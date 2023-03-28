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«Лоджия у меня — место сбора разных отходов». Как семья зарабатывает на мусоре
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«Лоджия у меня — место сбора разных отходов». Как семья зарабатывает на мусоре

Почти всё можно использовать повторно

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Мусор может просто стоять или лежать, но лучше на нем заработать или использовать повторно

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В быту образуются разнообразные отходы, которые в 90% случаев выбрасываются в ведро, далее в мусорные контейнеры возле дома, а в итоге оказываются на свалках, где годами оказывают вредное воздействие на землю, воздух и живые организмы. Наши коллеги из CHITA.RU опубликовали рассказ читательницы, у которой есть своя система повторного использования бытовых отходов. Ее семья таким образом хочет пусть и немного, но сократить количество мусора. Далее — от первого лица.

Мы выбрасываем минимальное количество отходов — только то, что не удалось пристроить для повторного использования. Остальное идет в работу.

1

Пищевые отходы

Очистки от овощей и фруктов, спитый чай, яичная скорлупа, недоеденная еда, шелуха от лука и чеснока — всё это я собираю в специальные емкости.

Остатки еды, сухой хлеб, кости от мяса и прочее я складываю в ведерки из-под майонеза и отдаю родителям, которые кормят собаку на даче.

Скорлупу от яиц собираю всю зиму, храню на лоджии, а весной измельчаю и всё лето подкармливаю курочек.

Скорлупками подкармливаю курочек

Скорлупками подкармливаю курочек

Спитый чай высушиваю, складываю в коробку и отвожу на дачу: это отличная подкормка для почвы, которая делает почву рыхлой, что благотворно влияет на урожайность.

Засушенную заварку можно использовать для подкормки почвы

Засушенную заварку можно использовать для подкормки почвы

Шелуха от лука и чеснока — это отличное средство от проволочника, который пожирает урожай картофеля. При посадке картофеля в каждую лунку мы бросаем по горсти шелухи, благодаря чему на нашем участке проволочник извелся, а вот соседи жалуются, что не могут от него избавиться.

Луковую и чесночную шелуху используем, чтобы избавиться от проволочника

Луковую и чесночную шелуху используем, чтобы избавиться от проволочника

Очистки от овощей и фруктов — это отличный корм для курочек. На даче стоит советская мясорубка, на которой привезенные очистки измельчаются, смешиваются с комбикормом и скармливаются курочкам. Крепкие домашние яйца едим с марта по октябрь (в зимние месяцы курочек не держим, отдыхаем). Кстати, картофельные очистки — отличная подкормка и для плодово-ягодного кустарника, но их нужно предварительно высушить и измельчить, зато смородина всем на зависть.

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2

Макулатура

Лоджия у меня — место сбора разных отходов. Там обязательно стоят коробки для макулатуры — коробок от чая, зубной пасты, конфет, игр и другого, только картон я собираю отдельно. Обычно в конце года коробки с макулатурой вывозим на сдачу, например, в конце 2022 года сдали такой макулатуры на 500 рублей — это среднее накопление макулатуры за год в нашей семье.

Макулатура лежит в отдельной коробке на лоджии

Макулатура лежит в отдельной коробке на лоджии

Кстати, сейчас цена на нее хорошо поднялась, если два года назад сдавали по 2 рубля за кг, то в 2022-м уже по 8 рублей. В плане дохода — мелочи, конечно, но, во-первых, приятно потом купить на эти деньги фруктов для детей, во-вторых, эти отходы пойдут на изготовление той же туалетной бумаги, а значит, будет спасено одно дерево.

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3

Пищевой алюминий

До недавнего времени не знала, что пищевой алюминий также принимают на переработку. Но как оказалось, даже у нас в городе его можно сдать по 30 рублей за кг. Когда я стала собирать его, выяснила, что очень много пищевого алюминия используют для упаковки продуктов. Например, фольга в шоколадках, банки от напитков и пива, крышечки от сметаны, емкости от паштетов, емкости с едой в сухих пайках — всё это пищевой алюминий. Не поверите, но завязки на пакетах с разными булочками-печенюшками иногда стягивают алюминиевым зажимом.

На пищевом алюминии можно неплохо заработать

На пищевом алюминии можно неплохо заработать

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4

Пластиковые бутылки и батарейки

Эти отходы образуют самый большой объем, они же и наиболее опасны для природной среды, так как загрязняют почву на многие годы. К моему великому сожалению, повторное применение такого мусора в бытовых условиях весьма ограничено.

В нашей семье батарейки накапливают, а потом относят в пункты сбора. Такие пункты есть в некоторых управляющих компаниях и частных фирмах. В моем случае организован пункт сбора на работе, и примерно раз в год их передают на утилизацию.

На работе есть специальная коробка под батарейки

На работе есть специальная коробка под батарейки

Пластиковые бутылки мы также сортируем, крышечки снимаем и пока копим, чтобы в дальнейшем украсить ими дорожки на даче либо обшить дачный туалет. Сами бутылки скидываем в специальные контейнеры во дворе в надежде, что они всё же идут на переработку, а не на свалку.

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5

Тетрапакеты от молока и сока

Такие отходы мы повторно используем для рассады томатов, перцев, цветов и прочего. Крышечка от тетрапака идет в копилку, верхняя часть пакета отрезается, а в образовавшуюся коробочку высаживается рассада. Такие стаканчики можно использовать много раз, ведь они не разрушаются и их не надо резать, так как рассада легко выдавливается из них. Думаю, многие дачники используют их так.

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6

Обрезки и остатки тканей

Я очень люблю шить, но в процессе шитья остается много обрезков и ниток, которые я тоже придумала использовать в доме. Все обрезки я собираю в специальную банку, заливаю бензином или соляркой, а потом использую для розжига печи на даче. Положишь такой пропитанный кусочек ткани под дрова — и вуаля: печь растопилась в считанные секунды, удобно, и никаких остатков тканей не идет в мусорный бак.

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7

Банки из-под консервов

Металлические банки из-под консервов также особо не пристроишь, если только для декора либо высадки в них рассады или цветов. Сейчас я такие банки аккуратно собираю и передаю в «Народный фронт», где из них готовят свечи-горелки для бойцов зоны спецоперации.

Банки из-под сгущенки вполне подойдут, чтобы сделать свечи для СВО

Банки из-под сгущенки вполне подойдут, чтобы сделать свечи для СВО

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