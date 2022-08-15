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Новосибирская область получит дополнительные деньги на социальные выплаты семьям с детьми

В регионе пособие по уходу за ребенком получают около 17 тысяч семей

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Ежемесячная сумма пособия составляет <nobr class="_">14 562</nobr> рубля

Ежемесячная сумма пособия составляет 14 562 рубля

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Новосибирская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

— Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, Новосибирской области дополнительно выделили 158,4 млн рублей. Таким образом, в 2022 году на эти цели в регион направлено 1 млрд 449 млн рублей, — цитирует Александра Жукова правительство Новосибирской области.

По данным Министерства труда и соцразвития региона, сумма пособия составляет 14 562 рубля. Ежемесячно такую выплату получают 17 тысяч семей.

Ранее журналисты НГС выяснили, получат ли семьи по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

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