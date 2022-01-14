В сером-сером городе. Качество воздуха ухудшилось в Новосибирске — 8 фото с улиц, утонувших в смоге

Качество воздуха в Новосибирске продолжает оставаться низким из-за безветренной погоды. Вчера, 13 января, Западно-Сибирский метеоцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, пообещав жителям города накопление примесей в воздухе, как минимум, до 15 января.
Фотограф НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску и попытался запечатлеть пейзажи сквозь плотный смог (было крайне сложно) — взгляните и вы на то, как выглядит город с высоты в морозную и безветренную погоду.
Специалисты CityAir, по итогам наблюдений в ноябре 2021 года назвали улицу с самым загрязненным воздухом. Ею стала улица Первомайская, где загрязнение воздуха продержалось 10 дней, в отличие от остальных улиц Новосибирска — там проблемы с качеством воздуха наблюдались в течение 4 дней.