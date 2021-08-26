Выживший «Быстроном»: как сумела не обанкротиться и кому принадлежит последняя новосибирская сеть

Первый «Быстроном» открыли в Новосибирске в 2001 году по улице Никитина, 114. Это была довольно типичная для того времени попытка предложить покупателям товар по минимальной цене с минимальным же сервисом. По нынешним временам ассортимент первого «Быстронома» выглядел более чем скудным (всего 600 позиций). Покупателей встречали коробки, выставленные на простые стеллажи. Но тогда примерно так же выглядели уже работавшие к тому времени «Сибириада» и «Гигант».



С самого начала «Быстроном» оставался немного в тени более ярких (по крайней мере, в медийном плане) проектов. «Квартал», «Холидей Классик», чуть позже магазины группы «Новые торговые системы» и уже упомянутый «Гигант» привлекали к себе куда больше внимания публики. Их сети росли быстрее, они запускали новые форматы, занимались слияниями и поглощениями, выходили на новые рынки. «Быстроном» же неспешно открывал свои однотипные торговые точки по одной в несколько лет.

