно уменьшаться. Это означает меньше инвестиций, зарплата сотрудников. Если меньше инвестиций, то сокращается экономический рост, меньше производится продукции.
По словам Георгия Остапковича, в такой ситуации не стоит применять этот маневр в течение длительного периода.
— Сделайте на полгода, на 9 месяцев, пока соотношение не выровняется, потом отменяйте. Потому что предприятия не будут заинтересованы показывать всю экспортную выручку, начнется какая-то частичная неформальная деятельность. Они будут прятать всю эту выручку или не будут ее возвращать из страны, куда продали. Есть небольшие маневры, как неформально не показывать полную выручку.
Экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале разобрался, что дадут принятые меры. По его словам, краткосрочный эффект будет заметен уже сегодня и на торгах стоит ожидать доллар в районе 96–97 рублей, а юань — в диапазоне 13,3–13,4.
— Более того, вкупе с подъемом ставки, который в действительности даст свой реальный эффект не ранее чем через 5–7 месяцев, эта мера позволит стабилизировать курс рубля и ослабить девальвационные (и, следовательно, инфляционные) ожидания населения и бизнеса. Так что мера хоть и не самая лучшая с точки зрения экономики, но, вероятно, жизненно необходимая сегодня, — написал Коган.
Но, по словам экономиста, проблему увеличения объемов валютной выручки это решить не поможет. Кроме того, и сами экспортеры не смогут быстрее завозить выручку в страну.
— Проблема же не в коварстве и саботаже экспортеров. Общая проблема в том, что каждый раз завоз выручки в страну — это квест, — отметил Евгений Коган. — Да и временной лаг между продажей экспортных товаров и получением денег теперь значительно вырос. Выросли и издержки — их мы сегодня особо не берем в расчет, а зря. Несколько процентов от объема продаж стабильно улетают в пустоту.
Эксперт также не уверен, что эти действия смогут вернуть доверие к рублю:
— Возвращение доверия — это очень долгосрочный процесс. Это длительная и очень тяжелая работа. И не факт, что сегодня на 100% удастся с этим справиться. Пока в голове у каждого: ну хорошо, сегодня рубль укрепится. Допустим, даже к концу года мы и увидим доллар по 88–92. Но вот через полгода или через год... Возврат к доверию означает, что долгосрочно и население, и бизнес построят свои планы исходя из того, что году к 2025–2026-му доллар ожидается, например, на уровне 100–105. Сейчас есть прямой смысл бежать покупать сильно подешевевшие облигации. И вообще не смотреть на валюту как на защитный актив. Боюсь, что об этом пока можно лишь мечтать.