«Как только кладовки забьют, товары появятся»: новосибирский губернатор заявил, что не делал продуктовых запасов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что ажиотажный спрос на сахар, который заметили в регионе, закончится быстро.

— Я запасы не делал. Но, соглашусь, что эта память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие даже люди из отрасли на это ведутся. Вчера разговаривал с директором хорошего магазина. Он поделился, что сам подходит к полке с солью, и рука тянется взять две пачки. Психология срабатывает. Нужно это учитывать, мы это проходили в 2020 году. Особой популярностью пользовались гречка и туалетная бумага. Думаю, этот период быстро закончится. Как только наши кладовки будут забиты сахаром и солью, эти продукты на полках появятся, — рассказал глава региона в интервью программе «Вести Новосибирск».

