Курс доллара достиг максимальной отметки за год. Эксперты назвали возможную причину

В понедельник, 24 января, курс доллара поднялся до отметки 78,32 рубля — это наибольшая стоимость американской валюты с ноября 2020 года.
Как сообщает Forbes со ссылкой на Московскую биржу, фондовый рынок упал примерно на 5%. При этом евро подорожал до 88,725 рубля — это максимум с июля 2021 г.
— Я думаю, что, скорее всего, это некая реакция на политическую ситуацию. Мы наблюдаем сейчас словесную перепалку, взаимные обвинения и предупреждения со стороны России и других стран. Это вызывает неопределенность на рынке и уход инвесторов из рискованных активов. А российские активы, они, в общем-то, относятся к числу рисковых. <...> В среднесрочной перспективе, условно, два, три, пять месяцев, ситуация всё равно как-то успокоится, иначе рынки будут просто разрушаться. Альтернатива здесь такая, во что не хочется верить. Я думаю, что где-нибудь ближе к лету всё нормализуется. Все эти словесные интервенции прекратятся, — рассказал ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.
Также ситуацию прокомментировала руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова:
— Резкое ослабление курса за последние несколько дней является реакцией рынка на увеличение числа публикаций по поводу рисков военной конфронтации вокруг Украины. На мой взгляд, до последнего времени динамика курса подразумевала, что в уровни рынка включен сценарий умеренных экономических санкций, но в сценарий военной эскалации рынок не верил. Видимо, в последние несколько дней на фоне постоянного новостного потока стали сдавать нервы, — пояснила она.
Она также пояснила, что решение Центробанка о прекращении покупки валюты в рамках бюджетного правила должно в ближайшие недели обеспечить возврат курса на 75–77 рублей за доллар, если градус военного противостояния не увеличится.
В начале января эксперты дали прогноз о том, что будет происходить с курсом доллара в 2022 году.