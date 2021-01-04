Непредсказуемый год: эксперты — о том, что будет с курсами валют и рублем в 2021 году

Новосибирские экономисты дали прогноз курсов валют на 2021 год
В 2020 году к традиционным причинам колебаний на валютном рынке добавилась коронавирусная инфекция. Сейчас доллар держится в районе
«Санкции — главный фактор, который обесценивает рубль»
Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка
— Интересно, что сейчас ситуация на рынке нефти крайне благоприятная, однако даже это не поддерживает рубль. У рынков уже есть четкое понимание, что санкции против России при Байдене будут. Разговоры идут только о том, как именно наказать страну за хакерские атаки против США, а не о том, сделала ли это Россия или кто-то еще. Санкции — главный фактор, который обесценивает рубль, поскольку при нефти по
То, на сколько еще может улететь рубль, зависит только от характера и жесткости санкций.
«Степень жесткости санкционных мер предсказать невозможно»
Сергей Чирихин, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ
— В 2021 году на курсы валют будут действовать несколько факторов, зачастую определяющих противоположные тенденции. Укреплению рубля будет способствовать начавшееся постепенное восстановление мировой экономики, что увеличит спрос на углеводородное сырье, цены на которое на глобальных рынках в существенной степени определяют курс рубля.
Росту мировой экономики также будут способствовать меры Федеральной резервной системы США, предпринимаемые для ликвидации экономического кризиса, — имеется в виду проводимая в настоящее время политика «количественного смягчения». Против рубля будут играть заявленные ранее намерения Байдена по ужесточению принимаемых в отношении России санкционных мер в случае их реализации. Их характер и степень жесткости предсказать в настоящее время невозможно, что делает любой прогноз очень неточным.
Как показывает практика, экономические причины большей частью влияли более активно на валютные курсы, чем политические. Исходя из этого можно предположить, что, вероятнее, будет всё же некоторое укрепление рубля в течение года — при условии отсутствия возникновения новых существенных обстоятельств, что вряд ли случится, учитывая высокую степень динамизма мировой политики и экономики. Мои ожидания в соответствии с текущей экономико-политической ситуацией — снижение курса доллара на
«Оживет мировой спрос на сырьевые ресурсы — оживем и мы»
Ольга Валиева, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН
— Прогнозы строить — неблагодарное занятие, особенно в такие непредсказуемые периоды. Наш рубль зависит от трендов на глобальном уровне: оживет мировой спрос на сырьевые ресурсы — оживем и мы. Поэтому в таких случаях принято давать три прогнозных варианта развития событий.
Первый, позитивный, связан с быстрым оживлением мировой экономики в 2021 году, ростом спроса на нефть, с вакцинацией и сокращением влияния пандемии. Такой сценарий возможен с вероятностью
Второй сценарий — негативный: пандемия продолжит свое влияние на мировую экономику, продолжит устойчиво снижаться спрос на энергетические и сырьевые товары, доходы граждан и бизнеса продолжат сокращаться, вероятность этого сценария — на уровне
Третий сценарий — нейтральный или умеренно позитивный. Мир потихоньку оживает и приходит в себя, медленно, но устойчиво возвращается спрос на сырье, экономики восстанавливаются, и намечается позитивный тренд к 2023–2025 годам, появляется уверенность, что вакцины смогут защитить людей от вируса, а страны — от локдаунов. Такая вероятность существует с
«Начался бум инвестирования»
Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ
— Подводить итоги всегда легче, чем давать прогнозы. Что хочется сказать про 2020 год? По факту рубль подешевел на 14% к доллару и на 28% к евро. Доходность по рублевым банковским вкладам составила около 4,5%. Банки делали всё, чтобы выдавать валютные вклады из своих балансов, вплоть до установления отрицательной доходности за хранение валюты на счетах. Вложения в валюту стали чем-то вроде вложения в золото — без серьезной банковской комиссии нельзя купить или продать, что сделало короткие вложения невыгодными. Если к этому фону прибавить внезапно возникшую наличность домохозяйств, не потраченную на путешествия, и развитие цифровых каналов доступа на фондовый рынок, мы можем объяснить феномен перетока ресурсов из банковских вкладов в фондовые инструменты.
