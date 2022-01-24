Когда дышалось хуже? Эксперты сравнили качество воздуха в Новосибирске в январе 2021 и 2022 года

Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в
— В 2021 году месяц сразу начался с эпизода высокого загрязнения. Даже в Академгородке, где обычно наблюдаются низкие концентрации загрязнителей, качество воздуха упало ниже общемировых стандартов. Но к концу месяца ситуация исправилась, — объяснил руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров. — В
В настоящее время сервис AirVoice оценивает качество воздуха в Новосибирске на 7 баллов из 10 (чем выше балл, тем хуже качество). В эти выходные в городе было
— Январь — традиционно самый неблагоприятный месяц с точки зрения очищения приземной атмосферы в Новосибирске. Это связано в том числе с морозной, безветренной погодой, которая обычно устанавливается у нас в городе в середине зимы, хотя и не является единственным фактором, — добавил Дмитрий Чубаров.
Взгляните, как выглядел город в середине января: Новосибирск тогда тоже накрыло серой дымкой из-за установившихся морозов.