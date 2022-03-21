IKEA объявила о приостановке деятельности: что предложил Андрей Травников для сотрудников таких иностранных компаний

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил найти постоянную работу для сотрудников иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности.
Министерство труда сейчас готовит временные места для тех, кто в ближайшее время может потерять заработок. Как рассказала Елена Бахарева, министр труда и социального развития НСО, режимы неполной занятости введены в двух компаниях. Это IKEA, где устроены 536 сотрудников, и Levi's — там 11 работников.
— Другие предприятия пока нас не информировали об этом, — сообщила Елена Бахарева.
Андрей Травников отметил, что в регионе есть открытые вакансии, на которые людей можно взять не только временно, но и на постоянную работу.
— Конечно, о временных рабочих местах нужно думать на всякий случай, но и постоянные рабочие места заполнить. Многие предприятия до сих пор не могут закрыть вакансии. Так что в тех иностранных предприятиях, которые пугают остановкой деятельности, нужно работать с коллективами и можно предлагать постоянные рабочие места, — предложил губернатор области.
Ранее шведская компания IKEA заявила о приостановке деятельности и закрытии своих магазинов в России и Белоруссии. Закрытие коснулось офлайн- и онлайн-торговли. Магазин IKEA в Новосибирске перестал работать в начале марта.
Губернатор Новосибирской области у себя в соцсетях рассказал о мерах поддержки, которые готовятся для жителей НСО.
— На повестке дня остается обеспечение предприятий кадрами. Многие руководители жалуются, что не могут заполнить предприятия. Тем не менее мы, конечно, подготовили ряд мероприятий на смягчение ситуации. Если в Новосибирской области потребность в новой работе будет расти, то стандартный набор, направленный на временные работы, переобучение, общественные работы, нами подготовлен, — рассказал Андрей Травников.
В Новосибирской области за одну неделю упало количество вакансий, которые выставляют на сайте HeadHunter. Аналитики портала перечислили сферы, где стало меньше предложений.