«И что вы успеете?» Андрей Травников отчитал главу Оби за задержку строительства

В городе Оби под Новосибирском задерживается строительство экопарка по национальному проекту. Губернатор Андрей Травников предупредил главу города Павла Буковинина о том, что работы нужно выполнить в срок.
Проект благоустройства экопарк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка будет проводиться в 2023–2024 годы. Проект получит федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Сегодня, 19 июня, министр ЖКХ региона Денис Архипов сообщил, что в этом году в области благоустроят 412 объектов, на это выделили больше 2 миллиардов рублей. Для большинства из них уже заключили контракты.
— Крупные объекты, это три победителя конкурса малых городов. Черепаново и Купино в настоящее время законтрактованы, работы начались. Нет муниципального контракта по городу Обь. Заказчик ожидает заключение экспертизы на этой неделе, — рассказал Денис Архипов.
После этого губернатор Андрей Травников обратился к главе Оби Павлу Буковинину:
— Павел Витальевич, вы не подведете область? Беспокоит, что скоро конец июня, а у вас до сих пор контракта на работы нет.
— До 10 июля пройдем экспертизу и войдем в процедуру заключения контракта. Оставшегося времени до конца года, на наш взгляд, достаточно для выполнения как минимум первого этапа. Но мы будем стараться завершать и сделать, — ответил глава Оби.
— 10 июля… У вас останется фактически 2–2,5 месяца на работы. И что вы успеете за два месяца? — спросил губернатор.
— Те виды и объемы работ, которые у нас проектом предусмотрены, вполне реально выполнить за эти сроки, — заверил Буковинин.
— У меня просьба, вы очень серьезно обратите внимание на этот проект, чтобы он из красивого ожидания не превратился в разочарование для вас и для жителей, — обратил внимание Травников.
В этом году в Новосибирске планируют потратить 103 миллиона рублей на благоустройства площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором.