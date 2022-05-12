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Забастовка мусорщиков

«Экология-Новосибирск» сделает перерасчет жителям четырех районов на 1,8 миллиона из-за мусорного коллапса

Перерасчет коснется жителей Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов

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Мусорный коллапс начался в апреле

Мусорный коллапс начался в апреле

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Компания «Экология-Новосибирск» сделает перерасчет жителям четырех районов Новосибирска за вывоз мусора в апреле. Перерасчет коснется жителей Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов, которых затронул мусорный коллапс.

Сумма перерасчета превысит 1,8 миллиона рублей (1 миллион 832 тысяч 83,24 рубля).

— Сумма оплаты жителям указанных районов будет выставлена меньше с учетом корректировки, — сообщили в пресс-службе компании «Экология-Новосибирск».

Проблемы с вывозом мусора начались 19 апреля, когда на линию не вышли десятки водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Причин они назвали несколько. Главные среди них — нехватка техники и ее слабая готовность к работе.

В начале мая стало известно, что в Новосибирске взяли на работу 28 новых мусорщиков. Мы узнали, что об этом думают бастующие сотрудники «ЭкоТранс-Н». В компании утверждают, что техники хватает, однако водители, продолжающие забастовку, говорят об обратном.

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