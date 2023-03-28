«Лоджия у меня — место сбора разных отходов». Как семья зарабатывает на мусоре

1
Пищевые отходы
Очистки от овощей и фруктов, спитый чай, яичная скорлупа, недоеденная еда, шелуха от лука и чеснока — всё это я собираю в специальные емкости.
Остатки еды, сухой хлеб, кости от мяса и прочее я складываю в ведерки из-под майонеза и отдаю родителям, которые кормят собаку на даче.
Скорлупу от яиц собираю всю зиму, храню на лоджии, а весной измельчаю и всё лето подкармливаю курочек.
Спитый чай высушиваю, складываю в коробку и отвожу на дачу: это отличная подкормка для почвы, которая делает почву рыхлой, что благотворно влияет на урожайность.
Шелуха от лука и чеснока — это отличное средство от проволочника, который пожирает урожай картофеля. При посадке картофеля в каждую лунку мы бросаем по горсти шелухи, благодаря чему на нашем участке проволочник извелся, а вот соседи жалуются, что не могут от него избавиться.
Очистки от овощей и фруктов — это отличный корм для курочек. На даче стоит советская мясорубка, на которой привезенные очистки измельчаются, смешиваются с комбикормом и скармливаются курочкам. Крепкие домашние яйца едим с марта по октябрь (в зимние месяцы курочек не держим, отдыхаем). Кстати, картофельные очистки — отличная подкормка и для плодово-ягодного кустарника, но их нужно предварительно высушить и измельчить, зато смородина всем на зависть.
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2
Макулатура
Лоджия у меня — место сбора разных отходов. Там обязательно стоят коробки для макулатуры — коробок от чая, зубной пасты, конфет, игр и другого, только картон я собираю отдельно. Обычно в конце года коробки с макулатурой вывозим на сдачу, например, в конце 2022 года сдали такой макулатуры на 500 рублей — это среднее накопление макулатуры за год в нашей семье.
Кстати, сейчас цена на нее хорошо поднялась, если два года назад сдавали по 2 рубля за кг, то в
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3
Пищевой алюминий
До недавнего времени не знала, что пищевой алюминий также принимают на переработку. Но как оказалось, даже у нас в городе его можно сдать по 30 рублей за кг. Когда я стала собирать его, выяснила, что очень много пищевого алюминия используют для упаковки продуктов. Например, фольга в шоколадках, банки от напитков и пива, крышечки от сметаны, емкости от паштетов, емкости с едой в сухих пайках — всё это пищевой алюминий. Не поверите, но завязки на пакетах с разными булочками-печенюшками иногда стягивают алюминиевым зажимом.
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4
Пластиковые бутылки и батарейки
Эти отходы образуют самый большой объем, они же и наиболее опасны для природной среды, так как загрязняют почву на многие годы. К моему великому сожалению, повторное применение такого мусора в бытовых условиях весьма ограничено.
В нашей семье батарейки накапливают, а потом относят в пункты сбора. Такие пункты есть в некоторых управляющих компаниях и частных фирмах. В моем случае организован пункт сбора на работе, и примерно раз в год их передают на утилизацию.
Пластиковые бутылки мы также сортируем, крышечки снимаем и пока копим, чтобы в дальнейшем украсить ими дорожки на даче либо обшить дачный туалет. Сами бутылки скидываем в специальные контейнеры во дворе в надежде, что они всё же идут на переработку, а не на свалку.
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5
Тетрапакеты от молока и сока
Такие отходы мы повторно используем для рассады томатов, перцев, цветов и прочего. Крышечка от тетрапака идет в копилку, верхняя часть пакета отрезается, а в образовавшуюся коробочку высаживается рассада. Такие стаканчики можно использовать много раз, ведь они не разрушаются и их не надо резать, так как рассада легко выдавливается из них. Думаю, многие дачники используют их так.
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6
Обрезки и остатки тканей
Я очень люблю шить, но в процессе шитья остается много обрезков и ниток, которые я тоже придумала использовать в доме. Все обрезки я собираю в специальную банку, заливаю бензином или соляркой, а потом использую для розжига печи на даче. Положишь такой пропитанный кусочек ткани под дрова — и вуаля: печь растопилась в считанные секунды, удобно, и никаких остатков тканей не идет в мусорный бак.
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7
Банки из-под консервов
Металлические банки из-под консервов также особо не пристроишь, если только для декора либо высадки в них рассады или цветов. Сейчас я такие банки аккуратно собираю и передаю в «Народный фронт», где из них готовят свечи-горелки для бойцов зоны спецоперации.
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