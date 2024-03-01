Бизнесмену заплатили за ликвидацию 25 свалок в Новосибирский области — он убрал их только на бумаге

— По версии следствия, в 2019–2021 гг. обвиняемый заключил с муниципальными казенными учреждениями 25 контрактов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории пяти районов города Новосибирска. С целью хищения денежных средств по заключенным контрактам, обвиняемый представил в муниципальные учреждения фиктивные документы о понесенных расходах, связанных с размещением мусора на специализированных полигонах, — сообщили 1 марта в прокуратуре Новосибирской области.

