«И что вы успеете?» Андрей Травников отчитал главу Оби за задержку строительства

— У меня просьба, вы очень серьезно обратите внимание на этот проект, чтобы он из красивого ожидания не превратился в разочарование для вас и для жителей, — обратил внимание Травников.



В этом году в Новосибирске планируют потратить 103 миллиона рублей на благоустройства площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором.