Рубль падает, полет нормальный. Аналитики рассказали, почему ЦБ может поднять ставку до 8% на следующем заседании

Опрошенные «Фонтанкой» аналитики считают, что на ближайшем заседании по ключевой ставке Банк России впервые с сентября 2022 года повысит ставку — пока только на 50 базисных пунктов, с 7,5 до 8%. По мнению экспертов, это будет отражать ситуацию в экономике, которая, несмотря на сильно ослабевший рубль, у регулятора, в отличие от бизнеса, такого уж беспокойства не вызывает.
От 25 до 100 базисных пунктов
В прошедшую пятницу, когда рубль упал до 89 за доллар и почти до 98 за евро, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в телеграм-канале «Альфа Инвестиции» высказала мнение, что на заседании 21 июля Центробанк поднимет ставку на 50 базисных пунктов, до 8%. Стремительное восстановление экономики вместе с ослабевающим рублем ведут к росту инфляционных рисков, а ЦБ «крайне важно поддерживать инфляцию вблизи цели 4%, чтобы контролировать бюджетные траты в 2024 году».
Тогда еще, 30 июня, такой шаг называли «более агрессивным, чем ожидает рынок», однако сейчас он, кажется, уже смирился. Большинство экспертов сходятся во мнении, что в этот раз повышению быть.
— ЦБ, скорее всего, в ближайшее время поднимет ставку. Скорее всего, на 25 или 50… Наверное, на 50 базисных пунктов. Будет 8%, — рассуждал 2 июля экономист Евгений Коган в ходе ответов на вопросы зрителей на Youtube-канале Bitkogan Talks. — Девальвация прошла, идет, и, соответственно, это будет так или иначе влиять на импорт, на инфляцию. Плюс экономика немножко разогревается, поэтому да, потихоньку инфляционные процессы закручиваются. Но 10 [% годовых] вряд ли, я не вижу. 8–8,5% — не верю, что больше, никто не даст.
— Мы по-прежнему не видим существенной необходимости в повышении ключевой ставки, хотя вероятность ее повышения выросла, — сообщил «Фонтанке» Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». — Но даже в таком случае шаг изменения ставки, скорее всего, будет небольшим — 25–50 базисных пунктов на следующем заседании, а само повышение вряд ли продлится долго.
Он предполагает, что такое решение окажет влияние на доходность коротких ОФЗ, которые пока соответствуют нынешнему уровню ставки. Для длинных бумаг оно, наоборот, позитивно.
— Увеличивается вероятность того, что долгосрочная инфляция будет ниже, — объясняет эксперт свою мысль. — С этой точки зрения доходность в районе 11%, с которой сейчас торгуются такие бумаги, выглядит избыточной.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что на пресс-конференции по итогам прошлого, июньского решения по ставке председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что на заседании «предметно» рассматривался вариант повышения на 0,25–0,75 процентных пункта. В конце июня заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ставки на заседании в июле, поскольку баланс рисков во всё большей степени смещен в сторону проинфляционного.
— На наш взгляд, с учетом последних экономических данных вероятность повышения ключевой ставки на этом заседании в пределах
А из данных следует, что потребительская активность растет, кредитование — тоже, причем более высокими темпами, напряженность на рынке труда увеличилась, ослабление рубля в конце второго квартала усилилось. Исходя из всего этого, эксперт прогнозирует, что на конец III квартала ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,5–8%, на конец года — на уровне 8–8,5%.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер придерживается весеннего прогноза: «Ценовое дно в экономике пройдено еще весной, а эффект импортируемой инфляции на волне ослабления рубля будет достигнут с некоторым временным лагом, но уже 21 июля у регулятора есть веские основания изменить мягкий курс и сделать превентивный шаг». Ключевая ставка «наверняка будет повышена», вопрос — насколько. По его мнению, речь может идти о 50 базисных пунктах, а если рубль ко времени заседания ЦБ не стабилизируется, то и обо всех 100 пунктах.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских обращает внимание на то, что из-за удорожания иностранной валюты увеличатся цены на импортные товары, что повлияет на инфляцию.
— Если курс валют удержится на высоких значениях достаточно долгое время, инфляция может начать расти, и тогда ЦБ повысит ставку, — отмечает он, но всё же говорить о влиянии последних событий на ключевую ставку пока считает преждевременным.
