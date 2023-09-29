Зарплаты вырастут на 10,5%. Кому ждать прибавки

Если ваше начальство отказывается индексировать зарплату, то вы вправе пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд. В результате можно отсудить неплохую сумму — например, в этом материале мы рассказывали, как мужчина отсудил у завода 4,5 миллиона рублей за то, что ему не повышали зарплату пять лет.

