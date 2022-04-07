«Не время, чтобы цены уходили в космос»: министр Гончаров — о национализации, IKEA и сахаре по 50 рублей

Санкции Европы и США, введенные из-за спецоперации на Украине, сказываются на промышленности и торговле Новосибирской области. Предприятия региона учатся жить в новых условиях, а правительство дорабатывает меры поддержки. Кому-то приходится нелегко — приходится даже сокращать рабочие дни и часы. Периодически лихорадит и рынок товаров — то временно исчезает сахар и гречка, то начинается охота за офисной бумагой. Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров в прямом эфире на НГС рассказал, что происходит в регионе, и ответил на вопросы читателей и редакции. Публикуем высказывания министра по самым важным вопросам.
Когда сахар станет опять по 50 рублей?
В марте ситуация с сахаром в Новосибирске обострилась — в некоторых магазинах он совсем пропал с полок, в большинстве взлетел в цене. На его нехватку обратил внимание даже мэр города. Правительство уверяет, что товар на складах есть, всё дело в ажиотажном спросе, и цена должна снизится.
— На самом деле ситуация с сахаром немного парадоксальная, и она для многих, наверное, была такой неожиданностью, для кого-то не очень приятной. Вот в течение буквально месяца возник этот ажиотажный спрос на сахар, необъяснимый для многих. Причем даже аналитики, эксперты рынка говорят о том, что сахара в стране с избытком.
Более 5,5 миллиона тонн его страна производит, и за последние два года мы достигли таких объемов в производстве сахара, что спокойно 400 тысяч тонн поставляли за границу. Ситуацию эту взяли под контроль не только в плане наличия сахара в магазинах, но и в плане ценообразования. Для торговых магазинов в наличии более 2000 тонн сейчас на складе.
Когда сахар станет опять по 50 рублей за килограмм? Я не хочу здесь быть как-то пророком. Правильно меня поймите. Во-первых, есть сезонность. Это же все-таки продукт, для которого нужно запастись семенами, потом посеять, вырастить, собрать, обработать и так далее. После сбора урожая все практически продукты питания падают в цене. И мы это видим регулярно и по нашим мониторингам, и по информации Росстата. И мы ждем вот сейчас этого, в том числе по многим товарным группам, в связи с тем, что новый урожай уже на подходе у нас.
Поэтому не могу сказать, что сахар будет по 50 рублей, и определенную дату назвать. Но то, что цена сейчас стабилизируется и она не будет какой-то запредельной, и жители вполне смогут купить сахар себе для своих нужд — я думаю, это будет в ближайшее время.
О работе IKEA, Mars и Coca-Cola
IKEA приостановила деятельность в числе прочих иностранных компаний после начала вооруженного конфликта на Украине. Последний вечер работы новосибирского магазина походил на эвакуацию — очередь растянулась на 200 метров. Магазин IKEA в Новосибирске перестал работать окончательно в начале марта. Также стали появляться сообщения о приостановке работы Mars и Coca-Cola, но они не подтвердились.
— Она одна из первых уведомила о том, что они переходят на режим работы без открытых продаж, но с сохранением заработной платы и с сохранением сотрудников. Я думаю, это была такая пауза выжидания. Сейчас они это уведомление отозвали, но по-прежнему не торгуют. Работают в режиме склада, не продавая товары во внешнюю среду. Но мне кажется, что через какое-то время они вернутся в полном объеме, потому что каждый день — это определенные риски, недополученная прибыль.
Безусловно, очень важно, что у них несколько предприятий производственных находятся на территории нашей страны. Это тоже трудоустройство, производственные определенные цепочки. И этот простой, мне кажется, им невыгоден. И плюс зашел мощно конкурент наш — отечественный Hoff.
И мне кажется, что они через какое-то время это решение пересмотрят. Чем больше бизнеса на территории — тем выгоднее, интереснее. Конкуренцию никто не отменял. И хочется, чтобы конкурентное поле было просторное у нас. Но за IKEA говорить сейчас не могу — когда они точно вернутся. Но то, что они сейчас уведомление свое отозвали, — это такой хороший знак.
Заводы Mars и Coca-Cola — они работают, не уведомляли о приостановке деятельности. И буквально с первых дней такой напряженности и введения санкций информацию, которую мы от них получили — о том, что они не планируют приостановку деятельности и введения каких-то ограничений.
