Выживший «Быстроном»: как сумела не обанкротиться и кому принадлежит последняя новосибирская сеть

В последнее время новосибирские торговые сети уходят с рынка с частотой одна в год. Последним по счету стал торговый холдинг «Сибирский гигант». И сегодня, по сути, единственным крупным новосибирским ритейлером остался «Быстроном» — компания, которая долгое время была немного в тени более крупных или просто амбициозных проектов. И вот теперь амбиции развеялись по ветру, а «Быстроном» продолжает работать, получая небольшую, но стабильно растущую прибыль. Как этого удалось добиться, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Первый «Быстроном» открыли в Новосибирске в 2001 году по улице Никитина, 114. Это была довольно типичная для того времени попытка предложить покупателям товар по минимальной цене с минимальным же сервисом. По нынешним временам ассортимент первого «Быстронома» выглядел более чем скудным (всего 600 позиций). Покупателей встречали коробки, выставленные на простые стеллажи. Но тогда примерно так же выглядели уже работавшие к тому времени «Сибириада» и «Гигант».
С самого начала «Быстроном» оставался немного в тени более ярких (по крайней мере, в медийном плане) проектов. «Квартал», «Холидей Классик», чуть позже магазины группы «Новые торговые системы» и уже упомянутый «Гигант» привлекали к себе куда больше внимания публики. Их сети росли быстрее, они запускали новые форматы, занимались слияниями и поглощениями, выходили на новые рынки. «Быстроном» же неспешно открывал свои однотипные торговые точки по одной в несколько лет.
Такое неспешное развитие стало результатом того, что владельцы «Быстронома» старались по минимуму привлекать заемные средства, развиваясь преимущественно на свои. Поэтому вместо супермаркетов на оживленных улицах открывались торговые точки в глубине кварталов, под которые переделывались какие-то старые склады, цеха или гаражи.
Удивительно, но «Быстроному» удалось выдержать конкуренцию даже там, где борьба казалась заранее проигранной. Так, начавший работать во второй половине 2000-х магазин на Тюменской очень скоро получил под боком конкурента в виде «Ашана». Для небольшого универсама в жилых кварталах это, конечно, не проблема, но вокруг «Быстронома» жилья практически не было, он был заточен под покупателей на автомобилях с большими пакетами. А такому покупателю было совершенно не принципиально проехать лишние 500 метров и оказаться в «МЕГЕ». Но магазин выжил и работает до сих пор. Несмотря на то, что в ближайшем к нему густонаселенном районе открыли уже по нескольку точек все действующие в Новосибирске торговые сети, в том числе дискаунтер «Светофор» со своими убойными ценами (и настолько же убойным интерьером, впрочем).
Как менялся «Быстроном»
Начав со складских стеллажей и куцего ассортимента, «Быстроном» прошел большой путь, меняясь вместе с рынком. Постепенно в магазинах сети появлялось больше свободного пространства, открытых морозильных ларей и просто холодильников со скоропортящимися продуктами. В последние годы торговые точки сети обзавелись пекарнями. Здесь на глазах посетителей делают пиццу и блины. В общем, торговые точки пытаются выглядеть максимально похожими на классический супермаркет. Стеллажи, правда, никуда не делись, они лишь немного отступили. Хотя в компании говорят, что изменения продолжатся и дальше.
Владельцы «Быстронома» избегали крупных инвестиционных проектов, которые бы требовали серьезных заимствований. Даже открытый в 2014 году в Академгородке торговый центр «Быстромолл» площадью 12 тыс. квадратных метров был, по сути, расширением уже имевшегося магазина. На строительство нового объекта с нуля компания решилась совсем недавно. Первый магазин сети, возведенный с нуля, появился в Новосибирске лишь в 2019 году — им стал черный гипермаркет с собственным сквером (здание было признано лучшим проектом Новосибирска 2019 года).
Коммерческий директор «Быстронома» Тимофей Герасько, впрочем, говорит, что строительство с нуля может оказаться несущественно дешевле кардинальной реконструкции. Разница есть только в рыночной стоимости самого участка земли, на которой этот магазин строится.
За 20 лет сети пришлось не только открывать, но и закрывать магазины. Так, выглядевший поначалу перспективно проект «Гиперон» (переоборудованный торговый комплекс на Большевистской) не смог удержать покупателей, и магазин там пришлось ликвидировать. Два раза переезжал магазин в Академгородке. Кроме того, в сеть фактически входил супермаркет «Сантино» в Бердске, он также был закрыт в этом году, говорит Тимофей Герасько.
