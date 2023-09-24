Останемся без пива и газировок? Экономисты рассказали, что будет после роста цен на алюминиевые банки

Экономическая ситуация в России остается сложной. Например, уже подорожали фрукты, а с 5 октября могут повыситься цены на напитки в алюминиевых банках. Как сообщает «КоммерсантЪ», группа «Арнест», которая выкупила заводы алюминиевой банки у американской Ball в России, планирует повышение цен больше чем на 10% из-за роста затрат на проект нового завода. В результате цены на напитки могут значительно вырасти.
Производством алюминиевой тары занимается «Арнест Упаковочные Решения». Компания выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. В 2021 году эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевых банок в РФ, сообщала группа. «Арнест Упаковочные Решения» входит в группу компаний «Арнест», головным офисом которой руководит Алексей Сагал. Всего у них более 600 наименований продукции.
MSK1.RU обсудил с экономистами, что будет с газировками и пивом, которые выпускаются в алюминиевых банках. Рассказываем, стоит ли готовиться к подорожанию напитков.
«Всё потихонечку дорожает»
Цены на напитки действительно вырастут, заявил MSK1.RU экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. При этом, по его словам, непосредственно с алюминием это связано минимально.
— У нас всё потихонечку дорожает. Поскольку ушли зарубежные конкуренты, спрос на российские напитки увеличился, и они выросли в цене. Второй момент — у всех производителей сейчас растут издержки по целому ряду причин, — отметил он.
Кульбака рассказал, что дорожают компоненты, запчасти, топливо и ресурсы — и всё это приводит к снижению качества.
— Это плата за то, что происходит в стране. Можно сказать, это налог на военные действия, — объяснил экономист.
Ведущий научный сотрудник ВШЭ, экономист Владимир Сальников рассказал MSK1.RU, что цены растут из-за инфляции.
— Возможно ее новое усиление, потому что рубль ослаб. Но пока о высокой инфляции говорить мы не можем, — подчеркнул он.
Проблема заключается еще и в том, что при тех же зарплатах мы будем платить за товар еще больше, заявил в разговоре с MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— На какую бы область мы ни посмотрели: бензин, алюминий, продукты питания — везде есть эта проблема. Эту ситуацию можно изменить только укреплением рубля, — сказал эксперт.
Что будет с напитками?
Кульбака уточнил, что, когда растут издержки, вариантов остается несколько. Первый — уменьшить упаковку максимально незаметно для потребителя.
— У нас перестали пиво разливать в пол-литра. Я недавно прошелся возле банок пива в магазине, а таких почти нет. И другого выхода не бывает — фирмам надо выживать, — объяснил он.
Вторым вариантом он считает ухудшение качества продукции. И еще один способ выжить для компании — согласиться на повышение цен.
Колташов напомнил, что напитки в алюминиевой таре не являются продуктами первой необходимости
— Это означает, что у людей есть не только гречка с луком, но и некоторые излишки. Пиво по пятницам, напитки в газированных баночках, чай, кофе. Едва ли правительство будет как-то реагировать на то, что газировка подорожала, — пояснил экономист.
По его словам, «люди будут экономить на лишнем».
— Скажем прямо: пиво в алюминиевой баночке в большой степени демонстративное поведение. Смотрите: я не простое пиво пью, а вот такое пиво. Поэтому просто перейдут на другую тару. Будут экономить и брать пиво в разливочных или меньше пить, — добавил Колташов.
Рынок довольно спокойный
По словам Сальникова, рынок алюминия довольно спокойный. Этот металл не находится в дефиците, на него невысокий спрос, поэтому даже при общем повышении цен его стоимость вырастает несильно. А в случае если компания «Арнест Упаковочные Решения» своим объявлением о повышении стоимости нарушила антимонопольные законы, этим будет заниматься антимонопольная служба.
— Это бизнес. Всегда есть проблемы, компании с ними справляются. Монополисты всегда пытаются воспользоваться своим положением, но есть специалисты, которые препятствуют этому. Это повседневность, — объяснил он.
В 2014 году Forbs писал, как владелец группы компаний «Арнест» Алексей Сагал решил возродить Терский конный завод. Директор завода Сергей Иванов рассказывает, что по дороге в аэропорт Минеральных Вод Сагал обычно заезжает на завод и идет в манеж, где стоят 20 лучших жеребцов. Особенно он балует жеребца Сирдара, который был подарен Владимиру Путину шейхом Абу-Даби Мансуром бин Зайд аль-Нахайяном. Его передали «на ответственное хранение».
Кульбака утверждает, что в нашей стране очень мало производителей алюминия, и они находятся под контролем крупных государственных олигархов.
— Это «кого надо» олигархи и «кого надо» производства. Все эти компании срощены с государством, — объяснил экономист.
Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.
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