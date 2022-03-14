«Пришлось покупать на рынке»: новосибирские кондитеры пожаловались на проблемы с поставками сахара

Новосибирские кондитеры столкнулись с проблемами из-за поставок сахара. Об этом на оперативном совещании 14 марта заявил министр промышленности региона Андрей Гончаров, уточнив, что запасы этого товара есть.

— По информации из муниципальных образований, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых магазинах и повышения цены в розничных несетевых магазинах. Все сигналы мы оперативно обрабатываем. На данный момент у поставщиков оптовых запасов более 600 тонн, и в течении этой недели ожидается прибытие еще 400, — заявил министр промышленности НСО.