Что будет с рублем, долларом и евро, стратегически понятно. Американская и европейская валюты будут сильными. Программы поддержки привели к тому, что денег в мире стало много и начался бум инвестирования. России выгодна девальвация рубля: наши экспортеры могут дешевле, но гарантированно продавать сырье и товары на международных рынках, а входящий валютный поток позволяет обеспечить наполняемость бюджета. При этом беднеет население и дорожают импортные товары.
А вот в плане тактики всё менее предсказуемо — колебания курсов существуют всегда. Можно сказать, что доллар у нас в стране играет роль своеобразного «индекса риска»: с ростом плохих новостей он дорожает, с возрастанием оптимизма — дешевеет, но, конечно, не до первоначального уровня.
«2021-й выглядит годом восстановительного роста»
Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка
— Нормализация политической ситуации в США и ускоренное начало вакцинации в развитых странах поддержали рынки, но горизонты первого квартала
Залогом хороших настроений рынков в последние два месяца нужно в первую очередь считать развитие политической ситуации в США. Если в ноябре самые радикальные эксперты пугали сценариями гражданской войны в США и тем, что президента Трампа придется силой заставить покинуть Белый дом, по факту события складывались в совершенно приемлемом русле. Трамп достаточно быстро согласился с результатами выборов, а назначения в правительственную команду нового президента США Байдена, которые уже на 2/3 объявлены, показали его настрой формировать кабинет из профессионалов или политиков центристской направленности, то есть максимально избегать внутренней политической конфронтации.
Важной датой для рынков будет
Кроме того, после официального вступления в должность
С другой стороны, решения о достаточно быстрой вакцинации, которые уже принял ряд стран, дали рынкам надежду на быстрое возобновление международного сообщения.
2021 год выглядит годом восстановительного роста, хотя скорость этого восстановления, вполне вероятно, не будет такой высокой, какой она представлялась еще несколько недель назад: из-за ускоренного распространения эпидемии в Великобритании вопрос о новом раунде закрытия международного сообщения опять вернулся на повестку дня. Тем не менее до последнего времени считалось, что к концу 2021 года в развитых странах может быть вакцинировано до 85% населения, что потенциально давало надежду на то, что тема эпидемии постепенно отойдет на второй план и уступит место более экономически обоснованным аргументам роста рынков.
В целом контекст мягкой монетарной политики на 2021 год означает, что мировые рынки в следующем году сохранят настрой на рост.
«В случае неблагоприятного сценария рубль может упасть»
Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ
— Экономическая теория говорит, что невозможно предсказывать курсы валют хоть сколько-нибудь точно в течение длительного времени. Казалось бы, в курсах валют нет ничего необычного. Ведь, по сути, курсы — это цены валют, выраженные в других валютах. И они устанавливаются на основе спроса и предложения, как и цены других товаров и услуг. Проблема однако состоит в том, что в случае цен валют на них влияет множество таких факторов, которые заранее невозможно предсказать.
Спрос и предложение на валюты определяются двумя главными факторами. Во-первых, это спрос внутри страны на иностранные товары и услуги (повышает курсы доллара и евро) и спрос иностранцев на отечественные (повышает курс рубля). Вряд ли границы большинства стран откроются раньше осени 2021 года, и это должно уменьшить спрос на инвалюты. Если вакцинация от
Во-вторых, это потоки движения капиталов, определяемые возможностью для инвесторов заработать на разнице процентных ставок и курсов валют между странами. Опять же, в случае эффективной вакцинации у инвесторов в мире будет наблюдаться «аппетит к риску», что увеличит спрос на активы, в том числе в России, и, соответственно, спрос на рубль. Но это будет верно только в отсутствие новых широкомасштабных антироссийских санкций.
Что касается соотношения курсов доллара и евро, то здесь также пока много неизвестных. Прежде всего насколько мощные пакеты стимулирования будут принимать Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ)? Пока есть ожидание, что политика ФРС будет более мягкой, соответственно, курс доллара из-за этого может несколько упасть к евро. С другой стороны, в случае широкомасштабного финансового кризиса именно доллар будет основным защитным активом.
В целом при реализации благоприятного сценария — эффективная вакцинация и отсутствие серьезных санкций — рубль может укрепиться к доллару до
Ранее эксперты рассказывали, почему рубль падал на фондовых рынках, а доллар и евро росли.