«Не время, чтобы цены уходили в космос»: министр Гончаров — о национализации, IKEA и сахаре по 50 рублей

Когда сахар станет опять по 50 рублей?

В марте ситуация с сахаром в Новосибирске обострилась — в некоторых магазинах он совсем пропал с полок, в большинстве взлетел в цене. На его нехватку обратил внимание даже мэр города. Правительство уверяет, что товар на складах есть, всё дело в ажиотажном спросе, и цена должна снизится.

— На самом деле ситуация с сахаром немного парадоксальная, и она для многих, наверное, была такой неожиданностью, для кого-то не очень приятной. Вот в течение буквально месяца возник этот ажиотажный спрос на сахар, необъяснимый для многих. Причем даже аналитики, эксперты рынка говорят о том, что сахара в стране с избытком.



Более 5,5 миллиона тонн его страна производит, и за последние два года мы достигли таких объемов в производстве сахара, что спокойно 400 тысяч тонн поставляли за границу. Ситуацию эту взяли под контроль не только в плане наличия сахара в магазинах, но и в плане ценообразования. Для торговых магазинов в наличии более 2000 тонн сейчас на складе.