Рубль продолжает слабеть. Пробьет ли снова отметку в 100 за доллар?

— С учетом позиции ЦБ жесткого контроля капитала вводиться не будет. Рубль следует за спросом и предложением. Вероятно как его укрепление, так и ослабление. В случае движения за отметку 100, мы считаем, власти ужесточат контроль капитала для экспортеров. Поэтому ослабление 100+ возможно с последующим укреплением на 90–95 благодаря ужесточению регулирования, — отмечает Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара».