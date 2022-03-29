Что будет с ценами на бумагу? Чиновники устроили рейд по магазинам и пообещали светлое будущее

Вчера, 28 марта, представители региональных Минпромторга и УФАСа проверили цены на бумагу и сахар в магазинах Новосибирска. О проблемах с их наличием и повышении цен в последнее время сообщалось неоднократно. Как прошел рейд и что будет с этими товарами в будущем — в фоторепортаже НГС.



Рейд по ценам на бумагу взволновал многих: у входа в Metro Cash & Carry, откуда стартовала проверка, собралось около 25 человек — журналистов и чиновников. Проверять цены пришли замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрий Сухоплюев.