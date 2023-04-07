Сотрудник банка украл у вкладчика 5 миллионов. Банк заявил, что он тут ни при чем, и отправил потерпевшего к вору

Суд решил, что в деле должен участвовать не только истец и ответчик, но и человек, по чьей милости все эти люди собрались, Мягков. А еще — прокуратура и Росфинмониторинг. Последний сообщил, что никаких счетов у истца не было. И вообще, по данным налоговой, нет оснований полагать, что у Арсения может быть такая сумма.



Банк, в свою очередь, подал иск о признании договора вклада незаключенным, утверждая, что у них на тот момент даже не было вклада «Накопительный», документы, которые есть у Бледнова, не соответствуют нормативно-правовым актам банка, а у самого банка никаких документов по вкладам Бледнова нет. Договор Михаил Мягков заключал от своего имени, против него возбуждено уголовное дело, Бледнов признан потерпевшим, так что может обратиться с иском о возмещении ущерба к тому, с кем заключал договор.