Как компания выходила на новые рынки
Первые попытки регионального развития компания предприняла еще в середине 2000-х — магазины под названием «Быстроном» появились в Томске. Развитие это, как можно понять, осуществлялось при помощи «дружеского франчайзинга». Тимофей Герасько говорит, что никаких партнерских магазинов у сети нет. Но изучение списка учредителей компаний-операторов магазинов говорит о том, что состав учредителей у разных торговых точек может не совпадать. То есть, по всей видимости, для отдельных магазинов привлекались инвесторы.
Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», бренд «Быстроном» имеют право использовать сразу несколько компаний: «ГрандТорг», «МегаТорг», «Сибирь ДК», «ДельтаТорг» (Томская область) и даже компания с витиеватым названием «Союз Св. Иоанна Воина» (Москва) — компании с таким названием в Екатеринбурге принадлежит сеть супермаркетов «Верный». Еще целый ряд предприятий, которые имели право использовать этот торговый знак, уже прекратили деятельность, в частности компании «Фактор» и «Элемент», которые были зарегистрированы в Самаре. Тимофей Герасько объясняет это тем, что у компаний за пределами Сибири торговый знак «Быстроном» зарегистрирован по другим сферам деятельности, и к новосибирской сети они отношения не имеют.
По данным самой компании, всего сейчас работает 26 магазинов «Быстроном», из которых только половина расположена в Новосибирской области (кроме Новосибирска, это Бердск и Искитим), остальные находятся в Томске, Барнауле и Бийске.
Как компания выглядит на фоне конкурентов
Поскольку магазинов у «Быстронома» в принципе не так много и большая их часть расположена далеко не на самых видных местах, сеть выглядит на общем фоне не особенно заметной. Тем не менее за счет большого размера части объектов общая площадь сети в Новосибирске превышает 20 тыс. кв. метров. Это давно уже не позволяет бороться за лидерство, но дает возможность считаться заметным игроком. Для сравнения: самая многочисленная торговая сеть города, «Мария-Ра», имеет в Большом Новосибирске (включающем дальние окрестности вроде Искитима и Колывани) уже 250 магазинов общей площадью порядка 100 тыс. кв. метров, у «Пятерочки» — в районе 80 тыс. кв. метров, а у «Ленты» — не меньше 70 тыс. кв. метров.
С точки зрения ценообразования «Быстроном» во многом следует за «Лентой». Здесь также две цены (для тех, у кого есть карта лояльности, и всех остальных), а сами цены на многие позиции могут совпадать с «Лентой» до рубля. Формат «укрупненного супермаркета» позволяет «Быстроному» находить свою нишу между растущей армией магазинов у дома и сетевыми гипермаркетами. Здесь можно найти товары, которых нет в обычных «Пятерочках», но провести в магазине меньше времени, чем при поездке в гипермаркет (не говоря уже о стоянии в пробках в пути).
Кому принадлежит «Быстроном»
С самого начала у сети было несколько владельцев, которые, в свою очередь, могли развивать какие-то самостоятельные бизнесы, не связанные с ритейлом. Сейчас основная торговая деятельность ведется через три юридических лица: «МегаТорг», «ГрандТорг» (оба в Новосибирске) и «ДельтаТорг» (Томск). Все эти компании прибыльны, чистая прибыль по итогам 2020 года составила 42,7 млн рублей при 12 млрд рублей выручки. Владельцами этих компаний являются в разных долях Дмитрий Рейдер, Евгений Кухаренко и Олег Дозорцев. Больше никаких значительных бизнесов за ними не числится. В отдельное юрлицо в Новосибирске вынесен магазин на Пермитина, 24.
Любопытно, что перечисленные выше компании являются лицензиатами, то есть используют марку «Быстроном» по договору. Владельцем же бренда сейчас является компания «АльянсТорг», у которой уже совершенно другой состав учредителей: Сергей Липкин, Александр Зайцев и Алексей Черепанов (владеют равными долями). И, судя по всему, именно это юрлицо является центром концентрации прибыли. При выручке всего в 119,2 млн рублей чистая прибыль составила целых 70 млн рублей.
Парадоксальным образом «Быстроному» удалось выжить (да еще и сохранить прибыльность) по той же самой причине, по которой он долгое время проигрывал, казалось, конкурентную гонку более амбициозным коллегам. Владельцы не пытались прыгнуть выше головы, не брали кредитов, которые не могли бы отдать из уже имеющейся (а не потенциальной) прибыли. И постоянно работали над качеством магазинов, которые, может быть, не так ярко выглядят, как новые торговые точки федеральных сетей, но там всегда есть покупатели.
«Быстроном» пока выглядит вполне благополучно. Но и владельцы ушедшего с рынка торгового холдинга «Сибирский гигант» тоже не бедствуют. О том, какие активы остались у них после закрытия всех магазинов, можно прочитать в материале обозревателя НГС.