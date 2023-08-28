Мужчина выплатил кредит досрочно, но банк не вернул ему страховку. Почему суд решил, что это законно

Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Банки при оформлении кредита нередко настаивают на покупке страховки. Одни предлагают в обмен на это более выгодные условия, другие — грозятся в противном случае не выдать кредит совсем. Так или иначе, оформление страховки — практика частая. По закону, эти деньги можно вернуть, если погасить кредит заранее, пусть и частично. Однако, как оказалось, это правило работает не всегда и порой дело доходит до суда. А в некоторых случаях такие суды могут растянуться на несколько лет.
Имена участников судебного процесса изменены.
В октябре 2019 года житель Краснодарского края, назовем его Борис Налимов, купил автомобиль, оформив на него кредит в размере 2,3 млн рублей по ставке 9,9% годовых. Оформляя кредит, он на всё время выплаты кредита присоединился к банковской программе страхования жизни и здоровья, заплатив за это
По договору выплатить кредит Налимов должен был за три года, но сделал это раньше — уже в сентябре 2020 года. После чего потребовал назад пропорциональную часть страховой премии — кредит погашен, страхование больше не требуется, верните деньги. Банк отказал, аргументировав, что досрочное погашение кредита — не повод прекращать договор страхования. Долг долгом, а страховка — сама по себе.
Налимов не согласился. Он попытался вернуть деньги через финансового уполномоченного, но и тот ему отказал. Тогда он решил идти в суд.
В суде Налимов требовал взыскать в его пользу невыплаченную страховую премию, неустойку и компенсацию морального вреда — в общей сложности
Банк не согласился с доводами бывшего заемщика. По мнению кредитной организации, Налимов добровольно взял кредит и добровольно присоединился к программе страхования, с условиями которой его ознакомили. Согласно этим условиям, клиент получил страхование жизни и здоровья, а с его жизнью и здоровьем по-прежнему и после выплаты кредита может что-то случиться. Так что страховой случай может наступить, упомянутая Налимовым статья в этом случае не работает. Суд с этим согласился.
Первая судебная инстанция отказала в исковых требованиях Налимову. В документах суда указано, что заемщик, досрочно погасивший кредит, вправе отказаться от договора страхования жизни, однако часть страховой премии ему вернут только в том случае, если это было предусмотрено договором страхования. А договором это предусмотрено не было. И под договором стоит подпись Налимова, значит, он был в курсе.
Налимов не сдавался: он подал сначала апелляционную жалобу, затем кассационную — но ни одна из инстанций его не поддержала. Тогда он дошел до Верховного суда.
Итог этой истории
Верховный суд не встал на сторону бывшего заемщика. В определении говорится, что раз договором страхования не предусмотрен возврат страховой премии или ее части при досрочном расторжении этого договора, то никаких обязательств на этот счет у банка нет.
Законом при этом предусмотрена возможность частичного возврата страховой премии: согласно ФЗ «О потребительском кредите (займе)» при полном досрочном погашении банк обязан вернуть заемщику часть страховой премии за вычетом суммы, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. И все-таки суды не встали в этот раз на сторону застрахованного заемщика.
Проблема в том, что соответствующие поправки в закон были внесены только в 2020 году, а договор с банком у Налимова был заключен в 2019 году — на него это правило еще не распространялось. Как и на другие ранее оформленные договоры. А вот если бы он оформил кредит годом позже — уже мог бы вернуть деньги.