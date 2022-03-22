Депутатов попросили экономить бумагу — в горсовете боятся повышения цен

В Новосибирске в Совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписал спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (ЕР). В соцсетях фотографию письма выложил депутат коалиции Антон Картавин.
Письмо-уведомление об экономии бумаги пришло помощникам депутатов Совета депутатов. Дмитрий Асанцев попросил руководствоваться новым распоряжением.
В самом распоряжении, которое в редакцию НГС предоставил Антон Картавин, муниципальных служащих и помощников депутатов помимо экономии бумаги просят при копировании использовать двустороннюю печать.
Как рассказал НГС Дмитрий Асанцев, он не знает, выпускали ли такие распоряжения в других учреждениях.
— Сейчас ряд организаций, поставщиков ставят продажи свои на паузу. Многие это делают целенаправленно, чтобы поднять ажиотаж и спрос на свою продукцию. В дальнейшем они могут повысить цены. В связи с этим я сделал распоряжение, чтобы та бумага, которой пользуются помощники и в аппарате Совета депутатов, использовалась с большей экономией. В данных условиях и обстоятельствах, в которые нас пытаются загнать или ввести, я думаю, что это мера оправданная и необходимая, — рассказал корреспонденту НГС Асанцев.
На прошлой неделе в Новосибирске образовались проблемы с поставками офисной бумаги. В некоторых магазинах ее раскупили полностью, в некоторых подняли цены. Эксперты считают, что также могут вырасти цены на книги и тетради.