24 января понедельник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 5/10
usd 76.69
eur 86.91
Тема дняКогда дышалось хуже? Сравниваем два января
Все новости
Все новости

Когда дышалось хуже? Эксперты сравнили качество воздуха в Новосибирске в январе 2021 и 2022 года

Уровень загрязненности воздуха в городе продолжает оставаться высоким

2 089
27Обсудить

Поделиться

Из-за морозной и почти безветренной погоды качество воздуха в Новосибирске стремительно падает

Из-за морозной и почти безветренной погоды качество воздуха в Новосибирске стремительно падает

Поделиться

Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м.

— В 2021 году месяц сразу начался с эпизода высокого загрязнения. Даже в Академгородке, где обычно наблюдаются низкие концентрации загрязнителей, качество воздуха упало ниже общемировых стандартов. Но к концу месяца ситуация исправилась, — объяснил руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров. — В 2022-м январь, наоборот, начался с относительно теплых и чистых дней, но затем последовали два эпизода загрязнения: 13–14 января и 21–23 января. В эти дни температура держалась ниже -15 градусов.

В прошлом году качество воздуха начало портиться еще на январских праздниках. Самые высокие показатели загрязненности демонстрирует станция в Первомайском районе

В прошлом году качество воздуха начало портиться еще на январских праздниках. Самые высокие показатели загрязненности демонстрирует станция в Первомайском районе

Поделиться

И пусть январь еще не завершился, видно, как качество воздуха становится с каждым днем всё хуже. В лидерах по уровню загрязненности воздуха вновь Первомайский район

И пусть январь еще не завершился, видно, как качество воздуха становится с каждым днем всё хуже. В лидерах по уровню загрязненности воздуха вновь Первомайский район

Поделиться

В настоящее время сервис AirVoice оценивает качество воздуха в Новосибирске на 7 баллов из 10 (чем выше балл, тем хуже качество). В эти выходные в городе было 9 баллов.

— Январь — традиционно самый неблагоприятный месяц с точки зрения очищения приземной атмосферы в Новосибирске. Это связано в том числе с морозной, безветренной погодой, которая обычно устанавливается у нас в городе в середине зимы, хотя и не является единственным фактором, — добавил Дмитрий Чубаров.

Взгляните, как выглядел город в середине января: Новосибирск тогда тоже накрыло серой дымкой из-за установившихся морозов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

воздухкачество воздуха
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter