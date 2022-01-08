«80 рублей за доллар к концу года». Что будет с рублем в 2022-м — прогнозы экспертов

Второй год подряд среди традиционных причин колебаний на валютном рынке остается коронавирусная инфекция, но в большей степени рубль зависит от цен на нефть и газ. Эксперты еще накануне Нового года рассказали журналисту НГС, каким, по их прогнозам, будет 2022 год для валют и что будет влиять на рубль, доллар и евро, если исключить форс-мажоры. Но форс-мажор не заставил себя долго ждать — из-за событий в Казахстане
Тлеш Мамахатов, ведущий научный сотрудник Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Института Дальнего Востока РАН:
— Сразу несколько факторов могут оказывать влияние на состояние российской национальной валюты в 2022 году. Это и продолжающаяся коронавирусная пандемия, грозящая перейти в новую фазу со следующим штаммом, и ужесточение монетарной политики западных стран, борющихся со своей инфляцией и прекращающих антикризисные программы помощи.
К внешним факторам также можно отнести влияние колебания цен на нефть. Недавний рост цен на этот ресурс на фоне энергетического дефицита положительно повлиял на курс рубля, но ужесточение политических санкций обратно откатило положительные сдвиги. Хотя повышение и укрепление цен на газ дает надежду на оптимистичные прогнозы.
Также в 2022 году ЦБ РФ продолжит политику повышения ставки, пытаясь замедлить ускорившуюся в конце года инфляцию. От того, насколько успешны будут эти действия, будут зависеть колебания курса рубля к доллару.
Делая прогноз на 2022 год, можно говорить о диапазоне
Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»:
— На горизонте 2022 года мы сохраняем нашу оценку
Во-первых, за существующим расхождением между динамикой цены на нефть и курсом рубля стоит геополитический фактор. В свете развития политической и экономической ситуации в Беларуси мы считаем, что эта ситуация не изменится в 2022 году.
Во-вторых, еще одним фактором являются темпы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США и масштаб снижения аппетита к риску на формирующихся рынках, где ряд валют уже находится под давлением. Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), традиционно считающаяся индикатором риска оттока капитала, сохранялась на невысоком уровне — 21,2% в ноябре 2021 года, то есть российские активы выглядят хорошо защищенными от оттока иностранного капитала. Однако российские инвесторы всё еще активно инвестируют в мировые рынки.
Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им.
— В последнее время рубль уверенно себя вел по отношению к другим валютам и привлекал инвесторов своей стабильностью. Оставит ли он свои позиции в наступающем году или нет, зависит от ряда факторов. В первую очередь существенное влияние на соотношение «доллар — евро — рубль» оказывают цены на нефть и газ. Наблюдая динамику котировок на энергетическом рынке, можно с уверенностью сделать прогноз, что сырьевой экспорт России будет нарастать, тем самым оказывая положительное влияние на стоимость российской валюты.
С другой стороны, не стоит забывать, что существует очень большая вероятность введения нового пакета санкций со стороны западных стран. Геополитические риски сильно влияют на соотношение рубля и других валют. Сложность прогнозирования дальнейшего развития событий на политической арене не дает четкого понимания, что будет с российской валютой в ближайшее время. Будут ли санкции направлены против отдельных экономических агентов или затронут всю экономику России?
В любом случае значительную роль в установлении курса валют играют интервенции ЦБ РФ, осуществляя время от времени покупку или продажу валюты. Но здесь существует причина сдерживания действий Центробанка в виде работы бюджетного правила, в рамках которого существует ограничение распределения доходов, поступающих от продажи нефти и газа. Поэтому не стоит ждать значительного укрепления рубля благодаря высоким ценам на энергетическом рынке. На рубль существенно давят и внутренние факторы.
Что касается ближайшей судьбы российской валюты, то в случае затягивания момента ввода нового пакета санкций она будет поддерживать мировые тенденции. Другими словами, до лета мы можем ожидать курс в районе
Аяз Алиев Аладдин оглы, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им.
— Ключевым фактором, влияющим на курс валют в 2022 году, будет политика банков, основным ориентиром — уровень инфляции. Чтобы удержать привлекательность евро и рубля, Европейский центральный банк и Центробанк РФ будут реагировать путем повышения ставок. К тому же высокие инфляционные ожидания подталкивают на это.
На рубль будут давить дополнительные факторы, такие как возможные санкции, вопросы вокруг Донбасса. Они способны ослабить рубль до
Фактором, способным оказать поддержку рублю, выступает нефть. При высоких ценах на нефть рублю удастся остаться в диапазоне
Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:
— В ближайшие несколько месяцев рынки останутся восприимчивыми к любым геополитическим или эпидемиологическим новостям. В отсутствие новой негативной информации российские рынки продолжат постепенно отыгрывать понесенные в ноябре потери.
В первом полугодии 2022 года фундаментальные факторы, к числу которых можно отнести сохранение достаточно высоких цен на нефть и газ, а также традиционное резкое снижение спроса на валюту в связи с падением импортных поставок после пиковых предновогодних заказов, будут выгодно отличать рубль от других развивающихся стран, и укрепление рубля может продолжиться. Мы полагаем, что курс доллара может вновь опуститься.
Во второй половине года, скорее всего, возобновится ослабление рубля, но точность этого прогноза меньше: многое будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в России и мире, восстановления спроса на энергоносители и динамики цен на них, от политики и риторики Банка России и Федеральной резервной системы США в условиях ожидаемого замедления темпов инфляции.
Эдуард Коложвари, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:
— Уже семь лет курс валют формируется на основе рыночных предложений на биржевых торгах, регулятор не делает интервенций и не вмешивается в цену. Значительным фактором влияния является участие Минфина, формирующего резервы по бюджетному правилу и скупающего попадающие в страну доллары на торгах.
Нужно отдать должное монетарным властям — курс доллара в 2021 году практически не изменился: если на
Бюджетам регионов в 2022 году также достается больше доходов, поэтому надеемся на нормальное финансирование национальных проектов, а также на рост социальных выплат.
Еще нас ждет жесткая борьба с инфляцией монетарными мерами — повышение ставок и ужесточение условий кредитования. Думаю, что дальнейшего значительного увеличения цен уже не будет, но и снижаться они не будут: нам нужно привыкать к новым ценовым уровням.
В исторической ретроспективе доллар, конечно, постепенно теряет покупательную способность, но остается основной резервной мировой валютой. Экономика страны крепка и уверенно растет. Лидеры флагманских индустрий очень уверенно себя чувствуют. Новая программа антиковидной помощи составляет около
Ранее мы рассказывали, к чему приведет поднятая Центробанком ключевая ставка в декабре 2021 года.