Станем страной третьего мира? Почему доллар считают основной валютой и что будет, если Россия от него откажется

Так доллар стал ключевой мировой валютой для торговли, а затем и резервной. Это значит, что центральные банки разных стран хранят в долларах свои резервы — запасы денег, за счет которых можно поддержать национальную валюту или провести международные расчеты.



— Доллар сегодня — самая употребляемая валюта, имеющая наибольший объем в международной торговле. Самые большие резервы и долги стран создаются в долларах, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Доллар — одна из самых устойчивых валют с точки зрения ее постоянства. Устойчивой является та валюта, которая не колеблется во все стороны. Нет, она может колебаться и даже должна, но в пределах 1–5%.