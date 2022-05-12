«Экология-Новосибирск» сделает перерасчет жителям четырех районов на 1,8 миллиона из-за мусорного коллапса
Перерасчет коснется жителей Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов
Компания «Экология-Новосибирск» сделает перерасчет жителям четырех районов Новосибирска за вывоз мусора в апреле. Перерасчет коснется жителей Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов, которых затронул мусорный коллапс.
Сумма перерасчета превысит 1,8 миллиона рублей (1 миллион 832 тысяч 83,24 рубля).
— Сумма оплаты жителям указанных районов будет выставлена меньше с учетом корректировки, — сообщили в пресс-службе компании «Экология-Новосибирск».
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