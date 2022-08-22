Новосибирская область получит 1,1 миллиарда рублей от правительства на крупные стройки
708 миллионов потратят на реконструкцию аэропорта
Правительство России выделит дополнительные 1,1 миллиарда на развитие крупных инфраструктурных объектов. Решение приняли из-за подорожания строительных материалов.
— Удалось изыскать дополнительные 708 миллионов рублей на реконструкцию Толмачево, 84 миллиона рублей на общежитие Новосибирского государственного технического университета, 27 миллионов рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, — сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от НСО Александр Жуков, его цитирует Telegram-канал «Новосибирь».
Еще 169 миллионов рублей потратят на комплексное развитие сельских территорий и 114 миллионов — на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги».
Выделение средств одобрила комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.
В августе НГС писал о том, что Новосибирская область получит почти 1,5 миллиарда рублей. Эти средства направят на ежемесячные выплаты при рождении детей.