Путин отменил НДС агентствам, продающим туры по России: подешевеют ли путевки в Сочи и на Алтай

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при продаже путевок по России. Теперь до 1 июля 2027 года туроператоры смогут продавать туры по стране без учета налога на добавленную стоимость. Поправки уже внесены в Налоговый кодекс, при этом закон имеет обратную силу — он будет применяться к путевкам, проданным с 1 июля нынешнего года.
Разбираемся, подешевеют ли теперь поездки в Петербург, Казань, Сочи на Байкал, Алтай и другие популярные у россиян направления.
«Это очень своевременный закон»
Многие россияне радостно восприняли президентский указ. Люди считают, что теперь турпутевки должны стать более доступными. Особенно с энтузиазмом отзываются пожилые люди.
— В последние годы мы никуда не ездим, только в сад и в лес на машине, — рассказали пенсионеры Борис и Татьяна. — Ездили еще на машине в прошлом году в Казань, но сами искали квартиру посуточно — с внуком так дешевле получается. Хотелось бы, чтобы путевки подешевели, так, глядишь, и в санаторий на Урале можно съездить, там есть очень хорошие лечебницы, но нам пока они не по карману.
Молодым же пока особо не принципиально, тем более некоторые считают, что кардинально разницу в стоимости простые туристы не увидят.
— Ну уберут НДС, зато другое поднимут, у нас не может что-то подешеветь без причины, и путевки — не исключение, — поделилась мнением Ксения.
«Необходимо развивать инфраструктуру»
Глава ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что путевки не станут дешевле. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что в ближайшее время можно будет отдохнуть в Сочи бюджетно.
— Наша задача — остановить рост цен и чтобы внутрироссийский турпродукт стал конкурентоспособным с международным по стоимости, — объяснил эксперт. — НДС — только один из инструментов, который помогает эту задачу решить. Необходимо еще развитие инфраструктуры, сегмента приема гостей, количество отелей, объектов показа, логистики и так далее. Но НДС 20% будет серьезно влиять на то, что мы не будем видеть ту динамику роста цен, которая сопровождала нас в последнее время. Особенно с учетом того, как закрывалось международное сообщение.
Осауленко уточнил, что в России большое количество операторов, которые работают в сегменте международного туризма из-за более высокой рентабельности, в то время как российскому турсектору еще предстоит выйти на подобный уровень.
— И это тоже соприкасается с темой НДС, — добавил он. — Это позволит повысить интерес оператора к продукту, формировать более низкую себестоимость, предлагать более широкий спектр и сделать внутрироссийский продукт более конкурентоспособным относительно международных «собратьев».
Эксперт считает, что не стоит немедленно ожидать резкого увеличения спроса на внутренний туризм. По его словам, формула «сегодня приняли закон, а завтра все ринулись» в этом случае не сработает.
«Скидки по НДС нет»
Между тем в последние годы в России вырос интерес к поездкам по стране. Люди стали искать места для отдыха внутри своего региона. Толчком к этому сначала стала пандемия, а затем — ограничение международного авиасообщения. Значительно увеличилось количество внутренних авиарейсов, цены тоже довольно умеренные. Гостиничная сфера Сочи и курорты Краснодарского края переживают небывалый аншлаг, оживились и региональные туроператоры.
Среди популярных маршрутов и поисковых запросов в последние 1,5 года всё чаще встречаются туры по Золотому кольцу, в Петербург, Казань, Волгоград, на Русский Север, пещеры Пермского края, поездки на Байкал и Алтай. Стоимость порой сопоставима с бюджетным отдыхом в отеле 3–4 звезды в Турции пару лет назад.
— Двухместный домик с удобствами на Алтае на 7 ночей гарантированно —
«Работа упростится или усложнится»
Налоговый эксперт и главный бухгалтер Екатерина Тишакова считает, что новый закон об отмене НДС вряд ли приведет к сколь бы то ни было существенному уменьшению цены турпакетов. Она приводит пример отмены налога на добавленную стоимость для заведений общепита.
— Вряд ли они подешевеют, у нас не бывает такого, что какие-либо услуги дешевеют, — сказала она. — Может, будут какие-то акции, но не думаю, что сильно снизится цена. Когда отменился НДС у ресторанов, они дешевле не стали продавать еду.
При этом эксперт отметила, что нововведения могут добавить одним турфирмам забот с финансовой отчетностью, а другим — упростят работу.
— НДС отменили, и это суперздорово, потому что самый сложный учет — это с НДС, — добавила Тишакова. — Здесь, возможно, сократится нагрузка на бухгалтера, так как будет упрощенный учет, что также снимает дополнительную финансовую нагрузку с турфирм. Но если туроператор продает путевки и за рубеж, и по России, тогда работа усложнится, потому что добавится раздельный учет НДС. Его нужно будет очень грамотно и правильно вести. Здесь всё будет зависеть от компетенции бухгалтера, потому что доскональная работа и ошибаться нельзя.
Отдых на популярных заграничных курортах в этом году не обошелся без происшествий. В Египте акула разорвала пополам молодого россиянина, в Турцию пришла африканская жара. Однако этим летом пожары и сильная, как в пустыне, жара смущают немногих — туристы фотографируют отметки термометров +53 на пляжах Антальи, а в центре Стамбула местный житель поджарил яичницу на пышущем жаром асфальте — и съел ее с хлебом.
До этого мы рассказывали про пробки на Крымском мосту, про то, как очистилось море после взрыва на Каховской ГЭС и почему тонет Сочи.