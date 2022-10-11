Новосибирская сеть «Быстроном» попалась на обмане во время рассылок СМС про 30-процентную скидку

УФАС Новосибирской области выявило нарушение закона «О рекламе» у сети продуктовых магазинов «Быстроном». На обман пожаловался бердчанин, получивший СМС о скидках в 30% на ряд товарных позиций «Быстронома».



Уже у кассы мужчина узнал, что для получения скидки в 30% необходима дисконтная карта «Билет Докупателя», а на товары с желтым ценником акция и вовсе не распространяется. Об этом в СМС-рассылке не было сказано ни слова, отмечается в сообщении УФАС.

