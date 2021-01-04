Непредсказуемый год: эксперты — о том, что будет с курсами валют и рублем в 2021 году

В 2020 году к традиционным причинам колебаний на валютном рынке добавилась коронавирусная инфекция. Сейчас доллар держится в районе 74 рублей , а евро — чуть больше 90. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что будет с евро, долларом и рублем в 2021 году, какие факторы на это будут влиять, почему многое зависит от Джо Байдена и какие варианты развития событий существуют.



«Санкции — главный фактор, который обесценивает рубль»



Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка

