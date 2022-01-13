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Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске: воздух загрязнен из-за безветренной погоды

Качество ухудшается со вторника

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С 13 января в Новосибирск пришли морозы

С 13 января в Новосибирск пришли морозы

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Западно-Сибирский метеоцентр объявил штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе.

— В период с 15 часов 13 января до 10 часов 15 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности (минимальной. — Прим. ред.), — рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре.

Воздух постепенно ухудшался

Воздух постепенно ухудшался

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Как рассказала директор по коммуникациям открытой карты качества воздуха CityAir Анастасия Гетьман, в данный момент в городе уже фиксируется загрязнение:

— Качество воздуха оценивается по 10-балльной шкале, где 1 — это хорошо, а 10 — плохо. Сейчас в Новосибирске качество воздуха оценивается в 7 баллов. И оно, по данным сайта Аirvoice.io, повышалось постепенно с 11 января. Во вторник индекс был 4, в среду днем — уже 5, вечером повысился до 6, а сегодня в 7 утра — до 7 баллов. Если будет оставаться безветренная и морозная погода, то он или будет оставаться таким же, или повысится, — объяснила Анастасия.

Она также уточнила, что с таким качеством воздуха лучше не выходить на улицу лишний раз.

Как мы писали ранее, в субботу, 15 января, в Новосибирске ожидается потепление до -5 градусов. Это связано с перемещением воздушных масс с запада и Казахстана.

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