Новосибирская область получит дополнительные деньги на социальные выплаты семьям с детьми

Новосибирская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

— Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, Новосибирской области дополнительно выделили 158,4 млн рублей. Таким образом, в 2022 году на эти цели в регион направлено 1 млрд 449 млн рублей, — цитирует Александра Жукова правительство Новосибирской области.

