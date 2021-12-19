Ставки по кредитам вырастут, рост цен продолжится: к чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком

— При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.



Прекратится ли рост цен?

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев Аладдин оглы согласен с тезисом, что действовать Центробанк вынудил резкий рост цен, но не до конца уверен, что поднятие ставки быстро остановит его.



— Одним из распространенных инструментов для борьбы с ростом цен выступает ключевая ставка. ЦБ, повышая ключевую ставку, снижает доступность денег в экономике, так как они становятся дороже. Тем самым банк пытается сократить спрос, а если низкий спрос, значит, рост цен должен остановиться. Но этот подход работает при инфляции спроса. Но сейчас во многих странах наблюдается инфляция издержек.



Инфляция спроса, объясняет эксперт, — это когда цены растут из-за большого количества денег на руках у населения и оно их тратит, тем самым предложение не успевает за спросом, и цены растут. Инфляция издержек связана с производителями: по каким-то причинам они повышают цены из-за дополнительных расходов на комплектующие или иные материалы.

