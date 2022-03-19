19 марта суббота
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 103.95
eur 114.40
Тема дняРазбор страшного ДТП с фурой на трассе
Все новости
Все новости

Новосибирцы начали скупать офисную бумагу — магазины заявляют о проблемах с поставками

Сложности связывают с заводом, который выпускает бумагу

2 655
45Обсудить

Поделиться

Ажиотаж в некоторых магазинах пришелся на 17 марта

Ажиотаж в некоторых магазинах пришелся на 17 марта

Поделиться

В Новосибирске образовались проблемы с поставками офисной бумаги. В некоторых магазинах ее раскупили полностью, в некоторых подняли цены.

Например, весь ассортимент в магазине «Вся бумага» выкупили 17 марта. Когда будут следующие поставки, в магазине не знают.

— Мы за вчерашний день продали всё наше наличие. Цена изменилась исходя из спроса. Но мы не сильно завышаем. У нас оказалась самая низкая цена и у нас выкупили просто всё, — рассказали в магазине и уточнили, что продавали по 430 рублей за пачку.

В магазине канцелярских товаров «Магазин» рассказали, что у них бумага также отсутствует.

— Бумаги нет. Оптовые фирмы не продают. У нас маленький магазинчик. Ну нет бумаги и нет. Последняя цена рублей 600 была, — рассказали в магазине.

В магазин канцелярских товаров «Школьник» сегодня, 18 марта, поступила новая партия бумаги, но, как сказали продавцы, когда будет следующая, неизвестно.

— Пока спрос покрываем, дальше — неизвестно, — рассказали в магазине «Школьник». В магазине упаковка бумаги стоит в пределах 600 рублей.

Новосибирец Руслан продает офисную бумагу на сайте бесплатных объявлений «Авито» за 699 рублей. Он объяснил, что спрос вырос около недели назад.

— С поставками сейчас тяжело. Заводы не весь объем выполняют, — объяснил Руслан. Цены из-за спроса он поднял, но не уточнил на сколько.

В компании поставщиков «Профи-Сервис» корреспонденту НГС объяснили, что проблема возникла из-за завода, который находится в Сыктывкаре.

— Мы то здесь при чем? У нас еще есть на складах, но только А3, А4 — закончилась, — объяснили в компании поставщика.

Проблемы с заводом подтвердили в магазине «Вся бумага», где офисную бумагу закупают напрямую у компании «Монди СЛПК».

Мы направили запрос на завод «Сыктывкарский ЛПК», который производит бумагу и поставляет ее во многие города России. На момент публикации ответа от завода не было. АО «Монди СЛПК», которому принадлежит завод, который выпускает популярную бумагу «Снегурочка». Организация существует с 8 июля 1993 года. Выручка в 2020 году составила 61,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 11,7 миллиарда рублей. 100% акционером компании, по данным «Контур.Фокус», является Монди Аг.

Проблемы с бумагой возникли и в других городах России. Например, в Екатеринбурге. В компании «Горшков», которая поставляет канцтовары по УрФО и в Сибири, корреспонденту Е1 рассказали, почему возник дефицит бумаги. Завод, который выпускает форматную бумагу на территории России, остался без отбеливающего вещества.

В Новосибирске увеличился спрос на лекарства с инсулином, при этом в городе фиксируется рост цен на инсулиносодержащие препараты.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

бумагадефицитцены
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter