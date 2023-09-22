«Между людьми — пропасть, которая постоянно растет». Экономисты — о том, как изменились зарплаты россиян в этом году

В этом году Россия столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом: курс доллара «плавает» вокруг отметки 100, а продукты стремительно поднимаются в цене. Но, несмотря на такие, казалось бы, неблагоприятные условия, разница между самыми высокими и низкими зарплатами в стране значительно сократилась. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Кроме того, в начале августа Росстат заявил о скачке доходов россиян и рекордном росте зарплат за последние 15 лет.
Журналист MSK1.RU узнал у экспертов, действительно ли это так и как подобное положение вещей может повлиять на реальные заработные платы. Рассказываем, станет ли разрыв доходов россиян меньше в ближайшее время.
Люди стали богаче или беднее?
В статистике Росстата речь идет не столько о реальных зарплатах, а о доходах россиян, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Зарплаты сильно не поднимались последнее время, но вот доходы выросли. Люди стали получать больше выплат: кто-то за счет спецоперации, где-то начали давать выплаты семьям с детьми, — объяснил он. — Также не следует забывать, что у нас, кроме скачка заработных плат, есть еще и скачок цен, поэтому нужно говорить не о заработных платах, а об их реальной покупательской способности. Покупательная способность зарплат сейчас растет очень медленно.
Кульбака также предостерег, что такая статистика ненадежна.
— Подобные данные могли получиться из-за того, что в России достаточно серьезный кадровый голод во многих отраслях. И касается это прежде всего специалистов, — добавил он.
Такую же статистику приводил и основатель портала по поиску работы Super Job Алексей Захаров. По его мнению, безработица в России сейчас находится на исторически минимальном уровне. Захаров объяснил, что на это влияют как долгосрочные, так и краткосрочные факторы.
— У нас демографическая яма. С 2008 года каждый год молодых людей на рынок выходит примерно на
Мнение о статистике Росстата другого экономиста — Василия Колташова — также не отличается оптимизмом.
— Свои данные Росстат группирует из данных крупных предприятий. Поэтому картина средней заработной платы, которая создается, всегда искажена и избыточно оптимистична. Она предсказывала рост заработной платы, даже тогда, когда происходило падение зарплат. Поэтому полагаться на то, что ситуация как-то улучшилась, довольно сложно, — объяснил он. — Если уж и пытаться считать разрыв между богатыми и бедными, то нужно брать самые высокие доходы и самые низкие. Любое сравнение «в среднем» покажет ложную картинку. А Росстат при этом никак не фиксирует самую бедную часть населения — наемных работников.
По мнению Колташова, при верных подсчетах стало бы понятно, что небольшая часть населения постоянно богатеет, в то время как весь остальной огромный пласт людей не чувствовал хоть какого-то поднятия зарплат уже много лет.
— Главной проблемой у нас являются не средние показатели зарплат, а низкие. У нас огромное количество людей, которые получают очень невысокую зарплату. Этот слой весьма обширный и сильно страдающий от любой девальвации, — рассказал эксперт. — С каждым годом эти люди живут хуже и хуже, потому что зарплаты не поднимают. Именно поэтому, если им сказать, что уменьшились разрывы, они не поверят. Десятки миллионов людей не поверят в это. Они как получали в 2015 году
Экономист обратил внимание на то, что в России последнее время начал появляться новый средний класс из технических специалистов, чья зарплата стремительно идет вверх последние полтора года. Но это не отменяет того, что рядом с ними есть огромный пласт людей, чья зарплата почти не меняется вот уже 10 лет.
Самая большая разница между зарплатами наблюдается в крупных городах: в частности, в Москве и Санкт- Петербурге, где есть место и разнорабочим, и топ-менеджерам. Здесь присутствуют как люди, которые работают на самых низких этажах рынка труда, пусть даже если они получают больше, чем в регионах, так и очень специфический сегмент рынка — те, кто зарабатывает очень много. Мы видим их влияние по рынку недвижимости и очень высоким ценам в Москве.
Как повлиять на ситуацию
В первую очередь стоит обратить внимание на монополизацию рынка, с которой стоит бороться, считает экономист Николай Кульбака.
— Если говорить о том, что следует предпринять правительству для стабилизации ситуации, то я бы порекомендовал увеличивать конкуренцию на рынке труда, — отметил он. — Основная причина низких зарплат в России — это сильнейшая монополизация рынка, в том числе за счет государственных и полугосударственных компаний, за счет отсутствия возможности заниматься частным бизнесом и экономикой, зарабатывая на этом. Всё это вынуждает людей идти на низкооплачиваемые должности, потому что никаких других возможностей у них заработать нет.
Колташов, будучи еще и политологом, выдвинул целый список действий, которые должны помочь в стабилизации данной ситуации.
— Во-первых, нужно довести до ума указ президента о том, что с ноября этого года все компании должны вернуться в российскую юрисдикцию, чтобы все доходы, все прибыли были в России, а не в офшорах. Все граждане России и все фирмы, работающие и зарегистрированные в России, должны платить налоги только в России. Во-вторых, одновременно с этим, должен быть обязательно реализован возврат валютной выручки в нашу экономику, — объяснил он. — В-третьих, следует установить максимальный разрыв между максимальными и минимальными заработными платами в компаниях. Не должно быть такого, что в сотни раз отличается зарплата. И пожалуй, самый главный рецепт, который мог бы улучишь эту ситуацию, — минимальная почасовая ставка оплаты труда. Если работодатель будет платить меньше минимальной почасовой ставки, то пусть идет в тюрьму на
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