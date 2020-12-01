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Работодатели Новосибирской области задолжали сотрудникам почти 63 миллиона

И это только официальные цифры

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В Сибирском федеральном округе долги по зарплате есть у 71 компании

В Сибирском федеральном округе долги по зарплате есть у 71 компании

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Долги работодателей Новосибирской области перед сотрудниками составляют 62,9 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ в СФО. Цифры актуальны на 1 ноября.

Всего в Сибирском федеральном округе долги по зарплате есть у 71 организации. Суммарный долг составляет 558 миллионов рублей. Больше 68% задолженности приходится на Кемеровскую область. Там крупнейшими должниками являются предприятия угольной промышленности.

Помимо этого предприятия СФО, не попавшие в государственную статистику, должны своим работникам 1,1 миллиарда рублей. Среди самых злостных должников — Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Новосибирская области.

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С начала 2020 года прокуроры в СФО выявили больше 27 тысяч нарушений законодательства в сфере оплаты труда. Заведено 55 уголовных дел. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли больше 3,8 тысячи предпринимателей и девять должностных лиц.

В сентябре 2019-го долги по зарплате в Новосибирской области составляли больше 55 миллионов рублей.

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