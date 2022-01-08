«80 рублей за доллар к концу года». Что будет с рублем в 2022-м — прогнозы экспертов

Тлеш Мамахатов, ведущий научный сотрудник Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Института Дальнего Востока РАН:



— Сразу несколько факторов могут оказывать влияние на состояние российской национальной валюты в 2022 году. Это и продолжающаяся коронавирусная пандемия, грозящая перейти в новую фазу со следующим штаммом, и ужесточение монетарной политики западных стран, борющихся со своей инфляцией и прекращающих антикризисные программы помощи.



К внешним факторам также можно отнести влияние колебания цен на нефть. Недавний рост цен на этот ресурс на фоне энергетического дефицита положительно повлиял на курс рубля, но ужесточение политических санкций обратно откатило положительные сдвиги. Хотя повышение и укрепление цен на газ дает надежду на оптимистичные прогнозы.

Также в 2022 году ЦБ РФ продолжит политику повышения ставки, пытаясь замедлить ускорившуюся в конце года инфляцию. От того, насколько успешны будут эти действия, будут зависеть колебания курса рубля к доллару.

