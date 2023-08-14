Арт объект и смотровая площадка: в Оби ищут подрядчика для благоустройства эко-парка — что там будет

На сайте госзакупок уточняется, что в конце июня в Новосибирской области также объявили аукцион на благоустройство парка. В состав работ вошли, в частности, земляные работы, установка бортового камня, устройство покрытия парковки и тротуара, ремонт колодцев и прочее. На участие в закупке подали три заявки, контракт заключили с ООО «Завгор». Организация предложила провести благоустройство за 64,1 миллиона рублей при начальной цене закупки в 75 миллионов рублей.

