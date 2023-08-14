Арт объект и смотровая площадка: в Оби ищут подрядчика для благоустройства эко-парка — что там будет

В Новосибирской области ищут подрядчика для завершения благоустройства эко-парка «Обской» в городе Оби. Как сообщается на сайте госзакупок, за выполнение работ готовы заплатить 63,9 миллиона рублей.
В документах указано, что заказчиком благоустройства выступает МКУ «Отдел капитального строительства» Оби. Завершить работы по контракту планируется до 30 ноября этого года.
— Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, — указано в документах.
Проект благоустройства экопарк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка будет проводиться в 2023–2024 годы. Проект получит федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В ведомость объемов работ вошли несколько этапов. В рамках первого подрядчик выполнит устройство покрытия дорожек, парковки, тротуара и прочее, во втором этапе работ планируется установка малых архитектурных форм, в том числе 112 скамеек и одной арт объект — буквы «Эко парк Обской», а также озеленение. На площадке посадят иву, ель, яблоню, вяз, спирею и другое, там также разместят несколько цветников, газон и водные растения.
В третий этап работ вошли устройство смотровой площадки, установка ограждения и прочее.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 августа, определить подрядчика планируется 22 августа. Источниками финансирования работ выступают средства федерального, регионального бюджетов, а также бюджета города Оби.
На сайте госзакупок уточняется, что в конце июня в Новосибирской области также объявили аукцион на благоустройство парка. В состав работ вошли, в частности, земляные работы, установка бортового камня, устройство покрытия парковки и тротуара, ремонт колодцев и прочее. На участие в закупке подали три заявки, контракт заключили с ООО «Завгор». Организация предложила провести благоустройство за 64,1 миллиона рублей при начальной цене закупки в 75 миллионов рублей.
В середине июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитал главу Оби за задержку строительства парка. Он предупредил, что работы необходимо выполнить в срок.