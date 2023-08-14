Доллар — по сто! Рубль упал так глубоко впервые с прошлой весны

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Рубль падал на протяжении всего месяца — еще 31 июля доллар стоил меньше 92 рублей.
Евро также вырос в цене и сейчас торгуется за 107,5 рубля. Слабый рубль влияет на множество отраслей, например, из-за него осложняется структурная перестройка экономики, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин для ТАСС. Кроме того, по словам Орешкина, рубль ослаб из-за «мягкой денежно-кредитной» политики. Помощник президента ожидает, что курс нормализуется в ближайшее время.
Ранее экономист Георгий Остапкович предупреждал о том, что будет, если доллар достигнет такой отметки.
— Главное, чтобы он не ушел за 100, потому что тогда начнутся инфляционные проценты, — заявил Георгий Остапкович, — каждые 10% снижения рубля приводят к росту инфляции на 0,8.
О причинах падения рубля, а также о том, что ждать россиянам от дорогого доллара, мы спрашивали у экономистов. Также мы рассказывали о том, возможна ли девальвация рубля и последующий дефолт из-за скачков валюты.