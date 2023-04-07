Сотрудник банка украл у вкладчика 5 миллионов. Банк заявил, что он тут ни при чем, и отправил потерпевшего к вору

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Осенью 2022 года ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому доверить свои сбережения банкам готовы лишь 34% россиян. За последние годы этот показатель существенно снизился — еще в 2017 году банкам доверяли 53% участников опроса ВЦИОМ. Нельзя сказать, что причин сомневаться в банках у россиян нет: с одной стороны, многие помнят последствия экономического кризиса 90-х, с другой — есть и современные истории о кражах со счетов. Иногда людям удается заставить банк заплатить за то, что он недостаточно заботился о финансовой безопасности клиентов — например, выиграть суд смог житель Санкт-Петербурга, на которого взял кредит вор, укравший его телефон. Но судиться с банком ему пришлось два года.
В этой истории всё еще интересней — вор сразу работал в банке, куда житель Нальчика, назовем его Арсений Бледнов, принес свои 5,3 миллиона рублей, чтобы открыть вклад «Накопительный» на три года.
Имена участников судебного процесса изменены.
Условия обещали весьма выгодные — 16% годовых. Арсений подписал договор и передал деньги сотруднику ПАО «МИнБанк», его мы назовем Михаил Мягков. Деньги до кассы так и не дошли — осели в карманах у Мягкова. Позже против него возбудили уголовное дело. Арсений ничего не подозревал — он получал на руки документы, которые выглядели, на его взгляд, вполне убедительно.
Обнаружив, что денег в банке нет, Арсений пришел к выводу, что банк нарушил его права как потребителя, и потребовал вернуть и деньги, и проценты по вкладу. Банк отказал: по его версии, никакого договора не было, кто его подписывал — к тому и идите. В апреле 2021 года Арсений обратился в суд и потребовал взыскать в его пользу вклад, проценты, штраф и компенсацию морального вреда — в общей сложности 16,8 миллиона рублей. Позже он пересчитал и скорректировал исковые требования — до 21,5 миллиона рублей.
Суд решил, что в деле должен участвовать не только истец и ответчик, но и человек, по чьей милости все эти люди собрались, Мягков. А еще — прокуратура и Росфинмониторинг. Последний сообщил, что никаких счетов у истца не было. И вообще, по данным налоговой, нет оснований полагать, что у Арсения может быть такая сумма.
Банк, в свою очередь, подал иск о признании договора вклада незаключенным, утверждая, что у них на тот момент даже не было вклада «Накопительный», документы, которые есть у Бледнова, не соответствуют нормативно-правовым актам банка, а у самого банка никаких документов по вкладам Бледнова нет. Договор Михаил Мягков заключал от своего имени, против него возбуждено уголовное дело, Бледнов признан потерпевшим, так что может обратиться с иском о возмещении ущерба к тому, с кем заключал договор.
Бледнов объяснил, что деньги у него были, поскольку он долго занимался бизнесом и накопил. А заключать с Мягковым никаких договоров он бы не стал, если бы не доверял ему как сотруднику банка — он пришел к нему на рабочее место, получил документы и не мог предположить, что они поддельные, поскольку не имеет специальных познаний в банковском деле. Иск банка, по мнению Арсения, — это попытка уйти от ответственности за действия своего работника, причинившего ущерб истцу, усложнить судебное разбирательство и, в конечном счете, причинить вред истцу.
Несмотря на все возражения вкладчика, Нальчинский городской суд встал на сторону банка — договор, по мнению суда, не свидетельствует о поступлении в банк от имени истца денежных средств в указанном размере, а иных доказательств суду не представлено. Да и сам договор составлен неправильно: в нём сказано, что от имени банка действует один человек, а подпись под ним — другого.
Арсений попытался обжаловать решение, но ни апелляционная, ни кассационная инстанции не встали на его сторону. Суд апелляционной инстанции еще и отметил, что внесение денег на счет должно было быть подтверждено приходным кассовым ордером, тогда как истцу был выдан банковский ордер. Поведение истца не соответствовало принципам разумности и добросовестности. После апелляции и кассации Бледнов отправил жалобу в Верховный суд.
Итог этой истории
Верховный суд изучил дело и отменил все решения нижестоящих судов. ВС РФ отметил, что суд не имел права квалифицировать договор как ничтожный или незаключенный лишь на основании того, что он заключен неуполномоченным работником банка и в банке отсутствуют сведения о вкладе. По крайней мере, если разумность и добросовестность действий вкладчика при заключении договора и передаче денег неуполномоченному работнику банка не опровергнуты.
— В таких случаях бремя негативных последствий должен нести банк, в частности, создавший условия для неправомерного поведения своего работника или предоставивший неуправомоченному лицу, несмотря на повышенные требования к экономической безопасности банковской деятельности, доступ в служебные помещения банка, не осуществивший должный контроль за действиями своих работников или наделивший полномочиями лицо, которое воспользовалось положением работника банка в личных целях, без надлежащей проверки, — говорится в определении Верховного суда.
Верховный суд подчеркнул, что вкладчик не обладает профессиональными знаниями в сфере банковской деятельности, так что он обязан только проявить обычную в таких условиях осмотрительность — передать деньги сотруднику банка в помещении банка и взамен получить документ, который подтверждает эти действия. Все эти условия вкладчик выполнил — договор заключен в банке, с работником банка, документ получен. Верховный суд не согласился с тем, что истец не представил доказательств передачи денег: на руках у Бледнова были подписанные им и Мягковым условия размещения средств и банковский ордер, на документах стоят печати.
А что ордер не тот — вообще не аргумент, поскольку перечень документов, которые могут подтвердить заключение договора банковского вклада, не исчерпывающий. Действовавший добросовестно вкладчик может доказывать, что внес деньги любыми бумагами, которые ему выдал банк. Это даже отдельно прописано в постановлении Конституционного суда.
Судам, отметил ВС РФ, в этой ситуации нужно было дать оценку тому, было ли очевидно из обстановки наличие или отсутствие у Мягкова полномочий на заключение договора, получение денег, подписание и выдачу документов. Этого сделано не было.
Кроме того, суды допустили ряд других нарушений, которые повлияли на исход дела. Верховный суд полагает, что без их устранения защитить права истца невозможно. А значит, все прежние решения следует отменить и направить дело в первую инстанцию. Нового решения суда Нальчика пока не было — Верховный суд вынес свое решение только 21 февраля.