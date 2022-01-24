Курс доллара достиг максимальной отметки за год. Эксперты назвали возможную причину

В понедельник, 24 января, курс доллара поднялся до отметки 78,32 рубля — это наибольшая стоимость американской валюты с ноября 2020 года.



Как сообщает Forbes со ссылкой на Московскую биржу, фондовый рынок упал примерно на 5%. При этом евро подорожал до 88,725 рубля — это максимум с июля 2021 г.

— Я думаю, что, скорее всего, это некая реакция на политическую ситуацию. Мы наблюдаем сейчас словесную перепалку, взаимные обвинения и предупреждения со стороны России и других стран. Это вызывает неопределенность на рынке и уход инвесторов из рискованных активов. А российские активы, они, в общем-то, относятся к числу рисковых. <...> В среднесрочной перспективе, условно, два, три, пять месяцев, ситуация всё равно как-то успокоится, иначе рынки будут просто разрушаться. Альтернатива здесь такая, во что не хочется верить. Я думаю, что где-нибудь ближе к лету всё нормализуется. Все эти словесные интервенции прекратятся, — рассказал ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.