29 марта вторник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 93.71
eur 102.67
Тема дняИсчезли препараты с леводопой
Все новости
Все новости

Что будет с ценами на бумагу? Чиновники устроили рейд по магазинам и пообещали светлое будущее

Сейчас разница между оптовой и розничной стоимостью составляет 30%

1 897
Обсудить

Поделиться

Сейчас цены на бумагу в некоторых магазинах достигают почти 3 тысяч рублей

Сейчас цены на бумагу в некоторых магазинах достигают почти 3 тысяч рублей

Поделиться

Вчера, 28 марта, представители региональных Минпромторга и УФАСа проверили цены на бумагу и сахар в магазинах Новосибирска. О проблемах с их наличием и повышении цен в последнее время сообщалось неоднократно. Как прошел рейд и что будет с этими товарами в будущем — в фоторепортаже НГС.

Рейд по ценам на бумагу взволновал многих: у входа в Metro Cash & Carry, откуда стартовала проверка, собралось около 25 человек — журналистов и чиновников. Проверять цены пришли замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрий Сухоплюев.

Рейд начался с магазина Metro Cash & Carry — здесь чиновники проверили цены на бумагу и сахар

Рейд начался с магазина Metro Cash & Carry — здесь чиновники проверили цены на бумагу и сахар

Поделиться

Группа из журналистов и чиновников обошла стенды с бумагой. Чиновники поднимали и разглядывали пачки, смотрели на цены

Группа из журналистов и чиновников обошла стенды с бумагой. Чиновники поднимали и разглядывали пачки, смотрели на цены

Поделиться

Сейчас цены все еще высокие, но в ближайшее время должны снизиться, уверен замминистра Максим Останин.

— В ближайшее время ситуация с ценами на бумагу стабилизируется. Это связано с тем, что в одном из регионов Северо-Западного федерального округа запустится промышленное производство беленой бумаги. У них была приостановка в работе, это связано с тем, что краситель-компонент закупали за рубежом, — рассказал он.

Сегодня внимание ведомств сфокусировано на ценах по трем позициям: офисная бумага, сахар и кассовая лента, отметил Максим Останин

Сегодня внимание ведомств сфокусировано на ценах по трем позициям: офисная бумага, сахар и кассовая лента, отметил Максим Останин

Поделиться

По словам замминистра, к маю будет запущено полное производство российской бумаги, а до середины апреля проблема «сама по себе исчезнет»

По словам замминистра, к маю будет запущено полное производство российской бумаги, а до середины апреля проблема «сама по себе исчезнет»

Поделиться

После этого проверяющие пошли к стеллажам с кассовой лентой. Увидев, что она есть в наличии, чиновники проследовали к сахару.

Кассовая лента — одна из позиций, за которой следит ФАС и Минпромторг. В магазине Metro Cash & Carry, например, она была в наличии

Кассовая лента — одна из позиций, за которой следит ФАС и Минпромторг. В магазине Metro Cash & Carry, например, она была в наличии

Поделиться

Кроме проблем, возникших из-за зарубежных санкций, на рост цен влияет и ажиотажный спрос, отметил Максим Останин

Кроме проблем, возникших из-за зарубежных санкций, на рост цен влияет и ажиотажный спрос, отметил Максим Останин

Поделиться

У стенда с сахаром ситуация получше: цены за килограмм стартуют от 69 рублей, да и товара много — от маленьких упаковок кристаллического до 10-килограммовых мешков.

Ещё один товар, с которым последние недели возникали перебои, — это сахар

Ещё один товар, с которым последние недели возникали перебои, — это сахар

Поделиться

Цена на сахар в одном из магазинов региона

Цена на сахар в одном из магазинов региона

Поделиться

В Metro были и большие мешки с сахаром

В Metro были и большие мешки с сахаром

Поделиться

Сейчас, по словам представителей Минпромторга и ФАС, ситуация нормализовалась

Сейчас, по словам представителей Минпромторга и ФАС, ситуация нормализовалась

Поделиться

С ценами на бумагу пока сложнее, отмечает и.о. руководителя УФАС по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев на выходе из магазина. Сейчас ведомство проверяет производителей. Проверки еще не закончены, но предварительно установлено, что оптовые цены на бумагу отличаются от розничных на 30%.

— Уточним, кто в товаропроводящей цепочке завышает цену. Оптовые поставщики указывают, что бумага присутствует и дефицита не ожидается, — объяснил Дмитрий Сухоплюев

Антимонопольная служба сейчас проверяет производителей сахара

Антимонопольная служба сейчас проверяет производителей сахара

Поделиться

Он отметил, что у оптовых продавцов уже выявили признаки нарушений, им отправили соответствующие письма:

— Попросили в кратчайшие сроки пересмотреть ценовую политику, — подчеркнул Сухоплюев. Кроме бумаги, ФАС региона проверяет цены на гречку, кассовую ленту, стройматериалы.

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

После Metro чиновники отправились в магазин канцелярских товаров «Партнер» на Красном проспекте. Толпа проверяющих быстро заполнила маленький магазинчик. Продавцы рассказали о ценах — пока высокие, но ожидается понижение. Чиновники перебрали несколько пачек бумаги, посмотрели цены и ушли — на этом проверка закончилась.

В «Партнере» пока продают не более одной пачки бумаги в руки

В «Партнере» пока продают не более одной пачки бумаги в руки

Поделиться

Дефицит офисной бумаги ощутили на разных уровнях. Так, в совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписан спикером горсовета Новосибирска Дмитрием Асанцевым (ЕР).

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

УФАСсанкциицены
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter