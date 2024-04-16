Вечно черные подоконники. «Достопримечательность» города, который так полюбили туристы со всего мира

Причины черной пыли очевидны, но пытаются ли проблему решить? Источник: Александра Балаба / 51.RU











Серый снег, серый лед, серое небо — увы, таким выглядит туристический Мурманск зимой и весной, когда черный налет на белом становится еще заметнее. Всем известно, что появляется он из-за работ в порту, однако горожане замечают, что угольной пыли становится всё больше, — как и жалоб на этот счет в областное правительство. Редакция 51.RU задалась вопросом, как проблему собираются решать власти Мурманска и руководство порта, который находится в черте города. Ведь регион намерен привлекать всё больше туристов, а получается — главной достопримечательностью региона должна стать черная пыль, а не белоснежные просторы?

Туристов со всего мира всё больше

Мурманск — крупнейший город России за Полярным кругом с населением около трехсот тысяч человек — расположен на берегу незамерзающего Кольского залива. Здесь начинается Великий Северный морской путь, что делает город самым мощным северным портом в Европе, не только торговым и рыбным, но и туристическим. Туризм в Мурманской области интересен гостям из разных уголков России и мира круглогодично: по данным Мурманскстата и внутреннего мониторинга, турпоток в Мурманскую область в 2022 году составил почти 540 тысяч человек, что на 11% выше турпотока 2021 года. Это рекордные цифры.

— Нельзя не сказать и про наш уникальный горнолыжный сезон. На большом Вудъявре буквально на прошлой неделе завершился самый длинный горнолыжный сезон в России — он составил более 200 дней. Важно, чтобы рост туризма не наносил урон нашей природе и экологии, прошу туроператоров, владельцев объектов туристической инфраструктуры помнить об этом, уделять большое внимание этому вопросу, — цитировал ранее губернатора Андрея Чибиса туристический портал города.



«Интерфакс» в феврале 2024 года сообщил, что даже туристы из стран Персидского залива и Латинской Америки, Таиланда и КНР стали активнее приезжать в Мурманскую область.

Особенно популярным маршрутом Мурманская область становится на новогодние праздники, в этом году в регионе отдохнули более 93 тысяч человек, что на 7% превысило турпоток в новогодние каникулы прошлого года.



В самом Мурманске туристы особенно любят фотозону у «Алёши», сюда черный ветер тоже добирается Источник: Елена Ионайтис / 29.RU











Черная пыль — везде

Между тем жителей города очень смущает то, что туристы едут к ним за красивой снежной картинкой, а увидеть могут другое. Черные подоконники для мурманчан — привычное дело, но это не значит, что всё это должно прийтись по нраву растущей армии туристов. Копится пыль быстро и, что любопытно, появляется, даже если окна были закрыты.

Даже самым старательным хозяйкам не победить эту вечную черную пыль Источник: Александра Балаба / 51.RU











Все оттенки серого — результат работ в порту, где перебрасывают уголь. Мурманский морской торговый порт сегодня является крупнейшим в Заполярье, а угольная перевалка существует в городе еще с советских времен. Основными партнерами порта являются АО «СУЭК» и АО «Минерально-химическая компания "ЕвроХим"».

Ежегодно ММТП переваливает более 16 миллионов тонн различных грузов, основной грузооборот — это 83% — уголь, 8% — кокс, 6% — щебень, песок, 3% — прочее. В 2023 году ММТП перевалил 1,7 миллиона тонн груза, что на 11,5% оказалось больше, чем за 2022 год. Тенденция на увеличение сохраняется и в этом году, таким образом, к февралю 2024 года перевалка уже составила 2,49 миллиона тонн, и есть все прогнозы, что показатели этого года будут выше предыдущего.

Портовые работы Источник: Александра Балаба / 51.RU











«Здоровья точно не прибавляет»

Конечно, так происходит уже много лет подряд, и всё это время неравнодушные жители Мурманска пытаются решать проблему. Один из них — местный блогер Артем Хохолев. По его наблюдениям, всё становится только хуже:



— Пыль, по моим ощущениям, появилась примерно в 2009 году, я тогда еще жил на улице Полярные Зори. Очень заметно, когда утром лобовое стекло машины дворниками чистишь. Потом в 2011-м переехали на улицу Октябрьскую — оттуда торговый порт как на ладони. Пыли с каждым годом становилось всё больше.

Артем говорит, что писал много обращений по этой теме в разные инстанции, однако не считает, что ситуацию удалось существенно изменить:

— Максимум поставили водяные пушки и экраны. И тут же увеличили объемы перевалки, это видно по этим же угольным кучам и новым причалам. Эффекта от экранов мало, да и открытые вагоны с углем отстаиваются за их пределами.

Открытые вагоны с углем Источник: Александра Балаба / 51.RU











Наш собеседник сообщает, что обращался в Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора, Министерство природных ресурсов и экологии, и те отвечали, что концентрация угля в воздухе нормальная.



Что ответили власти Мурманска

На проблему в начале марта 2024 года обратил внимание и губернатор. Он отметил, что жалоб стало в 15 раз больше, чем в прошлом году . Андрей Чибис попросил прокуратуру провести проверку по этому вопросу, а порту, в свою очередь, поручил тщательнее бороться с пылью.



Руководство порта извинилось перед жителями и в свое оправдание заявило, что пыли стало больше из-за того, что климат меняется , а в порту стали работать с пылящими марками угля, которые создают больше осадков в городе.



— Мурманской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов регионального Минприроды, Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Мурманской области была проведена проверка Мурманского морского торгового порта. По итогам проведенной проверки был выявлен ряд нарушений требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха в деятельности порта, — ответили 51.RU в администрации Мурманска.

В адрес предприятия направили представление об устранении нарушения законодательства, которое находится на контроле Мурманской транспортной прокуратуры.

— В настоящее время портом проводится разработка дополнительных мер по снижению отрицательного воздействия угольной пыли на атмосферный воздух Мурманска, — пояснили 51.RU городские власти.

Другие источники черной пыли

Порт — не единственная причина «вечной черноты» в городе. Виноваты еще и ТЭЦ с котельными, которые до сих пор работают на мазуте.

Многие города России давно перешли на природный газ, он экологичнее и дешевле мазута Источник: Александра Балаба / 51.RU











Мазут считается резервным и устарелым топливом и является продуктом нефтепереработки. Однако на данный момент в городе от него не отказываются. При этом разговоры о необходимости и возможности этого ведутся уже много лет.

Какое топливо использовать с минимальными рисками для экологии и людей — пока вопрос открытый Источник: Александр Балаба / 51.RU











Экологи также не обошли стороной эту проблему. Еще в 2019 году в город приезжали ученые МГУ имени Ломоносова. Они взяли пробы снега и обнаружили, что концентрация пыли в 9 раз больше нормы.

После них в 2020 году сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера взяли из пяти озер Мурманска пробы на химический состав воды. Образцы взяли из Семеновского озера, Среднего, Ледового, Южного и Окуневого. Как сообщали в ТАСС, во всех пробах ученые выявили повышенную кислотность воды и избыточное содержание токсичных тяжелых металлов: ванадия, никеля, свинца, сурьмы и вольфрама.

