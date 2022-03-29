Что будет с ценами на бумагу? Чиновники устроили рейд по магазинам и пообещали светлое будущее

Вчера, 28 марта, представители региональных Минпромторга и УФАСа проверили цены на бумагу и сахар в магазинах Новосибирска. О проблемах с их наличием и повышении цен в последнее время сообщалось неоднократно. Как прошел рейд и что будет с этими товарами в будущем — в фоторепортаже НГС.
Рейд по ценам на бумагу взволновал многих: у входа в Metro Cash & Carry, откуда стартовала проверка, собралось около 25 человек — журналистов и чиновников. Проверять цены пришли замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрий Сухоплюев.
Сейчас цены все еще высокие, но в ближайшее время должны снизиться, уверен замминистра Максим Останин.
— В ближайшее время ситуация с ценами на бумагу стабилизируется. Это связано с тем, что в одном из регионов Северо-Западного федерального округа запустится промышленное производство беленой бумаги. У них была приостановка в работе, это связано с тем, что краситель-компонент закупали за рубежом, — рассказал он.
После этого проверяющие пошли к стеллажам с кассовой лентой. Увидев, что она есть в наличии, чиновники проследовали к сахару.
У стенда с сахаром ситуация получше: цены за килограмм стартуют от 69 рублей, да и товара много — от маленьких упаковок кристаллического до 10-килограммовых мешков.
С ценами на бумагу пока сложнее, отмечает и.о. руководителя УФАС по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев на выходе из магазина. Сейчас ведомство проверяет производителей. Проверки еще не закончены, но предварительно установлено, что оптовые цены на бумагу отличаются от розничных на 30%.
— Уточним, кто в товаропроводящей цепочке завышает цену. Оптовые поставщики указывают, что бумага присутствует и дефицита не ожидается, — объяснил Дмитрий Сухоплюев
Он отметил, что у оптовых продавцов уже выявили признаки нарушений, им отправили соответствующие письма:
— Попросили в кратчайшие сроки пересмотреть ценовую политику, — подчеркнул Сухоплюев. Кроме бумаги, ФАС региона проверяет цены на гречку, кассовую ленту, стройматериалы.
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После Metro чиновники отправились в магазин канцелярских товаров «Партнер» на Красном проспекте. Толпа проверяющих быстро заполнила маленький магазинчик. Продавцы рассказали о ценах — пока высокие, но ожидается понижение. Чиновники перебрали несколько пачек бумаги, посмотрели цены и ушли — на этом проверка закончилась.
Дефицит офисной бумаги ощутили на разных уровнях. Так, в совете депутатов вышло распоряжение об экономии бумаги. Документ подписан спикером горсовета Новосибирска Дмитрием Асанцевым (ЕР).