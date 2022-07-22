Выплатят ли в этом году по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе? Мы узнали у Госдумы

Весной 2022 года депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем telegram-канале спрашивала подписчиков, как прошли прошлогодние выплаты.

— Ищем тех, у кого с этой выплатой случилась проблема, — писала депутат. — Например, не пришли деньги. Или пришли, но поздно, уже все цены на школьную форму взлетели. Или бывший муж выплату получил, а ребенок с вами живет.

Татьяна Буцкая — депутат Госдумы с 2021 года, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации «Совет Матерей», эксперт ОНФ.

