Мужчина выплатил кредит досрочно, но банк не вернул ему страховку. Почему суд решил, что это законно

В октябре 2019 года житель Краснодарского края, назовем его Борис Налимов, купил автомобиль, оформив на него кредит в размере 2,3 млн рублей по ставке 9,9% годовых. Оформляя кредит, он на всё время выплаты кредита присоединился к банковской программе страхования жизни и здоровья, заплатив за это 187 736 рублей из кредитных денег.



По договору выплатить кредит Налимов должен был за три года, но сделал это раньше — уже в сентябре 2020 года. После чего потребовал назад пропорциональную часть страховой премии — кредит погашен, страхование больше не требуется, верните деньги. Банк отказал, аргументировав, что досрочное погашение кредита — не повод прекращать договор страхования. Долг долгом, а страховка — сама по себе.

