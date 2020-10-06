Почему падает рубль и как хранить деньги? Три экономиста из Новосибирска — о том, что будет с курсами валют

Есть люди, которые в 90-х покупали и до сих пор с акциями «Газпрома» себя прекрасно чувствуют. Это на тот случай, когда люди продают квартиры, и у них на счетах большие рублёвые активы. Сейчас даже в онлайн-банках есть хорошие варианты подбора финансовых инструментов.

В дальнейшем, мне кажется, не нужно драматизировать по поводу ситуации с рублём. У Центрального банка прекрасная монетарная политика, которая сдерживает инфляцию. Глобального обесценивания не будет, потому что нет фундаментальных причин, но наш рубль сильно подвержен политическим и экономическим стрессам, поэтому многое будет зависеть от глубины воздействия второй волны: насколько просядет экономика, как она будет восстанавливаться, насколько просядет глобальная экономика и как быстро смогут восстановиться экономические связи и продуктовые/технологические цепочки поставок.



К примеру, наша экономика уже в сентябре прекратила восстановительный рост. Отсрочки налоговых платежей и выплаты сильно обезводили наш бюджет, поэтому, по идее, государство должно стимулировать налоговых агентов к экономической деятельности через льготы, создание благоприятной институциональной среды. У нас же мы видим вместо этого включение опять репрессивного аппарата — заходят прокуратура, Роспотребнадзор и начинают всех проверять. В этом нужно остановиться и понять, что важнее — налоги или затягивание гаек?



Пока не пройдёт реформа контрольно-надзорной деятельности, про которую давно говорят, не появится, наконец, «регуляторная гильотина», которая лишит части полномочий надзорные органы, пока государство не начнёт смотреть на бизнес как на равноправного партнёра, а не как на дойную корову, ничего в лучшую сторону не поменяется на самом деле.



Я думаю, что рубль должен отскочить назад — к уровню 76–78 рублей за доллар, 88 — за евро. Но если вдруг вторая волна будет очень серьёзной и глобальная экономика в очередной раз скатится в кризис, то и 100 рублей может быть за доллар. Я не люблю делать такие крайние прогнозы. Я оптимист. Специально посмотрела отчёты Минфина — цифры говорят, что наша экономика достаточно устойчива, надеюсь, что так это и останется.



«Очередной провал, но он не такой сильный, как в 2014 году»



Геннадий Ляскин, заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