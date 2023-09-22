«Между людьми — пропасть, которая постоянно растет». Экономисты — о том, как изменились зарплаты россиян в этом году

Журналист MSK1.RU узнал у экспертов, действительно ли это так и как подобное положение вещей может повлиять на реальные заработные платы. Рассказываем, станет ли разрыв доходов россиян меньше в ближайшее время.

Люди стали богаче или беднее?

В статистике Росстата речь идет не столько о реальных зарплатах, а о доходах россиян, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.

— Зарплаты сильно не поднимались последнее время, но вот доходы выросли. Люди стали получать больше выплат: кто-то за счет спецоперации, где-то начали давать выплаты семьям с детьми, — объяснил он. — Также не следует забывать, что у нас, кроме скачка заработных плат, есть еще и скачок цен, поэтому нужно говорить не о заработных платах, а об их реальной покупательской способности. Покупательная способность зарплат сейчас растет очень медленно.