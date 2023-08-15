Станем страной третьего мира? Почему доллар считают основной валютой и что будет, если Россия от него откажется

На протяжении августа многие с интересом следили за тем, произойдет ли ожидаемый рост курса доллара до 100 рублей. И когда это случилось, возник вопрос: а почему нас всех так интересует доллар? Когда он успел стать валютой мира? Может, России вообще стоит отказаться от доллара и жить своей жизнью? Тем более и власти часто выдвигают подобные заявления. Вместе с экспертами мы разобрались, как доллар захватил мир и что будет с российской экономикой, если она откажется от американской валюты.
Почему доллар стал мировой валютой
Еще до Первой мировой войны главной валютой в мире был английский фунт стерлингов, в котором совершалось более 80% всех сделок. Но после 1918 года роль доллара начала расти. А в 1944 году по итогам Бреттон-Вудской конференции американская валюта и вовсе стала главной в мире. У этого было несколько причин:
- Штаты стали центром, контролирующим финансы и долги практически всех мировых держав и экономик, поскольку были их крупным кредитором;
- страны мира признали, что торговля в долларах надежна, поскольку экономика США на тот момент была самой устойчивой и технологически развитой;
- у США оказался самый большой золотой запас в мире — это способствовало устойчивости валюты, не было резких скачков курса.
Так доллар стал ключевой мировой валютой для торговли, а затем и резервной. Это значит, что центральные банки разных стран хранят в долларах свои резервы — запасы денег, за счет которых можно поддержать национальную валюту или провести международные расчеты.
— Доллар сегодня — самая употребляемая валюта, имеющая наибольший объем в международной торговле. Самые большие резервы и долги стран создаются в долларах, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Доллар — одна из самых устойчивых валют с точки зрения ее постоянства. Устойчивой является та валюта, которая не колеблется во все стороны. Нет, она может колебаться и даже должна, но в пределах 1–5%.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
По словам Остапковича, доллар удобен в расчетах, на него настроены все банковские системы, а через американские банки проходит масса транзакций.
— Если вы приедете в другую страну с долларами, вы всегда купите всё, что вам нужно. Если вы приедете с рупиями или даже с юанями, вы ничего не сможете купить.
Возможно ли отказаться от доллара
Экономисты уверены, что полностью отказаться от доллара Россия не может даже при очень большом желании. По словам экономиста Константина Селянина, любая мировая валюта так или иначе привязана к курсу доллара.
— Преимущества свободно конвертируемой валюты в том, что ее можно в любой момент обменять на любую мировую валюту по приемлемому курсу. Весь импорт — турецкий, китайский — идет хоть и в национальных валютах, но привязанных к доллару. Если рубль падает, то он падает не только по отношению к доллару, а и к юаню, и всему остальному, — считает эксперт.
Георгий Остапкович отметил, что в мире в принципе идет тенденция на дедолларизацию после кризиса 2008 года — его доля в мировых резервах и расчетах сокращается. Но в ближайшие 10–15 лет фундаментальных изменений, по его словам, ожидать не стоит.
— Задача Федеральной резервной системы не стоит в том, чтобы доллар был по всему миру. Их главная задача — сохранять благоприятную ситуацию для развития экономики США. А как будет себя вести доллар — это задача третьего-четвертого ряда, — заявил экономист.
Кроме того, по словам экспертов, у России есть долларовые расчеты по импорту и экспорту, от которых отказаться будет практически невозможно.
— Россия не может вывести доллар из экономики, это ее кровь. Даже если мы не будем публиковать курсы, наложим запрет на слово «доллар», ничего не изменится, — уверен Константин Селянин. — Россия серьезно зависит от импорта, 40% в корзине любого россиянина — импортные товары. Можно даже не понимать, не знать о том, что доллар вообще существует, но вы будете к нему привязаны. Во всём мире все товары так или иначе номинируют в долларах, даже дружественные страны к нему привязаны. Россия не может исторгнуть свободно конвертируемые валюты, потому что это кровь экономики.
Кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Московской газетой» отмечал, что идея отказа от доллара и евро губительна для российской экономики и носит исключительно политический характер.
— Существует огромное количество рынков, на которых доллар является устоявшимся средством расчета. Если Россия откажется от доллара, то нам придется уйти с этих рынков либо торговать через посредников, — пояснил Николай Кульбака. — Переход на нацвалюты создаст только дополнительные трудности. Например, для рынка нефти доллар является наиболее удобной и понятной для всех участников валютой. Если вести расчеты в национальных валютах, то придется постоянно пересчитывать, что создаст проблемы контрагентам. Кроме того, есть огромное количество товаров, которые выпускаются только в Штатах. Например, современные технологии, многие из которых не производят в том же Китае. То есть Россия не сможет найти альтернативные варианты, чтобы покупать оборудования за юани. Поэтому если мы откажемся от доллара и евро, то сознательно обречем себя на существование в качестве страны третьего мира.
По словам Георгия Остапковича, Россия может отказаться от доллара, но только в том случае, если рассчитает, насколько последствия будут выгодны экономике.
— За долларом стоят высокие технологии, высокая экономика знаний, высокий рейтинг университетов. Мы тоже сократили долю доллара, но отказываться от него полностью неразумно, потому что импортные закупки, технологическая торговля с недружественными странами осталась. Они же не будут у нас рупии брать или юани. Они скажут — давай доллар, давай евро! И мы продаем титан в США, они же расплачиваются в своей валюте. Нужно найти консенсус, вычеркивать полностью доллар не стоит. Ко всему нужно подходить разумно и со смыслом, — резюмировал экономист.
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