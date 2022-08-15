Новосибирская область получит дополнительные деньги на социальные выплаты семьям с детьми
В регионе пособие по уходу за ребенком получают около 17 тысяч семей
Новосибирская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.
— Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, Новосибирской области дополнительно выделили 158,4 млн рублей. Таким образом, в 2022 году на эти цели в регион направлено
По данным Министерства труда и соцразвития региона, сумма пособия составляет
Ранее журналисты НГС выяснили, получат ли семьи по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.