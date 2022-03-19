Новосибирцы начали скупать офисную бумагу — магазины заявляют о проблемах с поставками

В магазине канцелярских товаров «Магазин» рассказали, что у них бумага также отсутствует.

— Бумаги нет. Оптовые фирмы не продают. У нас маленький магазинчик. Ну нет бумаги и нет. Последняя цена рублей 600 была, — рассказали в магазине.

В магазин канцелярских товаров «Школьник» сегодня, 18 марта, поступила новая партия бумаги, но, как сказали продавцы, когда будет следующая, неизвестно.

— Пока спрос покрываем, дальше — неизвестно, — рассказали в магазине «Школьник». В магазине упаковка бумаги стоит в пределах 600 рублей.

Новосибирец Руслан продает офисную бумагу на сайте бесплатных объявлений «Авито» за 699 рублей. Он объяснил, что спрос вырос около недели назад.



— С поставками сейчас тяжело. Заводы не весь объем выполняют, — объяснил Руслан. Цены из-за спроса он поднял, но не уточнил на сколько.

В компании поставщиков «Профи-Сервис» корреспонденту НГС объяснили, что проблема возникла из-за завода, который находится в Сыктывкаре.

— Мы то здесь при чем? У нас еще есть на складах, но только А3, А4 — закончилась, — объяснили в компании поставщика.