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«Как только кладовки забьют, товары появятся»: новосибирский губернатор заявил, что не делал продуктовых запасов

Андрей Травников считает, что стремление закупиться у людей обуславливается психологией

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Андрей Травников считает, что ажиотажный период скоро закончится

Андрей Травников считает, что ажиотажный период скоро закончится

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что ажиотажный спрос на сахар, который заметили в регионе, закончится быстро.

— Я запасы не делал. Но, соглашусь, что эта память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие даже люди из отрасли на это ведутся. Вчера разговаривал с директором хорошего магазина. Он поделился, что сам подходит к полке с солью, и рука тянется взять две пачки. Психология срабатывает. Нужно это учитывать, мы это проходили в 2020 году. Особой популярностью пользовались гречка и туалетная бумага. Думаю, этот период быстро закончится. Как только наши кладовки будут забиты сахаром и солью, эти продукты на полках появятся, — рассказал глава региона в интервью программе «Вести Новосибирск».

Объемы поставки продуктов, по словам губернатора, не уменьшились на фоне спроса, а, наоборот, выросли.

НГС собрал всё самое важное, о чем губернатор говорил в интервью, в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее обозреватель НГС Стас Соколов рассуждал в авторской колонке о том, почему с полок пропал сахар и как его вернуть.

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ажиотажпродуктысахар
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