Работодатели Новосибирской области задолжали сотрудникам почти 63 миллиона

Долги работодателей Новосибирской области перед сотрудниками составляют 62,9 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ в СФО. Цифры актуальны на 1 ноября.



Всего в Сибирском федеральном округе долги по зарплате есть у 71 организации. Суммарный долг составляет 558 миллионов рублей. Больше 68% задолженности приходится на Кемеровскую область. Там крупнейшими должниками являются предприятия угольной промышленности.

Помимо этого предприятия СФО, не попавшие в государственную статистику, должны своим работникам 1,1 миллиарда рублей. Среди самых злостных должников — Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Новосибирская области.