ЦБ успокаивает
При этом пока всеобщее внимание приковано к курсу рубля, сам регулятор дает понять, что никаких аномалий в его нынешних значениях нет. Это год назад ситуация была неправильная, сейчас же всё логично и объяснимо: положительное сальдо торгового баланса сокращается, а меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль.
— Основные факторы [снижения рубля] мы выделяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. <…> Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось. <…> За последние полтора года изменилась структура рынка — рынок юаня вырос. <…> Тем не менее в последнее время мы не видим, во всяком случае, нерегулярности. С обеих сторон есть продавцы и покупатели, нет расхождения по курсу между разными рынками. О каких-то рисках финансовой стабильности дополнительных сейчас говорить не приходится, — сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, отвечая 4 июля на вопросы журналистов в Петербурге.
Влияние на курс крупных сделок (о котором, кстати, говорили некоторые аналитики), похоже, несколько преувеличено. Такие сделки двигают курс разово.
— Сегодня подвинули, завтра вернулись. Я не могу сказать, что мы много такого наблюдаем на рынке, — сказала Юдаева.
Она отметила, что большее влияние на курс стали оказывать налоговые периоды, но и тут нельзя сказать, что сейчас идут какие-то сделки, которые существенно расшатывают ситуацию.
Банк России прогнозирует, что по итогам 2023 года годовая инфляция будет в диапазоне 4,5–6,5%. К заседанию 21 июля регулятор собирается пересматривать прогноз.
— Пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу, но риски инфляционные к текущей ситуации всё равно смещены вверх, — также обозначила первый зампред ЦБ.
Ужесточат ли валютные ограничения
Но кого-то все-таки ситуация с курсом беспокоит, и, похоже, этот кто-то — российский бизнес. В конце прошлой недели по итогам встречи с общественной организацией «Деловая Россия» президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения по изменению подходов валютного регулирования и контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий, а также обеспечить продление на 2024–2025 годы моратория на наказание резидентов за неисполнение требований валютного законодательства из-за санкций. Учитывая то, какие меры уже были приняты ранее, по просьбе «Фонтанки» эксперты порассуждали, как в теории они могут быть видоизменены исполнителями поручения главы государства.
— Значимым фактором давления на рубль выступает прошлогоднее послабление валютного регулирования, позволившее экспортерам, по сути, не репатриировать валютную выручку: предложение инвалюты на рынке сократилось, и курс скакнул. Сейчас даны распоряжения проработать вопрос изменения подходов, и не исключается, что речь может идти в том числе и о лимитах возврата валютного дохода в страну, — считает Михаил Зельцер.
Он отмечает, что при реализации обоих факторов — повышения ставки и установления лимитов — рубль может оперативно восстановиться в сторону 80 за доллар. Это нижняя граница диапазона комфортного для российской экономики курса рубля, по версии первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова.
— Если мы говорим про биржевой рынок, то возможны новые донастройки к последнему указу президента об ограничении с 1 июня покупки валюты в
А вот возврат в каком-то новом виде правила о продаже экспортерами 80% валютной выручки, которое действовало в прошлом году, аналитик считает маловероятным. Сейчас, по заявлениям ЦБ, экспортеры за последние месяцы и так продавали в среднем 78% валютной выручки.
— Пока недостаточно публичной информации для предположений о том, как могут измениться подходы к валютному регулированию. В то же время ослабление курса рубля более чем на 25% в первом полугодии 2023 года на фоне существенного сокращения притока валюты в страну из-за ухудшения мировой конъюнктуры цен на сырье и влияния санкций может стать триггером для ужесточения валютного регулирования и регулирования движения капитала. Например, в отношении требований к репатриации и обязательной продаже экспортной выручки, сокращению лимитов переводов средств за рубеж, — тоже отмечает Ольга Беленькая.
Она напоминает, что регулятор относительно быстро ослабил введенные в конце февраля — начале марта 2022 года жесткие валютные ограничения, потому что позволял рекордный профицит внешней торговли и крепкий рубль. Сейчас ситуация изменилась: в январе — мае 2023 года профицит уменьшился в 5,4 раза год к году, а из-за отказа от доллара и евро в пользу валют дружественных стран по отдельным из них возникают дисбалансы в плане поступления такой валюты в страну, спроса на нее со стороны населения, импортеров, нерезидентов, продающих свои активы.
— Это один из факторов давления на курс рубля — если его значения выйдут за пределы комфортного для правительства курса, то может быть возвращена часть ранее принятых ограничений. Возможно, имелись в виду и какие-то другие подходы, — заключает эксперт.