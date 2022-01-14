В сером-сером городе. Качество воздуха ухудшилось в Новосибирске — 8 фото с улиц, утонувших в смоге

Специалисты CityAir, по итогам наблюдений в ноябре 2021 года назвали улицу с самым загрязненным воздухом. Ею стала улица Первомайская, где загрязнение воздуха продержалось 10 дней, в отличие от остальных улиц Новосибирска — там проблемы с качеством воздуха наблюдались в течение 4 дней.