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Тема дняПроблемы с сахаром возникли у кондитеров
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«Пришлось покупать на рынке»: новосибирские кондитеры пожаловались на проблемы с поставками сахара

Министр промышленности НСО заявил, что в регионе есть 600 тонн сахара

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Сахар начал пропадать из магазинов на прошлой неделе

Сахар начал пропадать из магазинов на прошлой неделе

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Новосибирские кондитеры столкнулись с проблемами из-за поставок сахара. Об этом на оперативном совещании 14 марта заявил министр промышленности региона Андрей Гончаров, уточнив, что запасы этого товара есть.

— По информации из муниципальных образований, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых магазинах и повышения цены в розничных несетевых магазинах. Все сигналы мы оперативно обрабатываем. На данный момент у поставщиков оптовых запасов более 600 тонн, и в течении этой недели ожидается прибытие еще 400, — заявил министр промышленности НСО.

Как рассказал Андрей Гончаров, сейчас сахар в среднем по минимальной цене стоит 60 рублей 37 копеек за килограмм. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников спросил у министра промышленности, были ли сигналы от представителей промышленной сферы о проблемах с поставками и ценами.

— К нам обращались пока только кондитеры, и это связано с сахаром. Сейчас следим за ценами на сахар и за наличием муки, но это всё в рабочем порядке, — ответил министр промышленности.

Директор кондитерской «Пальмира» Николай Терлецкий рассказал корреспонденту НГС, что проблема с сахаром возникла на прошлой неделе.

— Поставщик перестал отгружать. Нам по 82 рубля за килограмм продали на Левобережном рынке тонну сахара. Может, у них запасы были, — поделился с НГС Николай. По его словам, в начале февраля цена была 52 рубля за килограмм. Сам он не обращался в Министерство промышленности.

Как уточнил министр промышленности, по продовольственным группам запасы составляют в среднем 24 дня. По непродовольственным, по бытовой технике, предметам личной гигиены и бытовой химии — около 65 дней.

— По состоянию на прошлую неделю минимальные цены составили на сахар. На гречку — 106 рублей 40 копеек. Муку пшеничную — 40 рублей 4 копейки. Яйца куриные — 73 рубля 90 копеек. Масло подсолнечное — 115 рублей 58 копеек за литр, — рассказал Андрей Гончаров.

Также министр добавил, что сетевые ритейлеры за прошедшую неделю увеличили объем загрузки товаров из распорядительных центров в торговую сеть на 10 %.

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