Бизнесмену заплатили за ликвидацию 25 свалок в Новосибирский области — он убрал их только на бумаге

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило дело о фиктивной ликвидации 25 стихийных свалок. По данным прокуратуры, бизнесмен отчитался о понесенных затратах, получил из бюджета компенсацию, но все работы произвелись только на бумаге.
— По версии следствия, в 2019–2021 гг. обвиняемый заключил с муниципальными казенными учреждениями 25 контрактов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории пяти районов города Новосибирска. С целью хищения денежных средств по заключенным контрактам, обвиняемый представил в муниципальные учреждения фиктивные документы о понесенных расходах, связанных с размещением мусора на специализированных полигонах, — сообщили 1 марта в прокуратуре Новосибирской области.
Бизнесмен получил из бюджета 4,5 миллиона рублей. Именно в такую сумму оценивается ущерб его действий. Помимо 25 эпизодов мошенничества мужчина обвиняется и в отмывании денег, полученных преступным путём (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК).
По данным источника НГС, обвинительное заключение утверждено в отношении директора ООО «Транслогистик» Михаила Юлднова. Материалы направлены для рассмотрения в суд Октябрьского района Новосибирска.
В феврале суд обязал управление судебных приставов по НСО возместить московской фирме 26,2 миллиона рублей. Ранее эту сумму по подложным документам списала судебный пристав по Кировскому району