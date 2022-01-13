Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске: воздух загрязнен из-за безветренной погоды

Западно-Сибирский метеоцентр объявил штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных веществ в воздухе.
— В период с 15 часов 13 января до 10 часов 15 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности (минимальной. — Прим. ред.), — рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре.
Как рассказала директор по коммуникациям открытой карты качества воздуха CityAir Анастасия Гетьман, в данный момент в городе уже фиксируется загрязнение:
— Качество воздуха оценивается по
Она также уточнила, что с таким качеством воздуха лучше не выходить на улицу лишний раз.
Как мы писали ранее, в субботу, 15 января, в Новосибирске ожидается потепление до