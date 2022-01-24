Когда дышалось хуже? Эксперты сравнили качество воздуха в Новосибирске в январе 2021 и 2022 года

Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м .



— В 2021 году месяц сразу начался с эпизода высокого загрязнения. Даже в Академгородке, где обычно наблюдаются низкие концентрации загрязнителей, качество воздуха упало ниже общемировых стандартов. Но к концу месяца ситуация исправилась, — объяснил руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров. — В 2022-м январь, наоборот, начался с относительно теплых и чистых дней, но затем последовали два эпизода загрязнения: 13–14 января и 21–23 января. В эти дни температура держалась ниже -15 градусов .