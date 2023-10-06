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Андрей Травников встретился с Михаилом Мишустиным — о чем они говорили

Мероприятие прошло в Москве

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Андрей Травников рассказывал про развитие сельских территорий

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2023» в Москве. Он представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину опыт развития сельских территорий в регионе.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства области «Новосибирь». Опыт участия региона в программе представили на примере Сузуна. В районе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) реконструировали водопроводную сеть, благоустроили общественные пространства, в том числе «Гагаринский парк».

— Но самое главное — за счет реализации КРСТ в районе отмечается прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами, — отметил Андрей Травников.

За три года участия в программе Новосибирская область привлекла 3,7 миллиарда рублей по направлению «Современный облик сельских территорий». Глава региона отметил, что опыт Сузунского района — не единственный успешный пример использования КРСТ в Новосибирской области.

Работы по благоустройству ведут в нескольких районах региона. На этой неделе стало известно, что часть объектов, например парк «Каменка», смогут доделать только в следующем году.

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Андрей ТравниковМихаил МишустинНовосибирская областьСузун
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