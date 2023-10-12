Увидим доллар за 80? Компании заставили продавать валютную выручку — как это повлияет на курс рубля

По словам Селянина, других инструментов, которые мог бы задействовать Банк России, пока нет — подъем ключевой ставки не принес продолжительного эффекта.



— Будут ли эти две меры достаточными? Скорее всего, да, но это будет серьезно зависеть от того, насколько строго будут выполняться эти положения. Есть вероятность, что Центробанк пойдет на частичные меры и, например, не будет обязывать экспортеров продавать всю валютную выручку. Каких-то других ходов или путей здесь пока не видно, — отметил экономист, добавив, что доллар и евро останутся на нынешних уровнях, если и эти меры не помогут.