IKEA отозвала уведомление о простое в Новосибирске — сотрудники продолжают работать на складах

Компания IKEA в Новосибирске отозвала свое уведомление о простое сотрудников. Как объяснила начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова на пресс-конференции ТАСС, это связано с тем, что сотрудники фактически продолжают полноценную работу.

— Иностранных предприятий, которые задействованы на рынке труда и могут высвобождать работников, более 2 тыс. На сегодня официально о простое работников заявили три организации — «Леви Штраус Москва» (11 работников), «Адидас» (92 человека) и Mango Russian (20 сотрудников). Я не называю IKEA, потому что данная компания отозвала свое уведомление о простое в связи с тем, что работники фактически работали, осуществляли деятельность, не связанную с обслуживанием клиентов, на складах предприятия, на самом предприятии, — цитируют Ольгу Лаврова в ТАСС.

