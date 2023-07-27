Как открыть свое дело на деньги государства: пять грантов для начинающих предпринимателей

Программа «Старт»

Это проект государственного Фонда содействия инновациям, который должен помогать малым инновационным предприятиям: совсем новым — открыться, уже существующим — развиваться. У программы несколько этапов: « Старт-1 », « Старт-2 » и «Бизнес-старт». В первом могут принять участие как компании, так и физлица, во втором — только юрлица, в третьем — только юрлица, которые успешно прошли один из первых двух этапов или оба.



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