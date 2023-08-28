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Это вообще законно?Обзор

Мужчина выплатил кредит досрочно, но банк не вернул ему страховку. Почему суд решил, что это законно

Проблема была в дате оформления кредита

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Житель Краснодарского края почти три года судился с банком, чтобы забрать деньги

Житель Краснодарского края почти три года судился с банком, чтобы забрать деньги

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Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Банки при оформлении кредита нередко настаивают на покупке страховки. Одни предлагают в обмен на это более выгодные условия, другие — грозятся в противном случае не выдать кредит совсем. Так или иначе, оформление страховки — практика частая. По закону, эти деньги можно вернуть, если погасить кредит заранее, пусть и частично. Однако, как оказалось, это правило работает не всегда и порой дело доходит до суда. А в некоторых случаях такие суды могут растянуться на несколько лет.

Имена участников судебного процесса изменены.

В октябре 2019 года житель Краснодарского края, назовем его Борис Налимов, купил автомобиль, оформив на него кредит в размере 2,3 млн рублей по ставке 9,9% годовых. Оформляя кредит, он на всё время выплаты кредита присоединился к банковской программе страхования жизни и здоровья, заплатив за это 187 736 рублей из кредитных денег.

По договору выплатить кредит Налимов должен был за три года, но сделал это раньше — уже в сентябре 2020 года. После чего потребовал назад пропорциональную часть страховой премии — кредит погашен, страхование больше не требуется, верните деньги. Банк отказал, аргументировав, что досрочное погашение кредита — не повод прекращать договор страхования. Долг долгом, а страховка — сама по себе.

Налимов не согласился. Он попытался вернуть деньги через финансового уполномоченного, но и тот ему отказал. Тогда он решил идти в суд.

В суде Налимов требовал взыскать в его пользу невыплаченную страховую премию, неустойку и компенсацию морального вреда — в общей сложности 480 517 рублей. Он объяснил, что кредит погасил раньше срока и считает, что раз нет долга, то и размер возможного страхового возмещения равен нулю. Он ссылался на статью 958 Гражданского кодекса РФ, где говорится, что договор страхования прекращается досрочно, если существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

Банк не согласился с доводами бывшего заемщика. По мнению кредитной организации, Налимов добровольно взял кредит и добровольно присоединился к программе страхования, с условиями которой его ознакомили. Согласно этим условиям, клиент получил страхование жизни и здоровья, а с его жизнью и здоровьем по-прежнему и после выплаты кредита может что-то случиться. Так что страховой случай может наступить, упомянутая Налимовым статья в этом случае не работает. Суд с этим согласился.

Первая судебная инстанция отказала в исковых требованиях Налимову. В документах суда указано, что заемщик, досрочно погасивший кредит, вправе отказаться от договора страхования жизни, однако часть страховой премии ему вернут только в том случае, если это было предусмотрено договором страхования. А договором это предусмотрено не было. И под договором стоит подпись Налимова, значит, он был в курсе.

Налимов не сдавался: он подал сначала апелляционную жалобу, затем кассационную — но ни одна из инстанций его не поддержала. Тогда он дошел до Верховного суда.

Итог этой истории

Верховный суд не встал на сторону бывшего заемщика. В определении говорится, что раз договором страхования не предусмотрен возврат страховой премии или ее части при досрочном расторжении этого договора, то никаких обязательств на этот счет у банка нет.

Законом при этом предусмотрена возможность частичного возврата страховой премии: согласно ФЗ «О потребительском кредите (займе)» при полном досрочном погашении банк обязан вернуть заемщику часть страховой премии за вычетом суммы, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. И все-таки суды не встали в этот раз на сторону застрахованного заемщика.

Проблема в том, что соответствующие поправки в закон были внесены только в 2020 году, а договор с банком у Налимова был заключен в 2019 году — на него это правило еще не распространялось. Как и на другие ранее оформленные договоры. А вот если бы он оформил кредит годом позже — уже мог бы вернуть деньги.

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