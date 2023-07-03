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«Пахло какой-то тухлой кукурузой»: вода реки Бердь стала ярко-зеленого цвета — объясняем, что случилось

Местные жители сняли на видео воду, которая удивила их

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Химического запаха у зеленой пленки не было

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Вода на реке Бердь в Искитимском районе стала ярко-зеленого цвета, в Минприроды НСО объяснили, что произошло.

— Вода зеленого-бирюзового цвета. Какого-то химического запаха нет. Пахло какой-то тухлой кукурузой. И вода очень плотная данного цвета, как будто густая была, — отметила читательница НГС Анна Митина и прислала в редакцию видео. — Такая вода в этой округе по всем берегам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Митина

В Минприроды НСО успокаивают местных жителей.

— Это цветение водорослей. Оно происходит каждый год, — объяснил в своем официальном телеграм-канале министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин. — Это не танкерная утечка, а ярко-зеленое цветение воды из-за активного размножения водорослей. Запотевшее яркими цветами водное стекло. Как сказал один из наших специалистов, «бросайте в воду камни и ловите кадром, как она разлетается разноцветными попугаями».

В прошлом году вода в реке рядом с селом Морозово так же меняла цвет.

БердьИскитимский районЕвгений ШестернинВодоросли
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