Рубль падает, полет нормальный. Аналитики рассказали, почему ЦБ может поднять ставку до 8% на следующем заседании

— Мы по-прежнему не видим существенной необходимости в повышении ключевой ставки, хотя вероятность ее повышения выросла, — сообщил «Фонтанке» Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». — Но даже в таком случае шаг изменения ставки, скорее всего, будет небольшим — 25–50 базисных пунктов на следующем заседании, а само повышение вряд ли продлится долго.



Он предполагает, что такое решение окажет влияние на доходность коротких ОФЗ, которые пока соответствуют нынешнему уровню ставки. Для длинных бумаг оно, наоборот, позитивно.