Доллар по сто к концу марта? Какой максимум прочат экономисты валюте и на чем скажется этот скачок

Ослабление рубля продолжается полным ходом. За последние дни во время закрытия Мосбиржи нередки были случаи, когда доллар повышался на 50 копеек за сутки. Сейчас курс держится на уровне 75–76 рублей за доллар, но предел ли это? И что от этого будет обычным людям? Экономисты рассказали, ждать ли дальнейшего повышения курса доллара в ближайшее время и какого максимума он может достигнуть.
Чего добьется доллар
Дальнейшая судьба рубля достаточно предсказуема, так как российскую валюту с декабря прошлого года перевели в тренд на ослабление курса. По словам аналитика Teletrade Алексея Фёдорова, именно поэтому большой интриги в дальнейшей динамике нет — рубль будет слабеть в направлении минимальных уровней февраля-марта 2022 года под влиянием ухудшения состояния платежного баланса страны и сложностей с федеральным бюджетом.
— Минимальные уровни будут составлять 90–100 рублей за доллар США. Но как именно это произойдет, имея в виду более точный тайминг, сказать очень сложно, — отметил аналитик. — На текущий момент есть риск спровоцировать экстремальный провал курса рубля, схожий с прошлогодним обвалом в феврале-марте. Для этого нужно в короткий срок до конца следующей недели, то есть до полноценного старта периода налоговых выплат, преодолеть отметку в 77 рублей за доллар. Тогда до конца марта отечественная валюта может просесть сразу к 90–100 рублям за доллар.
Экономист Константин Селянин также отметил, что курс доллара укрепляется, ослабляя рубль под влиянием спроса и предложения валют — это происходит по канонам классической экономики.
— Приток валюты в страну критически уменьшается, часть из них — даже не доллары и евро, а индийские рупии. С ними, например, нефтяники не знают, что делать, поскольку индийский регулятор запретил торговлю рупиями на Мосбирже, на рубли их обменять невозможно, — пояснил экономист. — Конечно, государство демпировало большее падение рубля, продавая существенное количество юаней. Именно поэтому рубль не ослабляется и не падает так быстро, как мог бы без вливаний со стороны ЦБ и Минфина.
По словам экономиста, укрепление доллара (и, соответственно, падение рубля) продолжится и в дальнейшем, а курс в ближайшие два месяца достигнет уровня 80–85 рублей:
— Конечно, это не предел — как мы выяснили, ничего у нас предельного нет. Это прогноз на ближайшие месяц-два, с оговоркой — если не произойдет политических или каких угодно существенных изменений. Что будет дальше, зависит от решений, которые будут приниматься, но никто не застрахован от дальнейшего падения рубля.
Алексей Фёдоров отметил, что есть и вариант, в котором рубль выдержит нынешнее давление. В этом случае можно будет говорить о том, что риск экстремального обвала курса миновал.
— На повестке будет реализация более инерционного сценария, в котором российская валюта будет относительно плавно слабеть к отметкам в 90–100 рублей за доллар США к сентябрю, — пояснил аналитик. — Учитывая, что времени для реализации сценария экстремального падения курса рубля очень мало, более вероятным выглядит второй, более инерционный сценарий, который будет менее разрушительным. Он позволит всем ее участникам, в том числе правительству и ЦБ, эффективнее реагировать на ослабление курса рубля.
Как это повлияет на нашу жизнь
Укрепление доллара, по словам экономиста Константина Селянина, скажется на людях «традиционно». Сейчас потребительская корзина россиян на 40% состоит из импорта, но их доходы при этом не увеличиваются.
— Раз импорт растет, неважно, какой он — параллельный, в рупиях, в юанях, в долларах — платить придется через удорожание импортных товаров, что повлечет виток инфляции. В условиях, когда доходы не растут, — даже Росстат это признал — народ будет беднеть. Товары будут дороже, а доходы не изменятся: придется сокращать потребление, переходить на менее качественные и более дешевые продукты. Это означает, что будем жить хуже и беднее, — подытожил экономист.
Аналитик Алексей Фёдоров отметил, что при реализации инерционного сценария падения курса рубля россияне смогут лучше защитить свои деньги от курсового риска и еще одного всплеска инфляции.
— Ритейл и производители смогут лучше подстроить ассортимент товаров для сохранения цен и уровня маржинальности бизнеса. А государство, имея больше времени для реагирования, сможет точечными решениями оказывать поддержку наиболее уязвимым гражданам и отраслям российской экономики, — пояснил эксперт.
Что еще почитать по теме
В начале года рубль неизбежно падает по отношению к доллару и евро. Лишь в последние дни ему немного удалось отыграть потерянные позиции: по словам экспертов, это обусловлено тем, что в начале недели компании-экспортеры перечисляли налоги в бюджет. Экономисты рассказали, что будет с российской валютой дальше — продолжится ли падение после небольшого взлета или же рубль начнет укрепляться вновь.
Недавним крупнейшим событием, повлиявшим на российскую экономику, стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Всё потому, что в своем выступлении глава государства затронул в том числе и эту сферу, обсуждая различные взлеты и падения за минувший год. Вместе с экономистами разбирались, как слова Путина скажутся на состоянии российской экономики в дальнейшем.
Курс рубля за последний год путешествовал немало — за это время финансовая система России пережила столько событий, что хватило бы на целое десятилетие, а некоторым странам такого и вовек не привиделось бы. Вспомнили основные события, произошедшие с рублем за последний год.