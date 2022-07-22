Выплатят ли в этом году по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе? Мы узнали у Госдумы
Депутаты подготовили законопроект о «первосентябрьском капитале»
В первый год пандемии государство старалось всячески поддержать семьи с детьми, в том числе временными пособиями и разовыми выплатами, одна из которых пришлась как раз к началу учебного года — по 10 тысяч рублей раздали на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В 2021 году практика повторилась, правда, на этот раз по 10 тысяч рублей получили только семьи с детьми школьного возраста. Тогда это объяснили тем, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году. В этом году экономическая ситуация снова сложная — Минтруда в июне заявляло о росте безработицы, а инфляция, по данным Центробанка, в июне составила 15,9% (ровно год назад она была 6,5%).
Весной 2022 года депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем telegram-канале спрашивала подписчиков, как прошли прошлогодние выплаты.
— Ищем тех, у кого с этой выплатой случилась проблема, — писала депутат. — Например, не пришли деньги. Или пришли, но поздно, уже все цены на школьную форму взлетели. Или бывший муж выплату получил, а ребенок с вами живет.
Татьяна Буцкая — депутат Госдумы с 2021 года, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель общественной организации «Совет Матерей», эксперт ОНФ.
В разговоре с корреспондентом Городских порталов она тогда уточнила, что собирает обратную связь для оптимизации работы автоматических выплат, а не с планами повторить разовые выплаты прошлых лет. Тем не менее идея сделать августовское пособие постоянным есть.
— В прошлом году все школьники получили по 10 тысяч рублей. Это регулировалось указом президента. В Государственной думе есть законопроект фракции ЛДПР, в соответствии с которым предложено ежегодно всем школьникам выплачивать по 10 тысяч рублей, — говорит депутат Госдумы Ярослав Нилов. — Эта мера соцподдержки названа «первосентябрьский капитал».
Ярослав Нилов — депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
О первосентябрьском капитале начали говорить еще до пандемии — в 2019 году с инициативой о создании такой программы к зампреду правительства Татьяне Голиковой обратился депутат Борис Чернышев. Он предлагал выделять родителям дополнительные деньги для покрытия расходов, связанных со сбором ребенка в школу. В Госдуму документ был внесен уже в 2021 году — к тому времени у власти уже был опыт коронавирусных выплат 2020 года, которые привязывали в том числе и к началу учебного года.
— В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере
Законопроект пока не рассматривали — с прошлой весны его регулярно откладывают. И вряд ли рассмотрят в ближайшее время: сейчас у депутатов каникулы до конца августа. Правда, в этом году они уже один раз собирались на внеочередное заседание во время отдыха и не исключали, что могут собраться снова.
В регионах о деньгах к школе ничего не говорят — тюменскому порталу 72.RU в местном правительстве сообщили, что на текущий момент о выплатах нет информации. Пока на деньги к школе могут рассчитывать не все — каждый регион сам определяет, кому и в каком размере помогать.
Всероссийским остается пособие родителям школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Степень ее трудности определяют уровнем доходов, кроме того, при назначении пособия оценивают имущество и размеры вкладов членов семьи. В довольно непростой схеме начисления выплаты легко можно запутаться — чтобы этого не произошло, прочитайте ответы на основные вопросы по этому пособию.