Доллар по сто к концу марта? Какой максимум прочат экономисты валюте и на чем скажется этот скачок

Дальнейшая судьба рубля достаточно предсказуема, так как российскую валюту с декабря прошлого года перевели в тренд на ослабление курса. По словам аналитика Teletrade Алексея Фёдорова, именно поэтому большой интриги в дальнейшей динамике нет — рубль будет слабеть в направлении минимальных уровней февраля-марта 2022 года под влиянием ухудшения состояния платежного баланса страны и сложностей с федеральным бюджетом.

— Минимальные уровни будут составлять 90–100 рублей за доллар США. Но как именно это произойдет, имея в виду более точный тайминг, сказать очень сложно, — отметил аналитик. — На текущий момент есть риск спровоцировать экстремальный провал курса рубля, схожий с прошлогодним обвалом в феврале-марте. Для этого нужно в короткий срок до конца следующей недели, то есть до полноценного старта периода налоговых выплат, преодолеть отметку в 77 рублей за доллар. Тогда до конца марта отечественная валюта может просесть сразу к 90–100 рублям за доллар.