Информации о приостановке от Decathlon не поступала. Компания заходила к нам непросто. Несколько раз переносили открытие и строились достаточно долго. Те затраты, которые бизнес понес, хотелось бы, чтобы вернулись, в том числе нам налогами, и предприятие работало. Закрытие или приостановка деятельности — совсем нехорошо. И нет разницы, наш бизнес или заграничный. И наша задача — его по максимуму сохранить.
О национализации Россией западных заводов и компаний
В марте правительство одобрило идею о национализации компаний, которые уходят с российского рынка, сообщало РБК.
— Нужно перестать пугать или вводить санкции, потому что вот это до добра не доводит. По большому счету видим, в том числе, как те или иные предприятия зарубежные проседают. А трудоустроены здесь наши жители, налоги платятся сюда, в наши бюджеты. Поэтому, конечно, есть такие мысли о том, что вот национализировать. Всё сделать своим, отечественным.
Я, конечно, пока не готов комментировать вот эти вещи. Поэтому здесь нужно всё это взвешивать, всё это обсуждать. Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация с бизнесом вернулась все-таки в наши привычные рамки и привычное русло. Поэтому хочется надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает. И коммерция, и частный бизнес до политиков разного уровня донесет свои чаяния, веяния. И мы вернемся к той ситуации, которая была до введения всех санкций, ограничений и так далее.
«Наши производственники иногда не знают, что у них производят за забором»
— Импортозамещение — это такое понятие, которое, по сути, ни в одном нормативном документе не закреплено. Но мы, безусловно, последние несколько лет на всех уровнях планомерно, осознанно этим процессом занимались.
Понятно, что импортозамещение как таковое в первую очередь коснулось наших критичных отраслей. Это оборонка, космическая отрасль... И другие сферы потихоньку и плавно переходили на определенные группы товаров, на определенные изделия.
Сейчас на уровне Минпромторга РФ создана такая достаточно масштабная информационная государственная система промышленности, в которую занесены данные по тысячам предприятий страны. С их полной номенклатурой производственных мощностей, возможностей, изделий и товаров, которые они производят.
И создана биржа контактов между предприятиями — совместный проект Минпромторга с «Газпромбанком». Заказчик заходит в систему и, соответственно, ищет по своим интересам того или иного поставщика. В нее внесли уже больше 300 предприятий нашего региона. Это уже говорит о том, что производственники видят в этом смысл и определенную свою выгоду и, по крайней мере, им это интересно.
Это хорошая возможность для кооперации в масштабах всей страны. Потому что иногда, к сожалению, наши производственники не знают, что у них производят за забором. И я был неоднократно свидетелем того, что предприятия, оформляя заказ на тот или иной товар, или ту или иную продукцию на другом конце страны, имеют соседа, который гораздо качественнее, удобнее и интереснее продукцию такую же выпускает.
Когда снизится цена на офисную бумагу
Дефицит офисной бумаги ощутили в марте на разных уровнях. Так, в совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги.
— Пару недель назад видели мы такой всплеск цены и дефицит, в том числе офисной бумаги. Связано это было с тем, что финский поставщик отбеливателя для Светогорского целлюлозно-бумажного комбината отказался от поставок. Соответственно, завод приостановил деятельность. Минпромторг федеральный совместно с руководством предприятия оперативно нашли производственные возможности и поставщика здесь, внутри страны. Оперативно меры были приняты. Я так думаю, что где-то в середине апреля ситуация точно уже устаканится окончательно. Завод сейчас выходит на плановые мощности свои. Может быть, немножко качество как-то будет, но не такое, к которому мы привыкли.
Но я думаю, это не так критично на самом деле. Потому что какое-то время назад, я помню, мы даже на уровне государственных или муниципальных органов власти принимали решение о том, что в целях экономии мы печатаем все документы на двух сторонах листа.
Еще раз подчеркну, эта ситуация временная, она поправится. Ну и в конце концов по объемам и по цене будем бумагу иметь такую, к которой привыкли.
Об ответственности бизнеса
Высказался министр и о действиях компаний, которые попытались воспользоваться ажиотажным спросом и задрали цены.
— Сейчас всем непросто. Но вот использовать эту ситуацию нужно, в том числе, понимая последствия. В это непростое время надо как-то консолидироваться и все-таки быть в ценообразовании более адекватным. И понимать, что, наверное, сейчас такое время не очень хорошее для того, чтобы цены уходили куда-то в космос для того, чтобы вот эту сиюминутную выгоду сейчас использовать на свое благо в целях обогащения.
Полную расшифровку эфира вы можете почитать здесь.
На этой неделе в Новосибирске только треть промышленных и производственных предприятий не планируют сокращать объемы в 2022 году.