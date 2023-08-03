Путин отменил НДС агентствам, продающим туры по России: подешевеют ли путевки в Сочи и на Алтай

Молодым же пока особо не принципиально, тем более некоторые считают, что кардинально разницу в стоимости простые туристы не увидят.



— Ну уберут НДС, зато другое поднимут, у нас не может что-то подешеветь без причины, и путевки — не исключение, — поделилась мнением Ксения.

«Необходимо развивать инфраструктуру»

Глава ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко считает, что путевки не станут дешевле. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что в ближайшее время можно будет отдохнуть в Сочи бюджетно.



— Наша задача — остановить рост цен и чтобы внутрироссийский турпродукт стал конкурентоспособным с международным по стоимости, — объяснил эксперт. — НДС — только один из инструментов, который помогает эту задачу решить. Необходимо еще развитие инфраструктуры, сегмента приема гостей, количество отелей, объектов показа, логистики и так далее. Но НДС 20% будет серьезно влиять на то, что мы не будем видеть ту динамику роста цен, которая сопровождала нас в последнее время. Особенно с учетом того, как закрывалось международное сообщение.

