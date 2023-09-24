Останемся без пива и газировок? Экономисты рассказали, что будет после роста цен на алюминиевые банки

Производством алюминиевой тары занимается «Арнест Упаковочные Решения». Компания выкупила у американской Ball Corporation три завода по выпуску банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях в сентябре 2022 года. В 2021 году эти предприятия занимали около 70% рынка алюминиевых банок в РФ, сообщала группа. «Арнест Упаковочные Решения» входит в группу компаний «Арнест», головным офисом которой руководит Алексей Сагал. Всего у них более 600 наименований продукции.

MSK1.RU обсудил с экономистами, что будет с газировками и пивом, которые выпускаются в алюминиевых банках. Рассказываем, стоит ли готовиться к подорожанию напитков.

