Андрей Травников встретился с Михаилом Мишустиным — о чем они говорили

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2023» в Москве. Он представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину опыт развития сельских территорий в регионе.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства области «Новосибирь». Опыт участия региона в программе представили на примере Сузуна. В районе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) реконструировали водопроводную сеть, благоустроили общественные пространства, в том числе «Гагаринский парк».
— Но самое главное — за счет реализации КРСТ в районе отмечается прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами, — отметил Андрей Травников.
За три года участия в программе Новосибирская область привлекла 3,7 миллиарда рублей по направлению «Современный облик сельских территорий». Глава региона отметил, что опыт Сузунского района — не единственный успешный пример использования КРСТ в Новосибирской области.
Работы по благоустройству ведут в нескольких районах региона. На этой неделе стало известно, что часть объектов, например парк «Каменка», смогут доделать только в следующем году.