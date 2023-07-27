Как открыть свое дело на деньги государства: пять грантов для начинающих предпринимателей

Власти регулярно говорят о помощи бизнесу, продолжают придумывать разнообразные меры поддержки и в этом году. Совсем недавно, во время ПМЭФ, Владимир Путин перечислил целый ряд таких мер: продлить механизм зонтичных поручительств, убрать «резиновые статьи», отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда. Начинающие предприниматели могут рассчитывать на гранты, но дают их не всем и не всегда — мало иметь хорошую идею, нужно ее еще правильно описать, выбрать грант, подходящий именно для вашего проекта, и выполнить все условия (одно из них — отчитаться о проделанной работе и конкретных тратах из грантовых денег). В этом материале мы собрали несколько вариантов — разбираемся, как получить деньги от государства на собственный проект.
Программа «Старт»
Это проект государственного Фонда содействия инновациям, который должен помогать малым инновационным предприятиям: совсем новым — открыться, уже существующим — развиваться. У программы несколько этапов: «
Сколько денег
Зависит от этапа программы, на который вы подаетесь. По конкурсу «
Кто может получить
Требования к физлицам довольно простые: нужно не принимать участия в других проектах, финансируемых Фондом содействия инновациям, и в случае победы открыть юрлицо. К юрлицам требований больше: они должны по закону считаться субъектами малого предпринимательства, быть не старше двух лет и не получать ранее финансирование от фонда. Ведущие сотрудники таких компаний не должны участвовать в других проектах, финансируемых фондом.
На что дают
Программа поддерживает инновации в разных сферах: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Финансируется отдельно каждое из направлений.
Как подать документы
Заявка оформляется на сайте Фонда содействия инновациям.
Студенческие стартапы
Программа «Студенческий стартап» — еще один проект Фонда содействия инновациям. Деньги дают на технологические и научно-технологические исследования, разработку новых изделий и технологий, имеющих потенциал коммерциализации.
Сколько денег
1 миллион рублей.
Кто может получить
Студенты, получающие образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, не имеющие действующих договоров с фондом.
На что дают
На то же, на что и в конкурсах «Старт»: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Добавляются к этому списку только креативные индустрии.
Как подать документы
Заявка оформляется на сайте Фонда содействия инновациям.
Для молодежи
Если получение студенческого гранта зависит от того, учится человек или нет, то в этом проекте вопрос только в возрасте.
Сколько денег
От 100 до 500 тысяч рублей. В Мурманской и Архангельской областях, Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском крае, Карелии, Коми, Якутии — до 1 миллиона рублей.
Кто может получить
Индивидуальные предприниматели и юрлица, основанные лицами в возрасте от 14 до 25 лет. До 18 лет на получение гранта понадобится разрешение родителей.
На что дают
На создание и развитие своего дела — любого, приоритетных направлений нет.
Как подать документы
Заявки на гранты подаются в региональные органы власти, в зависимости от региона это могут быть Министерство экономики, департамент экономики и другие. Уточнить, куда подавать заявку в конкретном регионе, можно в госцентрах «Мой бизнес», там же должны помочь составить заявку и написать бизнес-план. Конкретные требования к документам тоже могут отличаться в зависимости от региона.
Сфера культуры
В проекте Президентского фонда культурных инициатив могут принять участие, как не трудно догадаться, проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Сколько денег
Зависит от проекта. В положении о конкурсе указано, что грант может быть и более 10 миллионов рублей, но решение по конкретной сумме принимается по каждому проекту с учетом масштаба, уникальности, компетенций и опыта команды, реалистичности бюджета и ряда других факторов.
Кто может получить
Коммерческие и некоммерческие негосударственные организации и индивидуальные предприниматели.
На что дают
Деньги дают не всем проектам в сфере культуры и искусства, а только соответствующим определенным темам. Всего пять направлений — герои и достижения, поддержка участников специальной военной операции, гармонизация отношений между поколениями, народами и конфессиями, поддержка партнерских связей в области культуры с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями и укрепление российских духовно-нравственных ценностей, идентичности, единства и сплоченности.
Как подать документы
Подать заявку можно на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Социальное предпринимательство
Понятие «социальное предпринимательство» относительно новое — в законе оно появилось в 2019 году. В январе 2023 года, по данным Фонда «Наше будущее», таких предприятий в России было уже около восьми тысяч. Их продолжают развивать, в том числе за счет предоставления грантов.
Сколько денег
Максимальная сумма гранта — 500 тысяч рублей. В Мурманской и Архангельской областях, Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском крае, Карелии, Коми, Якутии — до 1 миллиона рублей. Конкретную сумму устанавливает комиссия.
Кто может получить
Субъекты малого и среднего предпринимательства, признанные по закону социальными предприятиями и внесенные в соответствующий реестр. Кроме того, нужно будет пройти специальное обучение и вложить в проект собственные деньги. Дополнительные требования могут устанавливать регионы.
На что дают
В реестр социальных предприятий по заявке включают предприятия, которые так или иначе работают с социально уязвимыми категориями (например, люди с инвалидностью, одинокие родители, беженцы и другие): принимают их на работу, создают товары и услуги для них (например, слуховые аппараты), продают товары, созданные такими людьми, или решают социальные проблемы (например, обучают волонтеров). Соответственно, работая по одному из этих направлений, можно получить грант.
Как подать документы
В каждом регионе может быть установлен свой перечень документов, порядок оформления заявок и даже орган, который будет их принимать. Точный список документов и куда их нести, можно уточнить в региональном центре «Мой бизнес».
Соцконтракт
Социальный контракт — это мера поддержки для людей в трудной жизненной ситуации, безработных. Он не обязательно предполагает свое дело, это могут быть и деньги на получение дополнительного образования. Однако запуск своего бизнеса тоже может быть целью заключения социального контракта.
Сколько денег
Максимальная выплата по соцконтракту —
Кто может получить
Члены семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека или одинокие люди с аналогичным доходом. В среднем по России в 2023 году прожиточный минимум составляет
На что дают
Никаких ограничений нет — получить деньги можно на открытие любого легального бизнеса: аренду помещения, покупку расходников, мебели, рекламную кампанию.
Как подать документы
Это можно сделать лично в органах соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Также это можно сделать на «Госуслугах», но такая опция есть не во всех регионах. Как правило, для оформления соцконтракта нужны паспорт, копии паспортов членов семьи и свидетельств о рождении детей, справка