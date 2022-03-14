«Пришлось покупать на рынке»: новосибирские кондитеры пожаловались на проблемы с поставками сахара

Новосибирские кондитеры столкнулись с проблемами из-за поставок сахара. Об этом на оперативном совещании
— По информации из муниципальных образований, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых магазинах и повышения цены в розничных несетевых магазинах. Все сигналы мы оперативно обрабатываем. На данный момент у поставщиков оптовых запасов более
Как рассказал Андрей Гончаров, сейчас сахар в среднем по минимальной цене стоит
— К нам обращались пока только кондитеры, и это связано с сахаром. Сейчас следим за ценами на сахар и за наличием муки, но это всё в рабочем порядке, — ответил министр промышленности.
Директор кондитерской «Пальмира» Николай Терлецкий рассказал корреспонденту НГС, что проблема с сахаром возникла на прошлой неделе.
— Поставщик перестал отгружать. Нам по
Как уточнил министр промышленности, по продовольственным группам запасы составляют в среднем
— По состоянию на прошлую неделю минимальные цены составили на сахар. На гречку —
Также министр добавил, что сетевые ритейлеры за прошедшую неделю увеличили объем загрузки товаров из распорядительных центров в торговую сеть на 10 %.
В магазинах по всей стране люди скупают сахар. Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели ограничения по количеству отпускаемого продукта в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. И тем не менее местами прилавки всё равно стоят пустые. Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разбираемся вместе с участниками рынка.