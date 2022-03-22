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Депутатов попросили экономить бумагу — в горсовете боятся повышения цен

Письма о новом распоряжении пришли помощникам депутатов

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В Совете депутатов выпустили распоряжение <nobr>18 марта</nobr>

В Совете депутатов выпустили распоряжение 18 марта

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В Новосибирске в Совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписал спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (ЕР). В соцсетях фотографию письма выложил депутат коалиции Антон Картавин.

Письмо-уведомление об экономии бумаги пришло помощникам депутатов Совета депутатов. Дмитрий Асанцев попросил руководствоваться новым распоряжением.

Документ был подписан <nobr class="_">18 марта</nobr>

Документ был подписан 18 марта

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В самом распоряжении, которое в редакцию НГС предоставил Антон Картавин, муниципальных служащих и помощников депутатов помимо экономии бумаги просят при копировании использовать двустороннюю печать.

Как рассказал НГС Дмитрий Асанцев, он не знает, выпускали ли такие распоряжения в других учреждениях.

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— Сейчас ряд организаций, поставщиков ставят продажи свои на паузу. Многие это делают целенаправленно, чтобы поднять ажиотаж и спрос на свою продукцию. В дальнейшем они могут повысить цены. В связи с этим я сделал распоряжение, чтобы та бумага, которой пользуются помощники и в аппарате Совета депутатов, использовалась с большей экономией. В данных условиях и обстоятельствах, в которые нас пытаются загнать или ввести, я думаю, что это мера оправданная и необходимая, — рассказал корреспонденту НГС Асанцев.

На прошлой неделе в Новосибирске образовались проблемы с поставками офисной бумаги. В некоторых магазинах ее раскупили полностью, в некоторых подняли цены. Эксперты считают, что также могут вырасти цены на книги и тетради.

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