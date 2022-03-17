В НСО стали меньше искать сотрудников в сфере страхования и развлечений — где еще похожие тенденции

В Новосибирской области за одну неделю упало количество вакансий, которые выставляют на сайте HeadHunter. Аналитики портала перечислили сферы, где стало меньше предложений.

— После 24 февраля 2022 года рынок труда начал меняться. Число активных вакансий начало снижаться, при этом число активных резюме, наоборот, растет, — сообщили аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter.