«Будет в лучшем случае через четыре недели»: почему резко подорожала, а кое-где исчезла с прилавков офисная бумага

«Всё распродали»

Для офиса 74.RU мы заказываем бумагу в «Комусе», в последнем счете на оплату (декабрь 2021 года) пачка стоила 249 рублей. Сегодня этот товар недоступен в личном кабинете, причины по телефону объясняют так:

— Сейчас пачка стоит от 550 до 570 рублей. Через сайт в данный момент невозможно заказать, потому что бумага у нас лимитированная, отгружается по 15 пачек, не больше. Ее можно оформить только через горячую линию, — сказала менеджер компании «Комус».