«Лоджия у меня — место сбора разных отходов». Как семья зарабатывает на мусоре

В быту образуются разнообразные отходы, которые в 90% случаев выбрасываются в ведро, далее в мусорные контейнеры возле дома, а в итоге оказываются на свалках, где годами оказывают вредное воздействие на землю, воздух и живые организмы. Наши коллеги из CHITA.RU опубликовали рассказ читательницы, у которой есть своя система повторного использования бытовых отходов. Ее семья таким образом хочет пусть и немного, но сократить количество мусора. Далее — от первого лица.

Мы выбрасываем минимальное количество отходов — только то, что не удалось пристроить для повторного использования. Остальное идет в работу.