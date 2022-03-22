«Будет в лучшем случае через четыре недели»: почему резко подорожала, а кое-где исчезла с прилавков офисная бумага

В магазинах резко подорожала офисная бумага. Ее стало сложно купить либо приходится приобретать по новой цене, которая намного выше прежней. Разбираемся, повторение ли это истории с сахаром и почему один лист А4 теперь стоит около 2 рублей.
«Всё распродали»
Для офиса 74.RU мы заказываем бумагу в «Комусе», в последнем счете на оплату (декабрь 2021 года) пачка стоила 249 рублей. Сегодня этот товар недоступен в личном кабинете, причины по телефону объясняют так:
— Сейчас пачка стоит от 550 до 570 рублей. Через сайт в данный момент невозможно заказать, потому что бумага у нас лимитированная, отгружается по 15 пачек, не больше. Ее можно оформить только через горячую линию, — сказала менеджер компании «Комус».
Впрочем, рост в два раза, судя по всему, еще не предел. На сайтах магазинов канцелярии есть прайсы — 1000 рублей. То есть один белый лист уже выходит не 50 копеек, как раньше, а 2 рубля.
В магазинах картина еще более удручающая: полки с бумагой пустуют. В «Ленте» ввели ограничения — отпускают не больше двух пачек в одни руки, но это не помогло.
В «Канцнике» бумагу выкладывают на поддон рядом со стеллажами бытовой химии, но с утра покупатели уже всё разобрали.
Выигрышно на фоне других смотрится «КнигаЛэнд»: бумага здесь в избытке, про ограничения — ни слова. Вот только цена не указана, консультанты советуют уточнять на кассе на момент покупки. На сайте компании 500 листов продают за 1000 рублей.
Часть документооборота из-за нехватки бумаги экстренно перевели в электронный формат. Но есть сферы, где отказаться физически от бумаги в пользу цифровых аналогов равносильно разорению.
— Управляющие компании озаботились отсутствием бумаги для печати квитанций, — поделился директор управляющей компании «Домоуправ» Артем Клименко. — Уход в электронный формат квитанций приведет не то что к росту задолженности, а к снижению собираемости за услуги ЖКХ в два-три раза. Это будет даже не коллапс. Завод остановить можно, а вот обслуживание — нет.
«Наблюдаю за ценами с возмущением»
Директор типографии «Прайм Принт Челябинск» Юрий Лифанов уверен: новая цена на бумагу — спекулятивная. По его мнению, производители пытаются заработать двойную, а то и тройную выручку на фоне общей истерии.
— Это спекулятивный рост цен, потому что сильно подорожала только белая офисная бумага, а, например, офсетная (на ощупь чуть более шероховатая и обладает меньшим процентом белизны, чем офисная. — Прим. ред.) хоть и скорректировалась по цене, но не так сильно. Даже если производство зависит от импорта, отечественная составляющая в нём тоже есть. Сами понимаете, что нарезка листов А4 из больших рулонов осталась российская, зарплаты остались российские, — рассуждает Юрий Лифанов. — Да, мы знаем, что наши бумкомбинаты используют много зарубежной химии — отбеливателей, но они не составляют в цене бумаги половину. Основная часть цены — это древесина, целлюлоза, которые производятся в России. Я, как потребитель, наблюдаю за ценами с возмущением. Поставщики, пользуясь ростом курса доллара, поднимают прайсы.
Но, судя по всему, ситуация серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Один из крупнейших производителей, выпускающий офисную бумагу в Ленобласти под маркой SvetoCopy, накануне остановил производство листов А4. Официальная причина — перебои в поставках критически важного сырья, речь идет о дефиците химии для отбеливания. На Краснокамском полиграфическом комбинате, который работает в Пермском крае и производит популярную «Снежинку», прекратили отгрузки.
— Пока по наличию ничего нет, всё распродали, в лучшем случае появится через четыре недели, — рассказали нам на горячей линии предприятия. — Закрыты границы, химикатов нет, заменить их чем-то другим невозможно.
«Импортозамещение — это блеф»
Дефицит бумаги в будущем отразится на самых разных сферах, считают экономисты: могут подорожать школьные тетради, пострадать производство газет и книг. Пока же многие не почувствовали перемен.
— У нас пока не было повышения цен на услуги типографии, и даже уведомлений о повышении цен нам не присылали, — заверила ответственный секретарь троицкой газеты «Регион» Ольга Соломонова.
Книжные магазины тоже держат прайсы на прежнем уровне, но не исключают, что в ближайшее время издания начнут дорожать.
— С нашей стороны мы делаем всё возможное для удержания роста цен, но, к сожалению, на рост цен влияет множество факторов. Поэтому возможен рост стоимости товаров на 15–20%, — сказали на горячей линии сети магазинов «Читай-Город».
Экономисты объясняют: переориентироваться с европейского сырья на другое быстро не получится. Тем более что пока это невозможно в силу другой причины — Россия отрезана не только от стран Европы и США, но еще и от Азии.
— А вы попробуйте залить в ваш автомобиль другое топливо: если он рассчитан на 92-й бензин, нельзя заправиться соляркой или наоборот. Так же и тут: замена компонентов сопряжена с заменой оборудования, — отмечает экономист, гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков. — В каких-то случаях можно найти аналоги: надежды остаются на Азию, но проблема в том, что мы в полной логистической блокаде. К нам не идут грузы, в том числе с Востока. Вся морская логистика заблокирована: никто не хочет принимать российские грузы в портах. Большинство транспортных компаний — европейские, в том числе Maersk, которому принадлежит больше 20% всех мировых контейнерных перевозок. Позавчера Maersk уволил всех сотрудников в российском офисе и прекратил работать в нашей стране.
Уповать на тотальное импортозамещение глупо, считает Иван Федяков.
СЮЖЕТ
— Импортозамещение — это утопия и блеф. Что было в СССР? Товар был либо хорошего качества, но его было не достать, либо он был недорогим и невозможно плохого качества. Та же советская обувь — она была ужасная! — объясняет он. — К тому же последние 30 лет мы были нацелены на глобализацию экономики. Каждая страна брала свою сильную сторону и развивала ее до совершенства, вступала в международную кооперацию, чтобы выпускать максимально конкурентоспособную продукцию. Появились оптимальные решения: немцы — хорошие инженеры, китайцы — крепкие производственники. Смысл в том, что ни одна страна сама не может закрыть весь спектр потребностей, делать все товары качественными. Если сейчас разорвать все связи и вернуться в 80-е годы, то мы вернемся к дефициту, к некачественным продуктам, к черному рынку импортных товаров.