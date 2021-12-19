Ставки по кредитам вырастут, рост цен продолжится: к чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком

В пятницу, 17 декабря, Банк России на совете директоров решил повысить ключевую ставку на 1% — до 8,5%. Этого решения ожидали многие экономисты. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, чего ждать от такого решения Центробанка, поднимутся ли ставки по ипотеке и что будет с ценами на продукты.
Пресс-служба Банка России комментирует свое решение так: инфляция складывается выше нашего октябрьского прогноза, а денежно-кредитная политика направлена на ограничение риска дальнейшего повышения и возвращение инфляции к 4%.
— При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Прекратится ли рост цен?
Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им.
— Одним из распространенных инструментов для борьбы с ростом цен выступает ключевая ставка. ЦБ, повышая ключевую ставку, снижает доступность денег в экономике, так как они становятся дороже. Тем самым банк пытается сократить спрос, а если низкий спрос, значит, рост цен должен остановиться. Но этот подход работает при инфляции спроса. Но сейчас во многих странах наблюдается инфляция издержек.
Инфляция спроса, объясняет эксперт, — это когда цены растут из-за большого количества денег на руках у населения и оно их тратит, тем самым предложение не успевает за спросом, и цены растут. Инфляция издержек связана с производителями: по каким-то причинам они повышают цены из-за дополнительных расходов на комплектующие или иные материалы.
— Центробанк неоднократно повышал ставку, чтобы остановить рост цен, но это не помогало. И сейчас Центробанк повысил ставку на 1% — до 8,5. Не стоит надеяться, что рост цен после повышения ставки остановится. Эффект мы сможем увидеть не ранее конца
Ведущий научный сотрудник Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН Тлеш Мамахатов согласен с коллегой, что рост цен продолжится. Поднятие ставки, по его мнению, остановит подорожание жилья, а подорожание продуктов и товаров лишь немного замедлит скорость.
Что будет с процентными ставками по кредитам
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари напоминает, что ключевая ставка — это ориентир для банковского сектора: следом должно произойти соответствующее повышение стоимости всех инструментов — вкладов, кредитов, долговых ценных бумаг и так далее.
— Считается, что высокие ставки должны увеличивать норму сбережений домохозяйств, способствовать притоку свободных денег в банковскую систему, отвлекая денежную массу от трат на потребительские нужды. В то же время подорожавшие кредиты снижают эффективность бизнеса, замедляется хозяйственный оборот и рост экономики, возможно увеличение безработицы, — убежден эксперт.
Эдуард Коложвари приводит в пример развитые страны (США, Англия, Европейский союз), которые, несмотря на высокую инфляцию, не торопятся поднимать ставки, потому что их беспокоит невозможность бизнеса и населения выплачивать кредиты по высоким процентным ставкам.
— Только на днях Банк Англии первый раз увеличил ставку с 0,1 до 2,5%. Рынки ждут такого же решения от Федеральной резервной системы США. В 2022 году ставки в мире будут относительно высокие, но, похоже, гораздо ниже уровня инфляции. Денежная масса в мире и в России прирастает быстрыми темпами: по программам антиковидной помощи выделяются значительные суммы. Прироста производства, а также роста товарной массы в подобных пропорциях мы не наблюдаем. Значит, неизбежно будут повышаться цены.
Эксперт тоже убежден, что высокие ставки центральных банков, в том числе и Банка России, вряд ли смогут сдержать инфляцию, но для стабилизации макроэкономических пропорций их нужно поднимать.
— Против данной гипотезы играет Турция: там сейчас высокая инфляция, ставки опускаются, началось стремительное обесценение турецкой лиры. Российские монетарные власти менее трепетно относятся к возможностям бизнеса и стараются удерживать ставку на уровне инфляции. В 2021 году в РФ денежная масса М0 (наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного средства. — Прим. ред.) возросла примерно на 30%, хотя обычно она растет год к году на 3–5%, — комментирует Эдуард Коложвари.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин считает, что реакция рынка необязательно будет одномоментной: ставки могут повышаться постепенно, в том числе с учетом решений регулятора уже на следующих заседаниях.
— Для вкладчиков такое решение означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие 2–3 недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года с учетом предпраздничных предложений может повыситься до 9,5% и более. Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте 1–2 лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений, — описывает возможный сценарий Максим Степочкин.
Что будет с ключевой ставкой в
2022-м
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич напоминает, что финансовые рынки закладывали повышение ключевой ставки до уровня 8,5%, которое и произошло. Теперь, по его мнению, всё внимание будет приковано к обновлению прогноза среднегодового уровня ключевой ставки в 2022 году, который пока оказался самым доходчивым инструментом коммуникации с точки зрения влияния на уровень ставок:
— Пересмотр коридора с 7,3–8,3% до 8–9% вполне вписывается в текущие ожидания рынка по росту ставки до максимального уровня в 9,5%, но при этом будет оставлять потенциал для снижения ставки в случае заметного замедления инфляции в течение 2022 года. Этот вариант должен пройти почти бесследно для финансовых рынков. Прогноз заметно выше уровня 8–9% может вызвать «сдвиг» ожиданий наподобие того, который произошел по итогам предыдущего заседания, и будет означать, что Банк России видит существенный риск дальнейшего заметного ускорения роста цен.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин предполагает, что значительное повышение ставки ЦБ может продолжиться в первом квартале 2022 года, к тому же о такой возможности сообщает и сам регулятор.
— Таким образом, сигнал не изменился и тон комментария остался жестким, как и в октябре. Мы сохраняем свой прогноз и ожидаем повышения ставки до 9% в первом квартале 2022 года в базовом сценарии и на 150 базовых пунктов — до 10% — в пессимистичном сценарии. Причем последний сценарий не является маловероятным, — заключает Игорь Рапохин.
Директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец считает, что дальнейшие решения ЦБ существенно будут зависеть от траектории инфляции:
— Но наши аналитики считают, что цикл ужесточения монетарной политики близок к концу, и, если инфляция не продолжит разгоняться, ЦБ может закончить его уже в начале 2022 года. При этом первое снижение ключевой ставки может произойти не ранее чем в третьем квартале 2022 года.
В начале 2021 года эксперты давали прогноз, какими будут курсы валют в этом году, — посмотрите, какие из них сбылись.