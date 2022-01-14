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В сером-сером городе. Качество воздуха ухудшилось в Новосибирске — 8 фото с улиц, утонувших в смоге

Разглядеть на них городские пейзажи почти невозможно

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Воздух в Новосибирске испортился в середине недели

Воздух в Новосибирске испортился в середине недели

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Качество воздуха в Новосибирске продолжает оставаться низким из-за безветренной погоды. Вчера, 13 января, Западно-Сибирский метеоцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, пообещав жителям города накопление примесей в воздухе, как минимум, до 15 января.

Фотограф НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску и попытался запечатлеть пейзажи сквозь плотный смог (было крайне сложно) — взгляните и вы на то, как выглядит город с высоты в морозную и безветренную погоду.

На этом фото видно, как смог постепенно скрывает городские улицы

На этом фото видно, как смог постепенно скрывает городские улицы

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По данным директора по коммуникациям открытой карты качества воздуха CityAir Анастасии Гетьман, проблемы с качеством воздуха начались в Новосибирске с вечера среды

По данным директора по коммуникациям открытой карты качества воздуха CityAir Анастасии Гетьман, проблемы с качеством воздуха начались в Новосибирске с вечера среды

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Вчера, 14 января, сайт Аirvoice.io оценивал воздух в городе на 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже ситуация). Сегодня качество воздуха понизилось — сервис показывает 8 баллов

Вчера, 14 января, сайт Аirvoice.io оценивал воздух в городе на 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже ситуация). Сегодня качество воздуха понизилось — сервис показывает 8 баллов

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Если верить сервису, плачевная ситуация складывается в Первомайском и Кировском районах

Если верить сервису, плачевная ситуация складывается в Первомайском и Кировском районах

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Даже Октябрьский мост скрыло дымкой

Даже Октябрьский мост скрыло дымкой

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Сейчас в Новосибирске стоят морозы, которые ослабнут к выходным. Скорость ветра в настоящее время составляет 2–7 м/с

Сейчас в Новосибирске стоят морозы, которые ослабнут к выходным. Скорость ветра в настоящее время составляет 2–7 м/с

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Уже завтра к середине дня потеплеет до <nobr class="_">-4...-6</nobr> градусов, а ветер усилится — до 5–10 м/с

Уже завтра к середине дня потеплеет до -4...-6 градусов, а ветер усилится — до 5–10 м/с

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Специалисты CityAir, по итогам наблюдений в ноябре 2021 года назвали улицу с самым загрязненным воздухом. Ею стала улица Первомайская, где загрязнение воздуха продержалось 10 дней, в отличие от остальных улиц Новосибирска — там проблемы с качеством воздуха наблюдались в течение 4 дней.

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качество воздухасмог
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