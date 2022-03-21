IKEA объявила о приостановке деятельности: что предложил Андрей Травников для сотрудников таких иностранных компаний

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил найти постоянную работу для сотрудников иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности.

Министерство труда сейчас готовит временные места для тех, кто в ближайшее время может потерять заработок. Как рассказала Елена Бахарева, министр труда и социального развития НСО, режимы неполной занятости введены в двух компаниях. Это IKEA, где устроены 536 сотрудников, и Levi's — там 11 работников.

— Другие предприятия пока нас не информировали об этом, — сообщила Елена Бахарева.