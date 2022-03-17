В НСО стали меньше искать сотрудников в сфере страхования и развлечений — где еще похожие тенденции

В Новосибирской области за одну неделю упало количество вакансий, которые выставляют на сайте HeadHunter. Аналитики портала перечислили сферы, где стало меньше предложений.
— После 24 февраля 2022 года рынок труда начал меняться. Число активных вакансий начало снижаться, при этом число активных резюме, наоборот, растет, — сообщили аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter.
По данным hh.ru, всего по стране в период с
Самый заметный спад по предложениям в сфере страхования (-19%), автобизнесе, сфере административного персонала (-13%). Меньше работы теперь предлагают для специалистов по маркетингу, в медиа и в сфере развлечений (по -13%). На 11% снизилось количество вакансий в сфере транспорта и управления персоналом.
— В Новосибирской области похожая динамика: на 14% сократилось число вакансий для hr-специалистов, на 13% — для специалистов по страхованию и административного персонала, на 12% — для соискателей из сферы медиа и развлечений. Тот же показатель — для маркетологов и специалистов по PR, — сообщили в пресс-службе HeadHunter Сибирь.
По наблюдениям экспертов, сейчас в Новосибирской области нет ни одной профессиональной сферы, в которой работодатели стали более активно набирать персонал. Отрицательную динамику даже показала госслужба (-5%), хотя в целом по стране в этой сфере за неделю количество вакансий выросло на 14%.
— Большая часть компаний вошла в режим ожидания, приостанавливая наем сотрудников, и пока это доминирующий тренд на рынке труда, — подытожили специалисты hh.ru.
По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, в регионе уровень безработицы стабилен и составляет 1,2% от численности экономически активных жителей.
На 15 марта численность официально зарегистрированных безработных составляет порядка
Это подтверждает руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. По его словам, дефицит кадров в настоящее время наблюдается по тем же специалистам, что и обычно, — это синие воротнички (специалисты рабочих специальностей) и айтишники. Среди рабочих профессий наиболее востребованы курьеры, водители, упаковщики, строители, продавцы, грузчики и разнорабочие.
— С 28 февраля по 3 марта соискатели в Новосибирске обновляли и размещали новые резюме примерно на 10% чаще, чем на последней февральской неделе. Активность соискателей по откликам и звонкам на вакансии также на 7–10% выше. Но это изменение связано с традиционным спадом активности на неделях с праздничными днями. По количеству размещенных вакансий также пока нет существенных изменений, — добавил он.
Хотя на рынок труда выходят сотрудники зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в России.