Новосибирская сеть «Быстроном» попалась на обмане во время рассылок СМС про
30-процентную скидку
Ненадлежащей рекламой заинтересовалось УФАС
УФАС Новосибирской области выявило нарушение закона «О рекламе» у сети продуктовых магазинов «Быстроном». На обман пожаловался бердчанин, получивший СМС о скидках в 30% на ряд товарных позиций «Быстронома».
Уже у кассы мужчина узнал, что для получения скидки в 30% необходима дисконтная карта «Билет Докупателя», а на товары с желтым ценником акция и вовсе не распространяется. Об этом в СМС-рассылке не было сказано ни слова, отмечается в сообщении УФАС.
— Установлено, что в рекламе не раскрыта существенная часть предложения. А в указанных источниках нет подробностей акции. УФАС признало рекламу ненадлежащей, а отправителя СМС — нарушившим закон «О рекламе». К сети магазинов применена мера ответственности в виде предупреждения, — сообщили в УФАС Новосибирской области.
Коммерческий директор «Быстронома» Тимофей Герасько заявил НГС, что на текущий момент не в курсе ситуации и не может прокомментировать выводы УФАС.
Сейчас работают не менее 26 магазинов «Быстроном», из которых только половина расположена в Новосибирской области (кроме Новосибирска это Бердск и Искитим), остальные находятся в Томске, Барнауле и Бийске. По данным «Контур.Фокуса», бренд «Быстроном» имеют право использовать сразу несколько компаний: «ГрандТорг», «МегаТорг», «Сибирь ДК», «ДельтаТорг» (Томская область) и даже компания с витиеватым названием «Союз Св. Иоанна Воина» (Москва) — компании с таким названием в Екатеринбурге принадлежит сеть супермаркетов «Верный».
«Быстроном», кстати, последняя новосибирская сеть, которая сумела не обанкротиться, хотя всегда оставалась в тени разорившихся супермаркетов «Холидей» и «НТС». Подробности — в материале НГС.