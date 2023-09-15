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Центробанк резко повысил ключевую ставку в третий раз за год

Ее значение подняли до 13%

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Прошлое заседание по ключевой ставке пришлось проводить вне очереди

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Центробанк в третий раз за год повысил ключевую ставку — до 13% годовых. Регулятор объяснил повышение тем, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Кроме того, реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и летнее ослабление рубля.

— В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, — сообщили в ЦБ.

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Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Прошлое заседание по ключевой ставке пришлось проводить вне очереди — 15 августа, поскольку к тому моменту доллар превысил отметку в 100 рублей. Тогда значение ставки подняли с 8,5 до 12%. В Банке России объяснили, что такое решение принято для того, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.

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