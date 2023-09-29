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Зарплаты вырастут на 10,5%. Кому ждать прибавки

В октябре миллионы россиян станут получать больше денег

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Зарплаты проиндексируют уже в следующем месяце

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1 октября в России пройдет масштабная индексация зарплат. В силу вступят сразу два документа: постановление Правительства РФ о повышении окладов силовикам, а также указ Владимира Путина об индексации зарплат госслужащих. Но зарплаты поднимут и всем остальным — по крайней мере, должны по закону. Рассказываем о том, кто будет получать больше денег.

Силовики получат прибавку в 10,5%

Оклады повысят согласно постановлению Правительства РФ от 28 июня 2023 года № 1046. В документе указано, что зарплаты поднимут:

  • военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
  • проходящим военную службу по контракту;
  • сотрудникам Росгвардии;
  • сотрудникам полиции;
  • сотрудникам органов внутренних дел (ОВД);
  • сотрудникам уголовно-исполнительной системы (ФСИН);
  • сотрудникам принудительного исполнения (ФССП);
  • сотрудникам федеральной противопожарной службы;
  • сотрудникам таможни;
  • начальникам органов федеральной фельдъегерской связи.

Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.


Госслужащим зарплаты повысят на 5,5%

В том числе по указу Владимира Путина отдельные категории госслужащих получат прибавку к зарплате в 5,5%. Оклад поднимут лицам, «замещающим государственные должности Российской Федерации». Также повышение коснется:

  • президента РФ;
  • премьер-министра;
  • зампреда Совбеза;
  • заместителей глав правительства;
  • министров;
  • руководства и членов ЦИК;
  • уполномоченного по правам человека.

Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

Все остальные

Если вы не министр, военный или президент, то зарплату вам всё равно должны поднять. По закону все организации обязаны ежегодно проводить индексацию зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги.

Каждый работодатель должен самостоятельно оценить, какая была инфляция в этом году, насколько вырос минимальный размер оплаты труда, и исходя из этого принять решение об индексации. Напомним, что в январе 2023 года МРОТ был увеличен до 16 242 рублей, а инфляция в годовом исчислении официально составила 5,13%.

Закон не уточняет, нужно ли индексировать всю зарплату или только оклад, оставляя это на усмотрение работодателя. Информация об этом должна быть прописана в локальных нормативных актах, закрепленных в трудовом или коллективном договоре.

Если ваше начальство отказывается индексировать зарплату, то вы вправе пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд. В результате можно отсудить неплохую сумму — например, в этом материале мы рассказывали, как мужчина отсудил у завода 4,5 миллиона рублей за то, что ему не повышали зарплату пять лет.

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