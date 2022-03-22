Депутатов попросили экономить бумагу — в горсовете боятся повышения цен

— Сейчас ряд организаций, поставщиков ставят продажи свои на паузу. Многие это делают целенаправленно, чтобы поднять ажиотаж и спрос на свою продукцию. В дальнейшем они могут повысить цены. В связи с этим я сделал распоряжение, чтобы та бумага, которой пользуются помощники и в аппарате Совета депутатов, использовалась с большей экономией. В данных условиях и обстоятельствах, в которые нас пытаются загнать или ввести, я думаю, что это мера оправданная и необходимая, — рассказал корреспонденту НГС Асанцев.



На прошлой неделе в Новосибирске образовались проблемы с поставками офисной бумаги. В некоторых магазинах ее раскупили полностью, в некоторых подняли цены. Эксперты считают, что также могут вырасти цены на книги и тетради.